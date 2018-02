Urbanización. El Ejecutivo ha entregado miles viviendas en los últimos años, pero desde las comuna reclaman más fondos para poder mantener los espacios comunes en condiciones.

La gestión uñaquista trabaja para darle un fuerte apoyo a los municipios. Además de concretar este año un proyecto de coparticipación, que cambiará la manera de distribuir los recursos entre las comunas, el Gobierno apunta a crear un Fondo de Desarrollo Regional. El objetivo es que sirva para que los intendentes puedan encarar obras de infraestructura, sin tener que recurrir a los aportes que son girados para gasto corriente.



Si bien hasta el momento la letra del proyecto no está definida, fuentes consultadas indicaron que el Ejecutivo les exigiría un único requisito a los jefes comunales, que tengan sus cuentas ordenadas, ya que los fondos tendrán un destino específico, las obras.



La idea de generar un fondo para infraestructura surgió de las reuniones que el Ministerio de Hacienda mantiene con los municipios para delinear un proyecto de coparticipación local. Es más, el titular de la cartera, Roberto Gattoni, indicó sobre la idea que "el objetivo es crear especie de fondo de Desarrollo Regional. Tiene que ver con si un municipio necesita recursos para urbanizar un barrio lo pueda tener. Pero si otro busca llevar adelante obras para potenciar el Turismo, también lo pueda hacer. El objetivo es que sean obras", manifestó.



La iniciativa en estudio no es menor, porque se trata de una ayuda a las comunas en un año donde llegarán menos recursos del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Soja. La caída en esa distribución se vio reflejada el año pasado, cuando los aportes tuvieron una baja del 30 por ciento de lo presupuestado originalmente. Pero, además, la administración macrista ya dispuso una disminución progresiva de ese recurso para este 2018. Actualmente, la soja tributa hasta 30 por ciento por retenciones, pero a partir de este año habrá una reducción del 0,5 por mes hasta llegar al 18 por ciento en 2019. El Fondo Soja es un aporte nacional que depende del nivel de exportación de la oleaginosa, y también tiene un destino específico, la obra pública.



Uno de los municipios que ya le solicitó a la cartera de Hacienda la creación de un fondo específico para infraestructura fue Rawson. El intendente, Juan Carlos Gioja, lo dejó muy claro en su mensaje en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Según el jefe comunal, Rawson es el departamento donde más viviendas del IPV se han entregado, 1.482 el año pasado, y la construcción de esos barrios va acompañada de una urbanización que hay que mantener y potenciar. "La idea es poder resolver el problema que implica tener un barrio en el departamento, en términos de equipamiento, pavimentación, espacios verdes, cunetas y las uniones vecinales", dijo Gioja.



Por otro lado, Franco Aranda, de Capital, se manifestó en la misma sintonía al marcar que "la iluminación y forestación es muy importante". De Igual manera, Fabián Martín, de Rivadavia y Fabián Gramajo de Chimbas destacaron que son muchos los aportes que tiene que hacer desde las cajas municipales para urbanizar los barrios y no quedan muchos recursos para desarrollar otros proyectos, por lo que un fondo destinado para obras es clave.

Coparticipación local

Según el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, el proyecto de ley de coparticipación municipal está en su etapa final. Es más, ya han comenzado a trabajar en algunos porcentajes de distribución para las comunas. El ministro aseguró que luego de la reunión con los docentes por paritaria, el proyecto será tema central.

Casas

5 mil. Esa es la cantidad de viviendas que el Ejecutivo local tiene en construcción a través del IPV.