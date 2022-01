Desde mediados de mes está de turno durante la feria judicial en la Corte de Justicia y, a partir del 1 de marzo, será el próximo presidente durante un año. El ministro Juan José Victoria habló sobre el perfil que le quiere dar a su gestión, de la nueva ley Orgánica de Tribunales, del Consejo de la Magistratura y del nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial, entre otros temas.

- ¿Qué impronta planea darle a su gestión?

- No tiene tanta importancia lo que es ser solamente presidente de la Corte, sino que es más importante lo que viene desarrollando este tribunal, que es actuar en grupo, tratando de poner al Poder Judicial en el lugar que tiene que estar. Veníamos un poco atrasado en la modernización. Hay un consenso unánime en la Corte de producir todos los cambios en normas, en tecnología y edificios para brindar un mejor servicio de Justicia. Se han producido cambios sustanciales y el objetivo es seguir por ese camino, profundizando y tratando de ir arreglando las pequeñas falencias que puede tener cada uno de los procesos. Yo hablo de la humanización de la Justicia. Creo mucho en el diálogo y que, a partir del consenso, se logran resultados extraordinarios. Tenemos muy buena gente dentro del Poder Judicial y en aquellas instituciones con las que interactuamos, como el Foro de Abogados, el Colegio de Magistrados y la Unión Judicial.

- ¿Queda por hacer algún cambio estructural? ¿Cuáles son sus planes?

- Quedan bastantes cosas por hacer, que no es que no se hayan hecho, sino que requieren de ciertos tiempos, como llegar a la despapelización con el expediente electrónico, el que hay que terminarlo. Vamos a digitalizar por completo el Registro General Inmobiliario, ya que pretendemos que los escribanos también trabajen de manera online. En lo edilicio, nos queda la ampliación del Juzgado de Paz de Rawson, que está muy avanzada, y los edificios en el de San Martín y en el de Albardón, que los vamos a lanzar este año. También vamos a tratar de licitar el proyecto ejecutivo de la Ciudad Judicial.

- Habló de la humanización de la Justicia, ¿a qué otros aspectos se refiere?

- Además de la aplicación de una pena tras un hecho delictivo, debemos pensar, sobre todo en los jóvenes y en los menores, que la comisión de ciertos ilícitos por ahí no se solucionan con el encierro. Si bien es absolutamente necesaria la construcción del nuevo penal, hay que tener en cuenta que no es la gran solución al tema del delito. Más allá de los sistemas convencionales, como la cárcel, que tiene que estar, tenemos que trabajar en cuestiones alternativas para que esa persona pueda reinsertarse. Tiene que ver con un programa de Justicia restaurativa. Voy a trabajar para poder implementarlo este año. Es también nuestra función, que podemos cumplirla, por supuesto, en coordinación con el Ejecutivo.

"Un juez que cumpla con un horario normal tiene que tener su despacho al día".

- ¿Este año arrancan con la obra de La Ciudad Judicial?

- Es nuestra intención, vamos a trabajar muy duramente en eso. Como son tres etapas, lo que venimos charlando es con qué se empieza. Lo que hay que hacer es comenzar con lo que más costo tiene para el Poder Judicial en el tema de alquileres, como los edificios del Anexo Jujuy y el Mitre. A la Ciudad Judicial hay que llevar primero los fueros Civil, Laboral y Familia, que están en estos edificios. En el edificio 25 de Mayo tenemos gran parte de lo que es la estructura penal.

- La nueva ley Orgánica de Tribunales dice que los magistrados deben asistir puntualmente a sus oficinas desde que comienza la atención al público, que es de 7 a 13, lo que ha generado revuelo...

- Ese horario es porque se puede producir cualquier tipo de consulta e inconveniente y para eso hay que estar. Hablando con los jueces penales contaban que tienen audiencias fijadas a las cuatro de la tarde. Nadie está diciendo que tienen que estar de 7 a 13... O sea, tendrán que adecuar su funcionamiento a las obligaciones que tienen, porque la ley dice también que tendrán que concurrir puntualmente a las audiencias que se les fijen. Estoy convencido que los jueces, cualquiera sea su jerarquía, tienen que asumir que somos servidores públicos. Y nos pagan un salario para que le demos respuesta a la gente y trabajemos lo que tengamos que trabajar.

- En un medio colega, el presidente Olivares Yapur dijo que se va a controlar con el horario de encendido de la PC del magistrado...

- Tengo entendido que, primero, eso no se ha implementado. Eso está en análisis de la actual presidencia. Pero, el control... Somos grandes, sabemos las responsabilidades que hemos asumido. Es cierto que si se controla es mejor. Los jueces vienen entendiendo esa responsabilidad y se van adecuando.

- Pero, ¿cómo van a hacer con aquellos cabos sueltos o remolones?

- Tenemos los mecanismos para corregirlos. El control se va a ejercer. Pero que esto no se entienda como una persecución. Lo que no puede ser es que los que somos jueces hagamos lo que queramos y vengamos a la hora que queramos. Hay obligaciones que cumplir y somos servidores públicos y debemos honrarlo.

- Entonces, los jueces que tengan audiencias en la siesta o en la tarde, ¿igual deben cumplir el horario de las 7? ¿O pueden entrar más tarde?

- Cada juez irá adecuando sus horarios a sus obligaciones. Hay audiencias programadas y, de acuerdo a eso, el juez irá diagramando su asistencia física. Lo que no va a haber es cuando veamos atrasos que son inconcebibles... Hay mecanismos sancionatorios, a uno le tocó un Jury, a otro un apercibimiento, a otro un llamado de atención. Esto no es perseguir a nadie, pero la Corte es responsable del funcionamiento del Poder Judicial.

- Eso de que el juez irá adecuando su horario según su actividad, ¿no va en contra de lo que dice la ley...?

- Es que hay que ver cuál es el horario de atención al público. Por ejemplo, un tribunal de Impugnación no atiende público porque interviene en una apelación, al igual que las Cámaras Civiles. Todo tiene mucho que ver con lo que produce cada tribunal.

- Entonces, ¿el control va a ser sobre el resultado?

- Yo hablo de resultados. Si tal juez anda flojito, hay que llamarlo. Si sigue flojito, hay que sancionarlo. El control de manera física, cosa que he hecho, o por una máquina no tiene relevancia. Lo relevante es lo que el juez está produciendo.

- También preside el Consejo de la Magistratura y hay críticas de que tendría que incorporarse puntuación, orden de mérito o el voto fundado de sus miembros....

- Si tenés que cubrir seis cargos, se presentan 298 postulantes y se eligen 18 ternados, hay mucha gente que va a criticar. Pero le estamos dando mucha importancia a la entrevista, a lo que es la calidad profesional del que se presenta. Se discute y se dialoga antes de conformar una terna. Seguro que podemos mejorar muchas cosas, no digo que somos perfectos. Creo que no estamos haciendo mal las cosas.

- Dentro de la competencia del Consejo, ¿se puede incorporar puntaje, orden de mérito, opinión fundada sobre los ternados?

- Ha habido algunas etapas en las que algunos consejeros han dicho que van a fundar su voto y lo hacen público. Es lo que se consensua dentro de este cuerpo. Ahora, ¿quién dice que es lo mejor? Es todo opinable.

- La puntuación, ¿no lo ve conveniente?

- No está en la norma. A veces, la gente por ahí dice que se es injusto con aquel que tiente tantos títulos, pero no es simplemente el tema objetivo de determinados títulos. Uno busca un perfil de juez según el cargo que esté concursando. La entrevista dice mucho del perfil y la personalidad. Por ahí se toma como discrecionalidad. Y algo tiene. Pero el Consejo tiene pluralidad de representación. Hay provincias en que los jueces y hasta ministros de la Corte son nombrados a propuesta del Ejecutivo.

- ¿Por qué se incorporará el curso de capacitación al concurso de ingreso?

- He visitado muchos juzgados y el reclamo no es que falta personal, sino que falta capacitarlo. Han ingresado personas que tienen que aprender lo básico. Todo eso hace que sea un mecanismo que no está bueno para el Poder Judicial, porque si se nombra a alguien para enseñarle y esperar, imagínese cuando tengo los resultados. Lo que estamos pensando es que, una vez aprobado los exámenes iniciales, van a tener que hacer un curso de capacitación de un par de meses para luego estar en la lista de habilitados para ser designado en el Poder Judicial. Buscamos que la gente entre formada y no resentir el sistema. En mi gestión, no quiero un solo nombramiento más que no sea con este sistema.

- El fiscal General entiende que el Laboratorio Forense tiene que estar bajo el dominio del Ministerio Público, ¿qué piensa?

- El doctor (Eduardo) Quattropani no está teniendo ni medio problema con el uso del Laboratorio ni con la profesionalización del personal. No hemos tenido quejas. Estas dependencias están bajo la órbita la Corte. Si Fiscalía y la Defensoría General necesitan estos servicios, hay que ver cómo se aceitan las cosas para que cada uno pueda cumplir con sus funciones.

- Ergo, no va a haber una delegación del Laboratorio al Ministerio Público...

- Está funcionando y lo está haciendo bien, así como está. Cuando algo falte, habrá diálogo y soluciones.

- ¿Qué le genera cuando se dice que la Corte es peronista?

- Lo digo a cuatro vientos, jamás he tenido presión alguna para votar en cual o tal sentido en determinada causa. Lo he hecho y lo voy a seguir haciendo con total libertad.