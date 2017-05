La causa que se investiga la Justicia Federal sobre la retención indebida de bienes que vienen reclamando los ingenieros Carlos Rudolph y José Agustín Matar, este último fallecido el año pasado, y que tiene en el banquillo de los acusados al rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, y a Pedro Sarquis.

Fallo. Rudolph, segundo desde la izquierda, y Matar, en cuarto lugar, junto a sus abogados.

En este sentido, se conoció una carta abierta de Adriana Matar, hija del ingeniero fallecido, que apunta con duros conceptos al rector Nasisi

El texto completo.

Al Sr rector de la Universidad Nacional de San Juan

Luego de leer las noticias sobre sus declaraciones en el caso de Matar - Rudolph.

Me queda preguntarme cómo es que desconoce una situación. Que ya lleva 27 años, y como es que la justicia lo permite?.

Debería recordarle que el robo fue en el año 1989, año en que nació mi primer hija. Situación por la que en aquel momento, no pude disfrutar de su presencia y él de recibir su primer nieta, y no es fortuito recordarle que detrás de estos actos hay personas y hay seres queridos que también pierden y sufren. Personalmente, usted o el Sr Tulio del Bono pudieron disfrutarlo? Nadie los persiguió.

Que en agosto del 2015 mi padre personalmente le informa a Ud y al Consejo Superior sobre la retención de los bienes personales y las herramientas de trabajo retenidas ilegalmente, en esas fechas nació mi cuarta y último hijo; estuve internada 15 días en terapia intensiva por trombosis posparto ,en esa época mientras Udes dilataban la entrega, de ello, tuve su compañía sólo por teléfono.

Mi padre tenia que trabajar para recuperar sus cosas, que sólo le devolvieron a los 22 años 9 de las 14 cajas, porque el tiempo, su trabajo, su familia, le recuerdo también perdimos.. y cuanto..

En todos estos 27 años el Sr. Tulio del Bono se ocupó sistemáticamente en desacreditar, mentir, difamar..y si hablamos de derechos humanos, donde están cuando representantes de poderes y cargos, solamente representan sus mezquinos intereses por encima de la verdad, de otros y de la sociedad. Donde se encuentra usted en este momento? Cuidando su puesto o representando lo que la UNSJ tenía como valores. Buscando hacerse eco para seguir estando por solamente un crédito y el sueldo, o buscando la verdad y dándola a conocer cómo corresponde y valora a cualquier representante de los altos estudios.

En el año 2013 todavía seguían dilatando la entrega de las herramientas de trabajo. A mi padre se lo trato como corrupto y a pesar de que las investigaciones demostraron lo contrario, a pesar que judicialmente dijeron lo contrario.

Se restituye su valía en el extranjero recibiendo el reconocimiento internacional del un congreso internacional de investigaciones de tecnología Minera.

Sentir como Argentina y como hija que esa gran distinción otorgada por sus pares del mundo en otro país: en Chile y no acá, en su casa, sólo muestra que el Sr. Tulio del Bono y quiénes están a su merced, no poseen o nunca poseyeron la capacidad que otorga el ser digno y estar al servicio sin ser esclavo.

La tristeza de mi padre por el robo no solo de sus materiales e incluso de la autoría de sus trabajos, y el descrédito inmerecido por quienes le robaron e intentaron ensuciar, no sólo estaban impunes, sino que en efecto dominó nos quitaron como familia la alegría y la posibilidad de compartir muchos momentos de la vida.

Por lo que simplemente y con tristeza infinita porque ya no podré abrazar nuevamente a mi padre, le solicito la entrega de lo adeudado, su reconocimiento como persona de bien ya que el tiempo que no pude disfrutar con él nadie me lo va ha devolver, el abrazo, la celebración por sus investigaciones no las podremos celebrar con el, solo quedan sus escrito, sus proyectos, sus pertenencias y sus sueños.

Espero que como representante de esa escuela de altos estudios por la que ellos trabajaron con sueños como decía preparando en esa época sus 160 investigadores y se realizaron trabajos que trascendieron el ámbito nacional e internacional, pero sobre todo como ser humano, pueda ver en ello el derecho humano inalienable de ser y hacer, y sobretodo​ de compartir con su familia.. Aunque más no sea como valor póstumo.

Ya las flores no podrá disfrutarlas y para mi solo tendrán el dolor de solo poder compartir a través de una lápida que no ha opacado sí su grandeza. Entonces "si ", cuando se reconozca el daño y se devuelva lo sustraído. Sólo entonces sabré que la justicia y la humanidad están caminando.

Porque no siento vergüenza por reclamar lo correcto, ni sintió vergüenza por reclamar la disculpa social que ameritaba y ustedes no lo hicieron o callaron, no sienten?? Si es así, lamentablemente un psiquiatra podría ofrecer el diagnóstico y permite entender porque los derechos humanos sólo son etiquetas para ocultar sus patologías.

Como Rector de la UNSJ le pido coherencia en su decir y hacer, para finalizar repito las mismas palabras que la institución que Ud preside difunde: “Lo que no se juzga ni se condena, se repite”. Es el deseo ferviente de mi familia que el daño infligido a mi padre no lo repitan ustedes con otras personas jamás.



Adriana Matar

Hija de Jose Agustín Matar Ibañez