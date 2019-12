Es una de los seis diputados nacionales por San Juan y en el peronismo sanjuanino aseguraron ayer que renunció a su banca. Se trata de la kirchnerista Daniela Castro, quien, según las fuentes, dejó su cargo para ingresar en el Ministerio de Defensa de la Nación que comandará Agustín Rossi a partir del 10 de diciembre. Dentro de la cartera, su destino sería en Fabricaciones Militares, la empresa especializada en el desarrollo, fabricación y suministro de productos y servicios para los sectores de seguridad y defensa, minería, química y metalmecánica.

Castro había sido reelecta como diputada nacional en 2017, año en el que también ingresó Walberto Allende por el justicialismo, quien había encabezado la lista de candidatos. La renuncia de la joven desencadenará el proceso de reemplazo. El tercer postulante titular fue el bloquista Luis Rueda mientras que los suplentes fueron Francisco Guevara, Fernanda Paredes (legisladora provincial electa) y Nahuel Fernández.

La novedad local trascendió ayer, cuando el presidente electo Alberto Fernández dio a conocer su Gabinete (Ver páginas 10 a 12). Ya había trascendido que Rossi iba a estar al frente de Defensa, cartera a la que irá Castro. Ambos se conocen de la Cámara de Diputados, dado que Rossi era el presidente del bloque kirchnerista del Frente para la Victoria, el cual integraba la dama.

Entre las áreas que maneja Defensa se encuentra Fabricaciones Militares, que tiene dependencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Juan. De hecho, Rossi, como ministro de Defensa de Cristina Fernández de Kirchner, inauguró la sede local de la fábrica de explosivos en agosto de 2014 .

No obstante, no trascendió qué cargo ocupará Castro, dado que no atendió los llamados de este medio.

La mujer había formado parte del triunvirato de la Juventud Peronista local y su carrera en cargos electivos arrancó en 2013. En las legislativas de ese año, fue como candidata suplente y reemplazó a Margarita Ferrá de Bartol en la lista titular, ya que esta falleció en un accidente de helicóptero. Resultó electa en las urnas y cuatro años después volvió a sacar el pasaje a la Cámara baja.

Está por cumplir el segundo año de su segundo mandato cuando trascendió desde el PJ local que renunció a su banca. La movida refleja el primer ingreso de una sanjuanina a un cargo del próximo Gobierno nacional que encabezará Fernández. No es la primera vez que se producen cambios de legisladores en el Congreso. Hay antecedentes de renuncias y modificaciones por fallecimientos, como se dieron en los últimos años (Ver Cambios por... ).

Por el oficialismo sanjuanino, los diputados que están en la Cámara baja son Allende, José Luis Gioja y la presidenta del Partido Bloquista, Graciela Caselles. Por la oposición tienen sus escaños el macrista Eduardo Cáceres y Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo. El lugar que deja Castro debe ser ocupado por un miembro de la lista del Frente Todos. El que le sigue a la mujer entre los titulares es Rueda, presidente de la Convención bloquista, subsecretario de la Unidad Gobernación y mano derecha de Uñac. En el sector de los suplentes, en primer lugar, se encuentra Francisco Guevara, director de Acción Territorial del Ministerio de Turismo. El segundo casillero lo ocupaba Paredes, secretaria Administrativa de la Cámara y diputada electa. Y el tercer escalón suplente corresponde a Fernández, director de Relaciones Institucionales de Turismo.

En el peronismo sanjuanino analizaban cómo era el mecanismo de reemplazo y, al cierre de esta edición, no había definiciones.





Planta en Jáchal

Fue inaugurada en agosto de 2014 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de una videoconferencia. Para la apertura llegó a la provincia Agustín Rossi, que en ese momento era el ministro de Defensa. En la gestión macrista, la fábrica tuvo problemas con el personal, dada la caída en las ventas.



Tareas

La sede de Jáchal de Fabricaciones Militares (FM) es estratégica, ya que está destinada a proveer productos para la industria minera. De hecho, en septiembre pasado, el titular de FM, Ricardo Casal, firmó un convenio con el presidente de la Cámara Minera de San Juan, a cargo de Mario Hernández.

Cambios por fallecimiento

Los dos cambios se dieron en 2016. El primero ocurrió en mayo, tras el fallecimiento del histórico dirigente camionero Enrique Castro, que llegó a ocupar una banca tras ganar una interna en el basualdismo, con su Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. El segundo caso sucedió a fin de ese año, tras la muerte del justicialista Daniel Tomas.

En el caso del primero, la que reemplazó al sindicalista en la Cámara baja fue Florencia Peñaloza, quien continuaba en la lista de candidatos.

En la banca de Tomas, el reemplazante directo era Andrés Chanampa, que en ese momento ocupaba un lugar como diputado departamental por Chimbas. El legislador provincial no dejó su cargo, por lo que en su reemplazo asumió el gremialista Alberto Tovares, segundo al mando de la UOCRA local.