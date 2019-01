Se trata de la jugada política electoral más fuerte del gobernador Sergio Uñac desde que está al mando del frente oficialista Todos. El presidente del PJ local le dio el OK a su ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, para que compita en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Capital contra el actual intendente Franco Aranda. Una bomba en la estrategia, ya que el funcionario es el alfil político de la gestión provincial, hombre de confianza del mandatario y un peso pesado, que desde su cartera controla la Policía y lleva adelante el vínculo con el Poder Judicial, entre otras tareas.

Baistrocchi manifestó anoche que la Intendencia capitalina "siempre estuvo en mi intención. Hace cuatro años no se dio porque surgió Franco, no tenía el nivel de conocimiento que tengo hoy. Estaba la oportunidad, le llevé la inquietud y el Gobernador tomó la decisión". Sobre lo que viene, el ministro resaltó que jugará para ganar: "Si no creyera que tuviera chances concretas no me hubiera presentado".

DIARIO DE CUYO había adelantado que en el Gobierno evaluaban la interna de Capital y el propio Uñac luego admitió que "era muy probable" que se diera la puja puertas adentro. Inclusive Aranda se había mostrado dispuesto a tener un rival interno y se mostró confiado en vencer amparado en su gestión, pese a las críticas que últimamente ha recibido por la remodelación de la Peatonal. Baistrocchi indicó que el paseo céntrico resultó "un punto de inflexión", aunque resaltó que "no está terminada y va a quedar mejor de lo que está". En ese marco, evitó lanzar críticas hacia el jefe comunal y su administración.

En el análisis de la entonces posible interna en Capital, lo que se barajaba era contener a sectores del justicialismo y el bloquismo que sentían que no eran tenidos en cuenta en la gestión municipal. La jugada, tanto de Baistrocchi como del oficialismo, es de tal magnitud que la disputa concentrará casi toda la atención mediática. No es para menos, ambos jugarán a todo o nada, harán valer sus equipos, estrategias, propuestas y logros en cada uno de sus ámbitos y se apoyarán en la imagen y el efecto arrastre de Uñac. Será la pelea de un jefe comunal que quiere repetir contra el ministro político y uno de los hombres de confianza del Gobernador que buscar darle otra impronta al departamento.

Baistrocchi resaltó que a Uñac "hay que sumarle la mayor cantidad de votos posibles" y que "tanto Franco como yo representamos un mismo proyecto político". Además, sobre el resultado de la interna, en el que habrá inevitablemente un ganador y un perdedor, el titular de la cartera de Gobierno remarcó que "al que no le toque, va a acompañar al otro. Soy una persona de buena fe, al igual que Franco".

Con la mira puesta en la general, Baistrocchi también se refirió al casi seguro candidato de Cambiemos, Rodolfo Colombo, líder del ahora llamado frente Con Vos, que encabeza Marcelo Orrego (ver aparte). "Pienso que Colombo ya se ha puesto a consideración de la ciudadanía muchas veces y su proyecto nunca ha convencido. No veo que ese proyecto haya cambiado y no veo que tenga que cambiar el resultado. Es el electorado el que va a definir, pero considero que Capital va a ser gobernada otra vez por el frente Todos, por el partido justicialista, ya sea por Franco o por la alternativa que soy yo". A su vez, Baistrocchi hizo hincapié en el paso del actuarista por la gestión de la Alianza y su vínculo con el macrismo, dos administraciones "que no dejaron nada".

Posibles candidatos

> Guillermo Leonardi

El exsecretario de Gobierno y Justicia y exinterventor de Iglesia había manifestado sus intenciones de competir. No se sabe qué pasará ahora con su precandidatura.

> Sandra Barceló

La actual funcionaria había dicho que si el Gobernador abría interna, ella iba a participar. Las fuentes indicaron que la idea del frente es que haya sólo dos listas, pero no hay definición aún.

Rodolfo Colombo - ANSES

El frente Con Vos inscribirá seguramente al líder de Actuar como candidato a intendente de la Ciudad de San Juan. El actuarista cuenta con el apoyo del basualdismo y del PRO, que en ese distrito son fuertes, aunque perdió el sustento de Dignidad Ciudadana, un aliado que también tiene sus bases fuertes en la capital sanjuanina. El actual director de Anses San Juan, a través del concejal capitalino Juan Sansó, ha sido crítico de algunas acciones del actual jefe comunal como la remodelación de la Peatonal, obra por la que fueron a la Justicia, aunque recibieron un revés. El funcionario macrista ha sabido defender algunos proyectos del Gobierno nacional, como la reforma jubilatoria, pero se ha manifestado algo crítico de la marcha de la economía del país. Por ahora Colombo no tendrá rival interno. El concejal Gonzalo Campos había manifestado intención de competir, pero finalmente su propuesta no fue aceptada y quedó sin ninguna posibilidad.