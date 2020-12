Fue el hombre que Mónica Coca eligió como compañero de fórmula para pelear por el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Pero, tras el fallecimiento de la vicerrectora, Tadeo Berenguer quedó al frente de la lista, confirmaron fuentes de la agrupación "Vamos UNSJ". Se trata del decano de la Facultad de Ingeniería, quien contó con el total respaldo de los referentes del espacio para tomar el lugar de la licenciada en Comunicación y que tiene el desafío de llevar adelante y ampliar la estructura que había armado Coca y retener el apoyo que había conseguido en la campaña, antes de que se suspendiera el calendario electoral.

Si bien Berenguer no contestó los llamados de este medio, en su sector aseguraron que hubo consenso para que liderara la lista. Y que este aceptó el reto. El ahora candidato a rector conduce Ingeniería (ver perfil), una unidad académica de peso en el ámbito universitario, ya que es de donde han salido titulares de la UNSJ, como Oscar Nasisi (el hoy mandamás), Benjamín Kuchen y Tulio Del Bono. El decano y su espacio tienen como rivales a Jorge Cocinero, secretario de Obras de la casa de altos estudios; a Roberto "Duro" Gómez, titular de Arquitectura, quien tiene el apoyo de Nasisi; a Rosa Garbarino, decana de Filosofía que va con Ricardo Romarión, y al ingeniero Emilio Fernández.

Berenguer fue ungido en una reunión de la mesa chica de "Vamos UNSJ" que se dio el miércoles en la noche, en la que participaron el ahora candidato, el decano de la Facultad de Exactas, Rodolfo Bloch; el secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Sociales, Ricardo Coca, primo de Mónica; el consejero superior del estamento no docente, Daniel Durán, y la presidente de la Federación Universitaria local, Florencia Ficcardi, de la agrupación estudiantil Creando, entre otros. Según las fuentes, la decisión estuvo atravesada por el dolor de tener que elegir a un reemplazante tras el fallecimiento de Coca, una mujer querida, respetada y que había posicionado fuertemente a la fórmula. Los argumentos que pesaron a favor de Berenguer tuvieron que ver con, justamente, que fue la persona elegida por la comunicadora como su compañero y que, en el caso de que hubiesen llegado al Rectorado, era quien iba a ocupar el máximo sillón en caso de ausencia de la mujer. Además, los referentes valoraron que, como chapa, tiene para exhibir una buena gestión y apoyo en Ingeniería y que compartía con Coca la idea de gestión desde el consenso.

Tras la partida de la vicerrectora, Berenguer, dolido y emocionado, había señalado que "vamos a tener que redoblar los esfuerzos para poder cumplir lo que Mónica pretendía", dado que "veremos cómo haremos para no defraudar el tremendo caudal de gente que confió en ella" y que "para este grupo de conducción, va a ser imperdonable si no podemos contener a las personas que la apoyaron".

El calendario y las elecciones de este año se suspendieron por la pandemia del coronavirus y ya hay un pedido de Cocinero en el Consejo Superior para que el proceso se reinicie el año que viene.

Perfil de un hombre dedicado a Ingeniería

Tadeo Berenguer tiene 68 años y se recibió como ingeniero de Minas en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, unidad académica a la que ha dedicado gran parte de su vida, indicaron desde su entorno. Es magister en Gestión de Recursos Minerales y cuenta con la especialidad de exploración minera. En gestión, fue consejero Directivo de Ingeniería y jefe y subjefe del Departamento Ingeniería de Minas. En 2016, Berenguer triunfó ante Horacio Conti y Walter Melián por la conducción de la facultad, pero tuvo que ir al balotaje porque no superó el 50 por ciento de los votos. En segunda vuelta, venció y llegó al Decanato.

Revocaron el convenio con el SEP



El Consejo Superior de la UNSJ decidió rescindir el convenio que el rector Oscar Nasisi había firmado con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el que permitía que esa entidad afiliara a personal docente y no docente, dado que le habían otorgado el código de descuento. Los gremios universitarios (Adicus, Sindunsj, Uda y Apunsj) que nuclean a esos estamentos no sólo pusieron el grito en el cielo, sino que también intimaron al mandamás de la casa de altos estudios a que le diera de baja al acuerdo y, si no lo hacía, le advirtieron que iban a hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación y no descartaban, incluso, en ir a la Justicia. Nasisi había señalado que tuvo el OK de la Dirección de Asuntos Legales, pero que, ante el reclamo gremial, le iba a volver a pasar el planteo y que "si me he equivocado, voy a ser el primero en dar de baja el convenio o remediar el error". De hecho, la decisión del Consejo Superior se basó en un dictamen del área Legal y, según fuentes universitarias, el propio rector pidió la rescisión del convenio, debido a que admitió que fue una equivocación su firma.

Desde Sidunsj, que conduce Esteban Vergalito, reconocieron el trabajo del frente gremial y destacaron que se había rubricado un convenio de descuentos gremiales con una entidad sindical sin ámbito de acción en la UNSJ, violando así la ley de Asociaciones Sindicales, la ley de Paritaria Docente y los Convenios Colectivos de Trabajo docente y no docente.