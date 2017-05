En un claro gesto de acuerdo político con el macrismo, el senador Roberto Basualdo propondrá que el frente que integrará su partido, Producción y Trabajo, el PRO y otras fuerzas contenga el nombre de Cambiemos, el sello que justamente tiene el oficialismo nacional. La iniciativa es de cara a las elecciones legislativas, en las que el dirigente es un fuerte candidato a pelear la renovación de su banca en el Congreso.



Además, la estrategia se encuadra a mantener la sociedad de cara a los comicios generales de 2019. Desde el PRO confirmaron que la iniciativa es la indicada y que el nombre definitivo quedará confirmado en una reunión que se llevará adelante la semana que viene entre los apoderados partidarios. Ambos espacios aseguraron que la denominación que más fuerte suena es la de Cambiemos por San Juan.



La definición responde a que los plazos electorales avanzan y el próximo 14 de junio es el día final para solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias para las primarias de agosto y las generales de octubre.



Basualdo explicó que la decisión de proponer que Cambiemos sea parte del nombre del frente se debe a la necesidad de tener una denominación común entre todos los integrantes. La movida refleja el claro apoyo del senador al Gobierno de Macri. Desde el Congreso, el sanjuanino es un aliado clave a la hora de votar los proyectos y ha defendido las medidas oficialistas. En el plano local, viene encarando el clásico timbreo del PRO junto a Eduardo Cáceres, líder local del macrismo, quien también suena como una opción a liderar la lista en Diputados. De hecho, Rogelio Frigerio, ministro del Interior de la Nación y uno de los cuadros políticos clave, había dicho en una visita a San Juan que ambos dirigentes tenían que ser candidatos.



La alianza opositora se encamina a tener entre sus filas al basualdismo y sus socios como Actuar y el bloquismo disidente, más el PRO, la UCR y Dignidad Ciudadana. Además, la Cruzada Renovadora también ha dicho que se sumará. Basualdo aclaró que el nombre es algo que se debe definir con los demás integrantes del espacio, pero adelantó que “puede ser Cambiemos San Juan o Cambiemos por San Juan. Lo voy a proponer así. Creo que es bueno que tengamos incluida la palabra Cambiemos para que aglutine a todos”.



El PRO fue consultado sobre la iniciativa y desde esa fuerza aseguraron que el tema del nombre es algo que se viene charlando con los integrantes del frente y que la iniciativa del senador es positiva y muy conveniente. Además, explicaron que la semana entrante se llevará adelante una reunión entre los apoderados de todos los partidos que integren la sociedad y que en ese encuentro se definirá el nombre que figurará en las boletas.

Dejando de lado las elecciones pasadas, en las que Producción y Trabajo y el PRO fueron en boletas distintas, los espacios siempre participaron juntos (ver recuadro).





Los demás frentes



Sergio Uñac, líder del justicialismo local, confirmó que se cambiará el nombre del Frente para la Victoria (FPV) por otro, aunque dijo que aún no está definido. Según explicó en rueda de prensa, la presentación de la sociedad se dará dentro de dos semanas, entre el 8 y el 10 de junio. Uno de los aliados principales es el bloquismo, que se encamina a reeditar el acuerdo, al igual que el resto de las fuerzas que vienen acompañando al peronismo.



Además, en San Juan ya está conformado el Frente Somos San Juan “Un País” que lidera Mauricio Ibarra junto al moyanismo, el Gen y el MID, que tiene como referentes nacionales a Sergio Massa y Margarita Stolbizer. El rawsino tiene el OK para utilizar la figura del tigrense en la campaña y en las elecciones. La intención de Ibarra es generar un “gran frente opositor” con el que espera pelearle el lugar a Cambiemos.



El inconveniente es que la figura de Massa representa una traba para los integrantes del Frente Progresista: el Socialismo, el PTP y Unidad Popular. El que todavía mantiene un fuerte diálogo con el massismo local es el exmacrista Martín Turcumán, que apunta a integrar ese espacio con su partido ADN (Acción por una Democracia Nueva).



Por último, la Izquierda por una Opción Socialista y la Nueva Izquierda quieren ser parte de la contienda y por ahora no se ven dentro de ningún frente.

Separados

En las elecciones 2015, el basualdismo y el PRO encabezaron frentes distintos. El senador fue con Compromiso con San Juan, en el que estaba el partido Confe de Mauricio Ibarra, el bloquismo disidente, Actuar de Rodolfo Colombo, MID y el partido moyanista por la Cultura, la Educación y el Trabajo, entre otros. Basualdo fue candidato a Gobernador y su compañero de fórmula fue Enrique Conti.



Por el lado de Cáceres, la alianza se denominó Juntos por San Juan, que contó con la UCR y Dignidad Ciudadana. El macrista fue candidato a intendente por la Capital y en su boleta llevó como postulante a la Gobernación a Martín Turcumán, quien se terminó yendo del partido por fuertes diferencias con el actual diputado.



El desencuentro entre Basualdo y el PRO se produjo porque el primero se alineó rápidamente con Sergio Massa, mientras que Cáceres respondió a su pertenencia partidaria y fue con Mauricio Macri. Sobre la hora hubo intentos de unión, pero fracasaron. En 2013 habían jugado juntos, al punto de que el macrista sanjuanino consiguió la banca que hoy tiene en la Cámara de Diputados. La sociedad entre ambas fuerzas también se dio 2011, donde Basualdo fue elegido senador.