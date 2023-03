En Caucete, hubo tratativas para que dos figuras que integraron la misma gestión comunal aunaran esfuerzos y sellaran la unidad para competir por la Intendencia. Si bien Juan Elizondo y Sonia Recabarren reconocen que se llevan bien y tienen diálogo, ambos indicaron que armarán lista propia, por lo que competirán con sus respectivos espacios el 14 de mayo. Así, la actual intendenta Romina Rosas tendrá dos rivales del PJ. ¿Qué consecuencias puede tener esa oferta electoral justicialista? Que los votos que pudiesen conseguir en conjunto se dividan y que ese escenario favorezca a una extrapartidaria como Carina Solar, esposa del exintendente Julián Gil y exfuncionaria de Acción Social de la comuna. La dirigente tiene armado propio con Unidos Triunfaremos, partido municipal del cual es presidenta e integró la lista de socios del frente San Juan por Todos (SJxT). Si bien el exjefe comunal y su mujer fueron gobierno gracias al apoyo de la oposición, hoy está en la coalición de Sergio Uñac, desde donde buscan recuperar la comuna.

Fuentes departamentales indicaron que Rosas es la figura mejor posicionada de SJxT, por lo que tiene grandes chances de ganar y mantenerse en la Intendencia. Pero la jefa comunal ha tenido una gestión que se ha visto golpeada en un rubro clave: la obra pública. Así, hay quienes sostienen que nada está definido y la decisión final se verá en las urnas cauceteras.

El sistema electoral, que se implementará para el comicio del 14 de mayo, igual a lemas, permite la tributación de votos. Esto es, que aquel candidato que obtenga la mayor cantidad dentro de una subagrupación, cosechará el resto de sufragios obtenidos de sus competidores internos. Así, la división favorece aquel que está mejor posicionado, ya que, con un solo voto más que el resto, se llevará la totalidad del espacio.

La decisión de Elizondo y Recabarren fue confirmada por ambos la semana que pasó. Incluso, el primero abrió su búnker sobre Avenida De los Ríos frente a la Unión Deportiva Caucetera y, desde ahí, se lanzó por la intendencia. Por su parte, Recabarren indicó que dialogó con el exintendente para presentar una sola lista, pero que "no hubo acuerdo", ya que ambos tienen sus espacios conformados. La dirigente reconoció que lo mejor sería un solo armado "con Juan encolumnándose", pero Elizondo indicó que eso no será posible. Hay fuentes que señalan que los dos juntos tenían más chances de ser competitivos. A su vez, Solar confirmó que será candidata, por lo que tratará de imponerse ante la división, aunque no le será fácil.

Gil dijo que "consideramos que lo más conveniente es que Unidos Triunfaremos participe dentro de SJxT porque, muchas veces, quedar aislado de la provincia no le trae beneficios a Caucete". Por otro lado, reconoció que "la idea es competir a la par de ellos (Elizondo y Recabarren), pero sabemos que la actual intendenta tiene la mayor posibilidad, porque es quien conduce el departamento".

Rosas comanda el PJ caucetero, pero no tiene el apoyo de todos los sectores internos. Luego de las PASO 2019, Recabarren dijo que respaldó a su compañera, pero dio un paso al costado luego de que señalara que sufriera un vacío político (Ver recuadro). Por otro lado, la intendenta tendría el respaldo del bloquismo.



Frente SJxT

El frente San Juan por Todos quedó conformado con 27 partidos socios mientras que otros tantos son adherentes. La presidenta de Unidos Triunfaremos, Carina Solar, firmó el acuerdo y participará bajo la subagrupación que lleva a Sergio Uñac como candidato a gobernador.



Cronograma

El Tribunal Electoral definió que, si bien el 25 de marzo cierra el plazo para la presentación de candidatos, las listas deberán presentarse el 21 ante las autoridades electorales de las respectivas agrupaciones políticas, mientras que el 22 finalizará el plazo para efectuar las impugnaciones.

Cruces en el PJ caucetero

Romina Rosas es la actual presidenta de la Junta departamental del PJ. Si bien conduce el órgano político caucetero, no tiene a todos los sectores unificados. Sonia Recabarren, titular de la Residencia de Adultos Mayores Eva Perón, compitió y cayó contra Rosas en las PASO de 2019. Recabarren dijo que acompañó a la líder del PJ en su llegada a la Intendencia, pero que se distanció, ya que "nunca nos sentó en la mesa de diálogo del departamento y a varias compañeras más nos sacaron de la Junta Departamental". Así, existe enemistad entre ambas. La jefa comunal también mantiene diferencias con Juan Elizondo, por lo que los tres no han podido unirse. El combo de cruces favorece a Solar quien, en soledad, puede "colarse" entre las tres figuras y llegar a la Intendencia, aunque no le será una tarea fácil.

Por otro lado, el histórico dirigente caucetero Emilio Mendoza dijo que su espacio, Movimiento Popular del Este, integra San Juan Por Todos de Sergio Uñac y no descartó presentar una lista para el 14 de mayo ni llegar a una alianza con Rosas, Recabarren o Elizondo, a quienes consideró como "amigos". De acuerdo al cronograma electoral, el plazo para la presentación de candidatos cierra el 25 de marzo ante el Tribunal Electoral y, cuatro días antes, ante las Juntas Electorales partidarias.