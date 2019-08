Nuevos. Gustavo Giaccagli (segundo desde la izquierda) llegó a la presidencia del Foro y su lista metió tres titulares en el Tribunal de Disciplina. Dos de ellos son Lilian Lucero Sapini (a la derecha) y Fernando Conte Grand (en el centro).

En la práctica, la sanción que el Tribunal de Disciplina le aplica a un abogado que cometía una falta terminaba sin ningún tipo de resultado. Es que las causas se extinguen en apenas un año desde que se efectuó la irregularidad, un plazo muy exiguo teniendo en cuenta si la denuncia se radicó después de que estalló el hecho, más el período de juzgamiento y si el infractor apelaba. Por eso, desde el organismo del Foro de Abogados presentaron un proyecto que está siendo trabajado por diputados para estirar el lapso de prescripción a dos años. Y, además, se dejó plasmado que el planteo que contenga la acusación contra el profesional interrumpa la prescripción, lo que da más tiempo para que se cumpla el castigo.



La iniciativa se encuentra bajo análisis de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de legisladores y hay consenso para que tenga el apoyo de todos los bloques, por lo que fuentes oficiales indicaron que hay chances de que se apruebe la semana que viene. El proyecto lleva la firma de los miembros titulares y suplentes del Tribunal de Disciplina y el texto señala que la modificación a la ley orgánica del ejercicio de la abogacía apunta a perfeccionarla para que se cumpla con el fin de sancionar a los matriculados "que desprestigian la profesión, ya sea, porque actúan en forma negligente y/o cometiendo delitos tipificados en el Código Penal".



El régimen disciplinario ha venido con obstáculos de larga data. Cuando un abogado recibía una sanción, tenía la posibilidad de apelar a la Corte de Justicia para que revisara la resolución. Pero en 2013 el máximo tribunal declaró que no es competente para entender en ese tipo de causas y unas 14 que venían de vieja data quedaron en un limbo, dado que los acusados no contaban con el derecho de una segunda instancia revisora ante un fallo que podían cuestionar. En 2016 salió una ley que estableció las salas de la Cámara Civil intervendrían en la apelación.



Una vez que comenzó a regir ese cambio, los camaristas civiles fueron declarando prescriptas las distintas causas, dado que se apegaban al texto de la norma que regula la actividad de los abogados, la cual señala que "las acciones disciplinarias prescriben al año de producido el hecho". Como las sanciones no estaban firmes, debido a que habían sido apeladas, los jueces determinaron que todas aquellas que habían ingresado se encontraban extintas por el paso del tiempo.



En la nota a los diputados, los miembros del Tribunal de Disciplina fueron muy duros con las resoluciones de los camaristas. Señalaron como "un serio problema" el hecho de que las Salas de la Cámara Civil "resolvían de manera adversa" y que "premiaban" con la prescripción a profesionales que fueron castigados con la exclusión de la matrícula y la suspensión. Uno de los casos fue el de Ernesto Clavijo, que recibió un año, un mes y diez días de suspensión de la matrícula por tres faltas en su desempeño como profesional, pero que nunca se cumplió por el paso del tiempo en su resolución.



El proyecto, que será presentado formalmente por un interbloque de diputados, ahora contempla un plazo de prescripción de dos años. Y también que la interposición de la denuncia actuará como acto interruptivo de la prescripción. Este punto es clave, ya que desde que se produce el hecho hasta la denuncia suele pasar mucho tiempo. Así, una vez que se produzca la acusación, el plazo vuelve a comenzar de cero por dos años. No es la única modificación, dado que la iniciativa plantea otros cambios (ver recuadro).

El proyecto que está en estudio en Diputados dispone ocho cambios a la ley del Tribunal.



Cómo es ahora



Según la ley vigente del Tribunal de Disciplina, las causas contra los letrados tienen un año de prescripción desde que ocurre el hecho, no desde que es denunciado. Desde la Cámara Civil indicaron que el Tribunal se demorado en la resolución de muchas causas mientras que desde el organismo criticaron a los jueces por el dictado de las prescripciones.

La norma a sancionar incorporará el proceso oral a través de una audiencia entre las partes.

Otro cambio sustancial

Además de las modificaciones sobre la prescripción, el proyecto que está en estudio establece cambios en la composición del Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados. Entre ellos está la incorporación de un integrante más, por lo que pasará de cinco a seis miembros. Así, el organismo se dividirá en dos salas. La primera, de tres integrantes, tendrá a cargo el estudio de las sanciones contra los letrados y el fallo inicial. Si el dictamen es apelado, la revisión recaerá en la Sala II, que analizará lo resuelto por el cuerpo anterior. Así, el Tribunal emitirá dos fallos y si no hay conformidad, la Cámara de Apelaciones en lo Civil servirá como otra instancia de revisión, indicaron las fuentes. El órgano disciplinario del Foro cuenta con cinco titulares y cinco suplentes, por lo que no será necesario llamar a elecciones para sumar un integrante.



Cómo será



Las causas contra los abogados tendrán dos años de prescripción desde que se tuvo conocimiento del episodio. Mientras que la denuncia ante el Tribunal de Disciplina servirá como acto interruptivo, por lo que a partir de esa presentación, el órgano disciplinario tendrá hasta dos años para emitir una resolución sobre el expediente.