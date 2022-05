La ampliación del Hospital Marcial Quiroga marcará otro hito para el sistema público de salud. Es que, dentro de las instalaciones previstas a inaugurar, está contemplado un tomógrafo de última generación, por lo que será el segundo de su tipo en la provincia, ya que el primero está en marcha en el Hospital Rawson. Así, servirá para duplicar la atención a todo tipo de dolencias que requieran un diagnóstico por imágenes con alta calidad y precisión. Desde el Ministerio de Salud Pública, que conduce Alejandra Venerando, buscan que la puesta en funciones del nuevo edificio se haga con el equipo instalado y funcionado, por lo que esa cartera llevó adelante una licitación para comprar la aparatología, proceso que está en etapa de adjudicación con una sola firma en pie. La oferta alcanzó los 640.000 dólares que, al cambio oficial, asciende a casi 80 millones de pesos, un 20 por ciento por arriba del presupuesto oficial que fue de 65.500.000 pesos. En Salud se encuentran analizando la propuesta, pero, además, adelantaron que le solicitarán a la firma que mejore el plazo de entrega para poder hacer la inauguración con el equipo colocado.

Desde la Secretaría Administrativa Contable de Salud Pública, a cargo de Guillermo Benelbaz, indicaron que la apertura de sobres para la adquisición de un Tomógrafo Computado Helicoidal Multicorte se realizó el 16 de este mes. Al proceso se presentaron dos empresas: Canon Toshiba y Philips. La primera presentó una propuesta de 566 mil dólares, pero se dio de baja por inconvenientes formales de la documentación. Así, la segunda compañía es la que sigue en carrera y es con la que Salud Pública intentará llegar a un acuerdo para una entrega anticipada del equipo. Es que, en la propuesta, la firma dio un plazo de 150 días, mientras que el Ejecutivo busca que sea "lo antes posible", ya que la ampliación del edificio está casi lista.

Quien dio a conocer la necesidad de un Tomógrafo para el segundo hospital más importante de la provincia fue la ministra Alejandra Venerando, quien indicó que "el único tomógrafo que existe es el del Hospital Rawson, por lo que este sería el segundo de la provincia". Sin el equipo, hoy "todas las veces que se necesita este tipo de estudio, desde el Hospital Marcial Quiroga se debe sacar turno para el tomógrafo del Hospital Rawson y trasladar a los pacientes en una ambulancia, teniendo en cuenta lo que significa el traslado de un paciente crítico", por lo que es muy necesario, indicó.

Así, expresó que "estamos trabajando para poder tenerlo listo con la inauguración del hospital. No habría problemas de esperar para tener el equipo porque en la ampliación está prevista una nueva terapia intensiva y la unidad coronaria, por lo que los pacientes que estén internados van a requerir todos los días estudios de alta complejidad, como los que va a aportar este tomógrafo". Sobre el uso, la funcionaria explicó que "con este tipo de equipos se mejora el diagnóstico de los pacientes y se aplica en muchas enfermedades. Sirve para detectar complicaciones en todas las partes del cuerpo, como cerebro, tórax, corazón, abdomen, etcétera".

Suman áreas al otro gran hospital

Se trata de un edificio de casi 8 mil metros cuadrados. Contiene tres niveles: subsuelo, planta baja y primer piso. En el subsuelo se ubicarán las salas de máquinas, farmacia, archivos de historias clínicas y área de informática. En la planta baja se encontrarán los servicios de urgencias, sala de tomografía computada, con sus áreas complementarias y de apoyatura, mientras que en el primer piso se situarán las atenciones de terapia intensiva y unidad coronaria. La nueva ampliación se vincula al edificio existente a través de cuatro conectores: en planta baja, con la circulación del ala Norte; en planta alta, con la circulación de internación de las alas Norte y Sur y, también, en planta alta, el ala central con el área quirúrgica.

La construcción está casi lista y perfila que estará concluida en un mes.

Tomógrafo nuclear, a punto de recibir el OK

Desde la cartera sanitaria indicaron que el flamante tomógrafo PET (Tomógrafo por Emisión de Positrones) combinado a un tomógrafo computado (CT), está instalado y en proceso de aprobación por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), quien debe dar el OK para su puesta en funcionamiento, lo que se estima que ocurrirá en el corto plazo. El equipo funcionará con material nuclear en el predio del Ex Hospital Español, que hoy es llamado CEMEC (Centro Español para el Manejo de Enfermedades Crónicas). Se trata de un equipo de última tecnología, de 16 cortes marca Siemens, modelo Biograph Horizon y presenta un anillo detector con cristales de Lutecio, que es la última tecnología de estos suministros en el mundo. La inversión para la adquisición de este equipo está calculada en más de 1 millón de dólares. La maquinaria está concebida para obtener imágenes fundamentalmente en los ámbitos de la oncología, neurología y cardiología, así como para facilitar el diagnóstico. Con un procedimiento único no invasivo, obtiene imágenes CT y PET/CT de alta calidad para visualizar la anatomía con gran detalle y los procesos biológicos a nivel molecular. Con el equipo vienen incluidas varios componentes para la puesta a punto del centro de Medicina Nuclear PET, con el objeto de lograr un diagnóstico completo del paciente y que la institución represente un nodo de referencia en la región.