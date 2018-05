Subsidios. Uno de los puntos en los que reparó el Tribunal de Cuentas es en la entrega de recursos a un club de Caucete. El intendente Julián Gil lleva adelante un programa municipal de subsidios deportivos.





Nueve funcionarios del Municipio de Caucete, entre los que se encuentra el intendente Julián Gil, el Secretario de Hacienda, el Contador de la comuna, el Jefe de Compras, el Tesorero y un concejal, fueron intimados por el Tribunal de Cuentas de la provincia para que en el plazo de 15 días den cuenta de irregularidades en el manejo de los recursos municipales durante el ejercicio 2016. De no cumplir, tanto el intendente como los demás funcionarios deberán devolver de su bolsillo dinero que en los expedientes municipales no está respaldado con documentación.



La suma de los cargos imputados por el Tribunal de Cuentas asciende a unos 260 mil pesos. Entre los expedientes observados figura la entrega de subsidios a un club, el pago de servicio a una empresa de telefonía celular y desembolsos por viajes y viáticos para el intendente, dos secretarios, dos directores y un concejal cercano a Gil.



Además de los cargos, procedimientos que representan un perjuicio del patrimonio municipal, el órgano encargado del control posterior del gasto público le realizó a la comuna una serie de reparos para que subsane irregularidades de varios expedientes. Entre las fallas se encuentran desdoblamientos de gastos y que respeten la ejecución de recursos y erogaciones tal cual está consignado en el presupuesto, entre otras medidas.



Según consta en el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas, en 2016 el municipio de Caucete desembolsó, en concepto de subsidio, 66.400 pesos a Racing Club de Caucete, pero en el expediente no figura la inscripción en Personería Jurídica de la institución, ni las autoridades vigentes y tampoco está acreditada la relación de quién recibió el dinero y el club. Para el caso del expediente de pago por el servicio de telefonía celular, el cargo que fijó el Tribunal asciende a 152.457 pesos. No aparece la certificación del servicio prestado por la empresa, tampoco los meses abonados y las líneas contratadas. Por esas dos faltas están en la mira el intendente Julián Gil; el secretario de Hacienda, Mauricio Montero; el contador municipal, Leonardo Maza; el Jefe de Compras y hermano del intendente, Marcial Gil; y la tesorera, Sofía Vera.



El intendente también tiene cargos en contra por viajes y viáticos por 14.400 pesos junto a su secretario, David Lozano; el director de Ambiente, Jonathan Díaz, y el director de Deportes, Franco Vedia. Mientras que el secretario de Deportes, Leonardo Balmaceda, fue imputado administrativamente por 8.820 pesos por el mismo concepto, no aportar documentación que acredite el gasto. El concejal que está en la mira es Raúl Varela en gastos por viajes por 22.800 pesos que, al igual que los anteriores, en el expediente no figura el motivo del viaje, el medio de transporte, ni el horario de salida y llegada.

>> Ullum: cuentas polémicas, aprobadas

Las cuentas que generaron polémica entre el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, y la edil justicialista Daniela Salinas, fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas.



El órgano emitió su resolución el martes y según indicaron fuentes calificadas, revisaron los expedientes que había puesto en duda la concejal del PJ en un escrito, por presunto sobreprecio en la compra de materiales y una escombrera, pero el órgano determinó que no hubo irregularidades.