Dupla. Graciela Caselles y Luis Rueda comandan las riendas del partido de la estrella desde 2016. La legisladora es la presidente mientras que el funcionario uñaquista es el titular de la Honorable Convención Bloquista.

Al encabezar la única lista, Graciela Caselles consiguió el respaldo para continuar al frente del Partido Bloquista por otro período y en diálogo con este medio dio pinceladas de sus aspiraciones de cara a 2019. La dirigente reconoció que le gustaría seguir como diputada nacional, pero a la vez, de manera sutil, dejó todo un gesto, ya que destacó que lo que más le agrada es lo ejecutivo, sobre todo aquello "que esté relacionado con lo social, para tener un contacto cara a cara con la gente".



Caselles viene ocupando una banca en la Cámara baja desde 2007, fruto de tres elecciones en las que el partido de la estrella formó parte de la sociedad con el PJ. El año que viene se vence su tercer mandato y hay voces en el bloquismo como en el justicialismo que deslizan el recambio de su figura. Pero la dirigente dejó en claro que le gustaría continuar, aunque abrió la puerta a una alternativa en lo ejecutivo. Su futuro se definirá en las tratativas con el gobernador Sergio Uñac, líder del Frente Todos, espacio que integra el bloquismo.



La presidente del partido de la estrella habló con este medio luego de que el viernes por la noche cerrara el plazo de presentación de listas para el recambio de autoridades, que se llevará a cabo el 23 de septiembre. La dirigente recibió un apoyo clave para el Comité Central, dado que logró una lista de unidad, por lo que seguirá como máxima autoridad por dos años más. Algo similar ocurrirá en un órgano vital dentro de la estructura partidaria. En la Convención, donde se definen las alianzas partidarias por ejemplo, Luis Rueda perfila para continuar en el puesto. El pocitano es hombre de confianza del Gobernador y se desempeña dentro del Gobierno. Por otro lado, de los 22 comités departamentales, sólo en dos habrá internas: Chimbas y Rivadavia. En el primero, la puja estará entre Andrés Chanampa y Roque Garramuño, y en el segundo, entre Daniel Pérez y Orlando Páez.



Sobre su cargo, Caselles resaltó que "por supuesto que me gustaría seguir como diputada, pero más me gusta lo ejecutivo".



Tras la definición, se le consultó si está interesada en ocupar un lugar dentro de la administración uñaquista, a lo que respondió: "Me gusta lo ejecutivo, por eso creamos la fundación Javier Caselles. Me gusta el día a día y el cara a cara con la gente". Además sostuvo que "en la fundación trabajamos mucho socialmente".



Caselles destacó que el bloquismo debe seguir en el mismo frente con el PJ y de cara a la coyuntura electoral del año que viene, manifestó que las PASO deben ser eliminadas y se mostró a favor de adelantar los comicios locales de los nacionales. Además, dijo que "la intendencia de la Capital es una deuda pendiente. Es más, debería haber sido candidata en 2015" y añadió que "para el centenario del primer gobierno bloquista, en 2023, el partido debe disputar la Gobernación de San Juan".



En ese marco sostuvo que desde la fuerza de la estrella "estamos dispuestos a ocupar cargos de decisión pública. Tenemos muchos dirigentes que quieren disputar intendencias, como en Jáchal, Calingasta, Angaco, algo que no ocurría hace años".



Además, fuentes partidarias indicaron que hay varios dirigentes que han decidido regresar a las filas oficialistas. Entre ellos aparecen Pedro Medina, Argentino "Cacho" Pareja, Augusto Rago y Enrique Peze, entre otros.



Así, según Caselles, el llamado bloquismo disidente (que lidera Enrique Conti) ha quedado diezmado, aunque no descartó que algún día todos puedan estar en el mismo espacio.