El próximo 13 de diciembre, el padre y uno de los hermanos del presidente de la Nación Mauricio Macri deberán declarar en indagatoria por una causa derivada de la investigación iniciada a partir de las anotaciones sobre coimas que hizo el chofer Oscar Centeno.

El juez Claudio Bonadio citó a varios empresarios integrantes de los directorios de las compañías que explotaban autopistas por peaje durante el kirchnerismo.

Según declaró como arrepentido Claudio Uberti, quien dirigió el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI), todos los meses recibía una suma de dinero proveniente de esos empresarios. Y ese dinero -dijo Uberti- era entregado a Néstor Kirchner y en alguna ocasión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

También fueron citados a indagatoria los integrantes de las siguientes empresas: Grupo Concesionario del Oeste, Concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Homaq, Vialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Helport, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noroeste Construcciones, Glikstein y Cía, Supercemento, Dragados y Obras Portuarias, Caminos del Río Uruguay.

La ronda de indagatorias se extenderá -según explicaron fuentes judiciales a Infobae– hasta el próximo 27 de diciembre cuando deben presentarse el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Un día antes será el turno del ex secretario de Obras Públicas José López y de Uberti, quienes declararon como arrepentidos en el Caso Cuadernos.