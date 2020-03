La interna del bloquismo, de cara a la próxima elección de autoridades, sumó un episodio más. Dirigentes departamentales del partido de la estrella indicaron que la presidente Graciela Caselles buscó silenciarlos por las críticas que hicieron hacia su conducción, ya que la titular de la fuerza les envió una carta notarial intimándolos a que no hablen en contra suya en los medios de comunicación. Además, señaló que, de no hacerlo, iniciaría acciones penales por injurias y calumnias. La misiva sorprendió a la concejal Sandra Quiroga y al delegado en el Comité, José Luis Hidalgo, quienes se consideraron presionados y amenazados por estar a favor de la candidatura de Luis Rueda. Ambos respondieron el escrito con otra carta notarial, en la que expusieron que el objetivo de Caselles es "generar miedo" y "silenciar las opiniones", por lo que no descartaron iniciarle acciones legales.

La puja dentro del bloquismo por la renovación viene desde hace tiempo, pero se acentuó a principio de año y hasta llegó a la Justicia (Ver cronología). Al ser consultada por la polémica, Caselles se limitó a decir que "del tema no voy a hablar. Son temas personales que no hay que mezclarlos con la política".

Quiroga es concejal de 25 de Mayo e Hidalgo es el delegado en el Comité Central por Albardón. Ambos habían brindado en febrero declaraciones a Diario Huarpe, en las que indicaban que quienes apoyan a Rueda fueron dejados de lado por Caselles e, incluso, no recibían fondos partidarios. Es más, Quiroga había expresado que "quienes apostamos por Luis Rueda estamos al margen, me extraña que la diputada tome esta postura siendo una mujer, me siento discriminada. El partido recibe recursos de todos sus afiliados y por pensar distintos nos han dejado sin ayuda". Hidalgo había manifestado que "desde que decidimos darle nuestro apoyo a Rueda, Caselles nos quitó todo tipo de apoyo, tanto personal como partidario".

Tras dos semanas de haber hecho esas declaraciones, los dos dirigentes recibieron una carta notarial, firmada por una abogada y por Caselles. En el escrito, la titular del partido consideró que los dichos representan "imputaciones agraviantes y difamatorias" y se defendió al expresar que "en ningún momento he efectuado distinciones de índole alguna respecto a los afiliados al partido. Tampoco he mantenido preferencias o grupos selectos". Por eso, a cada uno de ellos les resaltó que los "intima" a que "cese todo hostigamiento en mi contra y se abstenga en lo sucesivo de formular opiniones injuriosas contra mi persona", de lo contrario "me veré constreñida a iniciar acciones penales, como así también las acciones civiles por daños y perjuicios, más daño moral que vuestro accionar temerario me ocasiona".

Según trascendió, ambos dirigentes respondieron con otra carta notarial, rechazaron los planteos de la presidente, indicaron que los comentarios fueron brindados en el marco político de una interna y que, por lo expuesto, entienden que la diputada busca "silenciar las opiniones y el apoyo brindado a Rueda".

Al ser consultado sobre las cartas, Hidalgo fue más allá e indicó que "Caselles quiso cortarme la libertad de expresión y fue amenazante. Lo correcto hubiese sido que me convoque al partido. Lo que pasa es que el bloquismo viene en decadencia de la mano de Caselles y nosotros apostamos por sangre nueva. Puede empapelar todo Albardón con cartas notariales, pero no va a cambiar mi forma de pensar".

>> CRONOLOGÍA

3 de febrero

En diferentes medios de comunicación, Rueda anunció un acuerdo con Caselles para adelantar a abril las elecciones partidarias de julio. Sin embargo, hubo chispazos y la movida no prosperó.

12 de febrero

Los dirigentes bloquistas Sandra Quiroga y José Luis Hidalgo apuntaron en Diario Huarpe contra Caselles por dejarlos afuera de la distribución de fondos por apoyar la candidatura de Rueda.

20 de febrero

El diputado Andrés Chanampa aseguró que Caselles rompió el acuerdo con Rueda por la unidad y para adelantar los comicios. Además, bloquistas se metieron en la interna del PJ.

22 de febrero

Chanampa presentó una denuncia en la Justicia por un video que se hizo viral en el que se lo acusa de ser violento con las mujeres. El diputado acusó al sector "casellista" por la difusión.

23 de febrero

Caselles negó las acusaciones de Chanampa sobre el video y aseguró que echará a todo bloquista que esté jugando la interna del PJ, ya que un sector partidario sostiene que apoya a Gioja.

Reunión

Fuentes partidarias indicaron que el próximo viernes 13 habrá una amplia participación del sector de Luis Rueda en la reunión del Comité Central partidario. Los dirigentes vienen reclamando que Caselles tiene cerrado el partido y que cuando lo abre es solo para mantener un encuentro con afiliados cercanos a ella.