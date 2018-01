Luego de que el concejal justicialista de Angaco, José Risueño, diera a conocer que este jueves iba a presentar una denuncia contra el intendente, José Castro, por una serie de presuntas irregularidades en la compra y uso de combustible, habló el mandatario departamental. Castro dijo que todo es falso y que “Risueño es un corrupto que trata de esconderse tras una denuncia”.

“Él debería decir que tiene aprobado por unanimidad todos los partes diarios y todos los balances mensuales de nuestra gestión. En una maniobra extraordinaria ha intentado derogar con una ordenanza las aprobaciones del Concejo Deliberante de todo un año para hacer este tipo de denuncias”, dijo Castro en radio Sarmiento.

Y agregó: “Lo otro que debe explicar es que nuestra gestión lo ha denunciado en la Justicia Penal hace muy poquito tiempo por graves irregularidades administrativas que ya van a salir a la luz. Sumado a eso, lo expulsamos del bloque justicialista. Por eso, él intenta con esta denuncia salir a aparentar que hay anomalías”.

Y sostuvo que “él ha solicitado privilegios políticos que nuestra gestión no le ha dado, porque no le da privilegios políticos a nadie. Él pidió aumento de sueldos, maquinarias del estado para que trabajen en su quinta particular, pidió viáticos en julio pasado para irse a las Termas de Río Hondo con su familia en vacaciones de invierno, estas son las cosas que no salen a la luz”.

En cuanto a la acusación en sí, afirmó: “Estos números no son ciertos, lo que pagamos son los precios que están en el mercado e incluso menos, porque somos una gestión que peleamos muchísimo los precios para achicar costos. Es absolutamente mentiroso". Y comentó que usan mucho combustible porque "nuestra gestión trabaja mañana y tarde, trabaja los sábados, tiene convenios con otras reparticiones para aportar maquinaria y combustible. Es todo transparente, impecable y estamos arriba del uso de combustible todo el tiempo”.