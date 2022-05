La Cámara de Diputados inició este miércoles el debate en comisión de los proyectos para establecer las boleta única de papel, tras el emplazamiento que realizó la semana pasada el pleno del cuerpo, a instancias del arco opositor, y acordó realizar a partir del martes próximo al menos dos reuniones informativas de manera presencial, antes de avanzar con el dictamen.



Luego de ese debate, que comenzó con una discusión sobre la metodología que tendrán esos encuentros, un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia definió el cronograma de debate de los proyectos de reforma al Consejo de la Magistratura, que se iniciará también el martes próximo, con la presencia de especialistas para dar esa discusión.



En primer término, el debate de boleta única -que no cuenta con el aval del oficialismo- estuvo marcado por la discusión en torno a la modalidad de las reuniones informativas, ya que mientras el Frente de Todos impulsó la necesidad de la presencialidad ante un tema de tanta relevancia, la oposición propuso que esos encuentros se realicen de manera virtual para permitir la mayor cantidad de expositores.



Es que, debido a la proximidad de los feriados del 18 de mayo, en que se realizará el censo nacional, y del 25 de Mayo, por el aniversario de la Revolución de Mayo, los diputados de la oposición advirtieron que no estaban garantizados los vuelos que permitieran funcionar de manera presencial.



De todos modos, no se descartó que los invitados puedan participar de manera virtual, al igual que en la discusión de la reforma a la ley de alquileres.



Para posibilitar la convocatoria a ese plenario se formalizaron ayer las integraciones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, donde fueron reelegidos como presidentes los oficialistas Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa) y Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires), respectivamente, mientras que la de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller (FdT-CABA), ya estaba constituida.



Al iniciar el debate, Pérez Araujo precisó que en este tema "debe primar la búsqueda de consensos y el diálogo. Vamos a escuchar a todas las voces y para eso tenemos un cronograma fijado que intentaremos respetar", aunque consideró que la fecha fijada por el emplazamiento podría ser "un corset", al plantear que "en caso de ser necesario podría hacerse más flexible".



Luego de ese debate, que se extendió por más de una hora, Silvia Lospennato (PRO-Buenos Aires) puso de relieve las dificultades del actual sistema electoral y dijo que "lo importante es que hayamos dado este paso", aunque advirtió: "Me preocupa que esto no vuelva a morir en el Senado, donde ya tuvimos una media sanción, pero se cajoneó".



Lospennato fue quien motorizó, junto a otras bancadas opositoras, el emplazamiento para tratar el proyecto de boleta única.



En el esquema planteado por Juntos por el Cambio se prevén reuniones -en principio- los días martes 17 y 24 de mayo, previo a los feriados del miércoles 18 y del 25, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31 de mayo, como paso previo a la aspiración de llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio aunque ese esquema podría tener alguna modificación.



Tras ese debate, los diputados se abocaron en un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a fijar un cronograma para el debate de los proyectos de reforma al Consejo de la Magistratura, incluida la media sanción del Senado -aprobada el pasado 7 de abril-.



"La idea es fijar un cronograma de trabajo y tener la posibilidad de escuchar a expertos en la materia", informó el diputado nacional del FdT por La Pampa, al señalar: "Que nadie se asuste, vamos a tratar los dos temas".



"Estamos con predisposición para eso tenemos que venir, no dejaremos de oír a nadie", enfatizó Pérez Araujo.



En el marco del debate, la diputada nacional Graciela Camaño (Interbloque Federal-Buenos Aires), integrante del Consejo de la Magistratura, dijo que la reforma del organismo "es una de las leyes más importantes que vamos a votar este año", al señalar que "es absolutamente necesaria" esa modificación.



"Soy consciente como que soy la del medio", observó Camaño, al afirmar que definiría su voto "de acuerdo a mi leal saber y entender".



Como la intención del FdT es debatir ambas cuestiones los martes, día en que también se debatirán previamente los proyectos de boleta única, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica-Buenos Aires) pidió que "no se acote el tratamiento de boleta única, que no se le ponga un plazo".



De esta manera, el martes arrancará también el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura, en cuya discusión el oficialismo impulsará el proyecto aprobado por el Senado para llevar de de 13 a 17 miembros ese organismo, en el filo del vencimiento del fallo de la Corte Suprema.



Sin chances de tratar en cuatro días la iniciativa, y sin los votos necesarios, la Cámara de Diputados arrancó el tratamiento del tema.



La Corte, en tanto, restituyó la composición del órgano judicial de acuerdo a la ley de 1997 -ya que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006- y el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asumió semanas atrás la conducción del organismo.