La ex bodega Cavic se había convertido en un gigantesco depósito de vehículos radiados por la Policía. Camionetas, autos, motos y bicicletas se amontonaron por años en sus galpones.



Pero como las instalaciones serán usadas para la Ciudad Judicial, el Ejecutivo ya viene retirando las movilidades y trasladándolas a un predio en 9 de Julio. El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, estimó que en 40 días terminarán con la limpieza, mientras que el jefe de Policía, Luis Martínez, indicó que aún quedan unos 17 mil vehículos.



El retiro de las movilidades es tan solo el primer paso de la transformación que sufrirá la ex Cavic, ya que el predio de casi 9 hectáreas se modificará para albergar al complejo judicial. Si bien todo dependerá de las necesidades del Poder Judicial y del proyecto final, se habla de que se levantarán 3 y 4 edificios.



El impacto no sólo será en las instalaciones, sino que las zonas aledañas al lugar se verán afectadas positivamente, aseguraron desde el Colegio de Arquitectos.



Con respecto a los vehículos, Baistrocchi manifestó que el retiro comenzó hace unos 20 días y que los están llevando a un predio en 9 de Julio, en donde han anexado entre 2 y 3 hectáreas para ampliar ese depósito. Además destacó que han consolidado el terreno en esa zona para albergar las movilidades y que ya han trasladado unas 500. En la ex Cavic aún hay 10 mil bicicletas, 7 mil motos y unos 1.000 autos y camionetas.



El secretario de Obras Públicas, Jorge Deiana, explicó que la mudanza de toda la estructura judicial está en el marco de un plan de revalorización de una zona como Chimbas. El predio de la ex Cavic está en el límite de ese departamento (Ver infografía) y en ese sector, a pocos metros se encuentra el parque departamental y el nuevo cuartel de Bomberos. Desde el punto de vista operativo, el traslado de los presos desde el Penal de Chimbas a la futura sede judicial será más directo y permitirá descongestionar a una zona céntrica.



Por su parte, Guillermo Fernández, presidente del Colegio de Arquitectos, explicó que el impacto de la Ciudad Judicial va a ser beneficioso porque “va a liberar un poco el centro de la provincia para otras actividades de tipo comercial y administrativas”.



El profesional manifestó que el complejo va “a tener un impacto comercial importante en la zona, porque un montón de actividades que están centralizadas van a pasar a los alrededores de la ex Cavic.



Eso va a llevar a la mejora de las inmediaciones”.

Fernández sí explicó que va demandar análisis cómo se va a solucionar el tema del futuro estacionamiento y qué niveles de seguridad van a requerir las futuras instalaciones. “Es un estudio muy complejo”, destacó.



El arquitecto reconoció que el lugar se puede adaptar para la instalación de negocios, como fotocopiadoras y kioscos, y confiterías.



“Este tipo de edificios trae consigo la mejora de las construcciones que están en los alrededores, desde el aspecto estético y desde el punto de vista comercial”, remarcó. A su vez, agregó que “los vecinos se van a preocupar por arreglar los frentes de las casas y por colocar negocios”.



Construcción por etapas



Desde el Ejecutivo señalaron que el nuevo edificio que se construirá en el predio de la ex bodega Cavic se llevará adelante por etapas. La opción se presenta atendiendo a las necesidades que el Poder Judicial tiene, a los recursos que estén disponibles y a la magnitud de los trabajos que deben realizarse por la megaobra.

