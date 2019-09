Contramarcha. Javier González, interventor de la Obra Social Provincia, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y tiró definiciones que reflejaron un cambio de panorama en las medidas que había anunciado.

El interventor de la Obra Social Provincia (OSP), Javier González, había dado a conocer a este medio que habían decidido implementar una serie de medidas para atravesar la crisis. Entre ellas se encontraba el aumento del 200 por ciento del bono de consulta que pagan los afiliados, la reprogramación de las cirugías que no fueran urgentes y la pretensión de pagar un monto fijo o cápita por una cantidad determinada de consultas al mes, que vienen siendo excesivas. Sin embargo, en su paso por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, el funcionario dejó en evidencia que hubo un cambio de planes. Reconoció que habrá incrementos en los bonos, pero dijo que no será del porcentaje anunciado (el cual salió inclusive en un comunicado oficial) y no dio detalles de cuánto será ni cuándo comenzará a regir. También indicó que no va a haber reprogramación de operaciones y que pondrán en marcha una coauditoría para ver si hay sobrefacturaciones.

La entidad es la obra social más grande de la provincia, con poco más de 110 mil afiliados y 45 mil pensionados y pasivos. Por eso, el funcionamiento de la OSP y sus ingresos y gastos son clave para garantizar la prestación de los servicios a sus asociados. Dos de las medidas que había lanzado González tenían un impacto directo en los afiliados. En el marco de la actualización de costos, había manifestado que el bono de consulta pasaba de 10 a 30 pesos (200 por ciento más) mientras que el de planes especiales subía de 30 a 100 pesos (233 por ciento más). Incluso, el viernes se publicó la resolución oficial de la OSP que indicaba tal suba a partir del 15 de septiembre. Pero en el programa radial expresó que esos montos no son los que se van a aplicar y dijo que "vamos a juntarnos con grupos de afiliados e interactuar para determinarlo", aunque no dio detalles de valores ni fechas.

En cuanto a las operaciones, el interventor había destacado que, salvo las intervenciones quirúrgicas de urgencia, el resto se iban a programar y el paciente no iba a poder elegir el día. "No es que no se vayan a realizar, sino que se les van a asignar turnos. La obra social va a autorizar la fecha en que se va a hacer", había dicho González. No obstante, el funcionario se desdijo ayer al señalar que "no se va a reprogramar porque no se tomó la determinación".

La otra medida que había lanzado impactaba especialmente en los médicos, a quienes se les pretendía pagar un monto fijo o cápita equivalente a 70.000 consultas por mes solamente, es decir, un 77,7 por ciento de lo que se está erogando en la actualidad, que son alrededor de 95.000. La movida había generado el rechazo del Colegio Médico, que preside Mario Penizotto. Se trata de una de las entidades intermedias con las que discuten, por ejemplo, los valores de las prácticas. Las otras son la Asociación Sarmiento y la de Clínicas y Sanatorios (Aclisa). En ese marco, González explicó que el cambio no fue por una presión de dichas entidades y que entraron en escena otros actores. "Luego de que esto trascendiera, las asociaciones científicas, que son los médicos que llevan adelante los servicios, nos pidieron reuniones para poder expresar cuáles son los motivos", resaltó el interventor, quien agregó que "surgieron propuestas que creo se van a terminar tomando". Al ser consultado, destacó que el camino a seguir es el de una coauditoría, en la que "los representantes de las asociaciones profesionales nos dijeron que pueden colaborar con nosotros en este seguimiento y que si hay alguna distorsión o sobrefacturación se puede coordinar en conjunto para corregirla".

Padrón

La OSP había evaluado generar un padrón de médicos que aceptaran trabajar con las nuevas condiciones de ajuste. Se verá si la idea sigue en pie.



Otros valores

Según la resolución oficial de la OSP que había sido publicada, los bonos por consulta y práctica oftalmológica cuestan 100 pesos cada una y el de farmacia, 30.