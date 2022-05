Con base en la buena elección legislativa de 2021, en Juntos por el Cambio (JxC) vienen metiendo ficha en Capital con el objetivo de pelearle la Intendencia al justicialismo, a sabiendas de que el comicio del año que viene por el municipio es una parada totalmente distinta. En el trabajo de cara a 2023, se han visto jugadas internas entre los partidos de la principal alianza opositora que reflejan ciertas tensiones, pero que de ninguna manera llegará a una ruptura porque saben que se necesitan todos para ser competitivos. En esas movidas se encuentra el hecho de que se dejó circular que la diputada nacional Susana Laciar dejó picando que le gustaría anotarse en la contienda. Toda una señal de poner una candidata con cierta instalación en el terruño en el que tiene más peso el actuarista Rodolfo Colombo. En ese partido, pero con un objetivo distinto, también apareció el nombre del legislador local Gustavo Usín como una figura alternativa para ir por la jefatura comunal, lo que implicaría que el ex titular de Anses se asegurará otro lugar dentro de los distintos cargos que se pondrán en juego el próximo año, manifestaron fuentes del frente.

En la legislativa 2021, JxC rozó casi el 57 por ciento y le sacó poco más de 28 puntos al Frente de Todos (FdT), anclados, en gran parte, por el rechazo a la gestión nacional. Ahora, la elección comunal es distinta, ya que el peronismo se ha quedado con las últimas cuatro victorias. Por eso, en la coalición opositora apuntan a jugar fuerte. En Producción y Trabajo, la principal fuerza política, aún persiste la idea de poner candidatos propios en todos los departamentos o, al menos, en aquellos donde tengan alguna figura que pueda crecer. En ese marco, trascendió que Laciar dejó entrever intenciones de ser de la partida. La diputada nacional lo negó, aunque, a su vez, no descartó nada. En JxC admiten que tuvo su instalación en la contienda del año pasado, en la que consiguió su banca en la Cámara baja de la Nación tras caer ante el FdT por apenas un punto y medio. De hecho, tiene un nivel de conocimiento superior al de Guido Romero, actual asesor de bloque en la Cámara de Diputados, quien el año pasado le dijo a este medio que iba a trabajar para ser candidato y se lo ve en esa tarea. Si decidiese postularse, a Laciar le jugaría en contra el hecho de conservar su cargo nacional, justo cuando está en debate el tema de las dobles candidaturas o las candidaturas testimoniales. Salvo que renunciase, lo que habilitará el ingreso de , la radical Alejandra Leonardo. Por ahora, especulaciones y escenarios que analizan en la coalición.

También hay otros movimientos que llamaron la atención. Según las fuentes, Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, ex candidato a Gobernador, cambió su domicilio de Rivadavia a Capital. El dirigente no contestó los llamados de este medio y se lo ve trabajando junto a Producción y Trabajo y el bloquismo disidente en reuniones y caminatas. Ese es uno de los grupos internos en Capital, ya que el otro es el que conforman Actuar y el Pro. Pese a las diferencias o reclamos que puedan darse de manera subterránea, en el frente reconocen que Colombo es la figura con mayor fuerza en Capital de la que no se puede prescindir. Inclusive, hay quienes indican que, en un eventual sistema electoral como el de lemas, el actuarista se vería beneficiado. Si no, una pieza que está en danza es Usín, pero, quizás, con un régimen de votación diferente (internas o PASO), a quien le reconocen consenso dentro del espacio. En ese hipotético escenario, que también se dejó trascender, Colombo se aseguraría un lugar electivo.

Base

Los partidos que integran JxC (Producción y Trabajo, Actuar, el Pro y la UCR) tienen su base en Capital, de ahí su fuerza en las elecciones legislativas, lo que no se viene replicando en la puja por el departamento.

Electores

Capital es el segundo departamento en cantidad de electores con 93.360, detrás de Rawson,

que tiene 96.266. No obstante, el peso simbólico y político de la capital de una provincia es innegable.

Bajo conducción peronista

La última conducción no peronista de Capital fue la del bloquista Enrique Conti, de 2003 al 2007. Desde entonces, el principal departamento de la provincia quedó en poder del justicialismo. Marcelo Lima lo timoneó de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015. Luego fue el turno de Franco Aranda, quien le había ganado la interna a Dante Elizondo y, luego, se impuso en la general ante Rodolfo Colombo. En 2019, el PJ abrió las PASO y Emilio Baistrocchi venció al entonces intendente, para luego triunfar en la general ante Colombo. El actual jefe comunal ha manifestado sus intenciones de seguir, como cuando dijo en Radio Sarmiento que "por supuesto que me gustaría repetir como intendente". Tras la derrota de los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos en Capital, Baistrocchi viene redoblando la gestión para consolidar su poder de cara a la elección de 2023.

A su vez, Aranda ha venido dando señales de que tiene ganas de competir, mientras que en el bloquismo vienen amagando con que se anotarán, por ejemplo, con la exdiputada nacional Graciela Caselles.