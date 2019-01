La Cámara Federal de Casación revisará los procesamientos con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios como Roberto Baratta, quien se encuentra detenido.

También pasará lo mismo en el caso del empresario detenido Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, luego de que la Cámara Federal porteña concediera los recursos de apelación de las defensas, informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal penal del país reverá así medidas ratificadas por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la resolución donde confirmaron los procesamientos en diciembre último.

Durante la feria judicial de enero, están a cargo del tribunal jueces en una sala de feria, por lo que habrá que ver si se habilita el receso para tratar los pedidos o se aguarda a febrero, cuando retornen a sus puestos los jueces de la sala I que intervienen en la causa, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.

Dos de esos jueces, Petrone y Figueroa, actuarán como jueces de feria la segunda quincena de enero en los tribunales federales de Retiro junto a sus colegas de otras salas, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani.