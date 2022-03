En la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), con Marcelo Orrego a la cabeza, participaron de un encuentro en Chimbas organizado por Mario Torrejón y su esposa Marta Lucero. La reunión dejó al descubierto la alianza que ha establecido el diputado nacional con heridos del PJ, sobre todo con la conducción del intendente Fabián Gramajo. Es que Torrejón fue secretario de Gobierno en la primera gestión del jefe comunal y Lucero fue concejal. No son los únicos que han trabajado en el peronismo y que se han sumado a la coalición opositora, ya que también están los exediles Norberto Ruarte y César Luján. Todos tuvieron diferencias con Gramajo. La estrategia del santaluceño no es nueva, dado que el senador Roberto Basualdo supo "pasear la ambulancia" en distintos departamentos para incorporar a aquellos desencantados con los oficialismos. La movida de Orrego tiene un solo fin: a falta de una figura fuerte en suelo chimbero, captar todas las adhesiones posibles para su eventual candidatura en un distrito esquivo por el poderío del actual intendente, el que, encima, ya no puede repetir y debe dejar un sucesor.

El armado opositor en Chimbas incluye a Martín Zuleta, quien jugó en las elecciones de 2019 como candidato a intendente del Frente San Juan Primero, que por entonces conducía el partido ADN de Martín Turcumán. En la estructura ya viene Carlos Mañé, exfuncionario de la gestión uñaquista, quien en 2015 perdió en la interna con Gramajo dentro del frente que lideró el peronismo y en 2019, ya en Cambiemos, cayó ante Mauricio Camacho, referente del Pro. La jugada de Basualdo de sumar "heridos" de partidos como el PJ y el bloquismo tuvo sus problemas, ya que varios de los que llegaron de su mano a cargos de conducción regresaron a sus fuerzas políticas. Al ser consultados, Torrejón, Lucero y Ruarte han manifestado que se sienten contenidos por el proyecto político de Orrego y que van a trabajar a favor de su candidatura a gobernador, si es que este así lo decide.

Chimbas es el cuarto departamento con mayor cantidad de electores (67.724), sólo relegado por Rawson, Capital y Rivadavia. De ahí su importancia. Gramajo tiene el timón de la Intendencia desde 2015 y en 2019 se alzó con la reelección con cerca del 73 por ciento, lo que, a su vez, se replicó en la candidatura de gobernador de Sergio Uñac. Semejante diferencia reflejó la dificultad de JxC de tener un postulante competitivo, sumado a la buena gestión del jefe comunal. Torrejón y los exconcejales tuvieron fuertes discrepancias con el intendente (Ver recuadro), por lo que se alejaron del peronismo orgánico y ahí cosechó Orrego para meter socios. ¿La expectativa? Sumar adhesiones desde las distintas agrupaciones y espacios de estos aliados para tratar de reducir la brecha con el oficialismo chimbero o la posibilidad de competir con chances para que vayan a parar a la bolsa de la eventual postulación del santaluceño. En la contienda 2023, Gramajo no puede repetir porque cumplirá su segundo mandato, por lo que debe salir un sucesor y ese ya es otro escenario de competencia. Además, si bien los candidatos del Frente de Todos (FdT) les sacaron 21 puntos a los de JxC en las legislativas 2021, la brecha se redujo. Y cada punto será crucial en lo que puede ser una disputa reñida para la Gobernación en 2023.

Para el departamento, Torrejón dijo que su candidatura a intendente "es irrenunciable" y Ruarte dijo que una potencial figura es Zuleta (Ver aparte).

Destacado:Alejamientos durante la gestión

En 2017, el entonces concejal César Luján se alejó del bloque peronista, mientras que, tiempo después, lo hizo Norberto Ruarte, quien llegó a ser el presidente del legislativo municipal. En 2018, Mario Torrejón renunció a su puesto de secretario de Gobierno y su esposa, Marta Lucero, había dicho en ese entonces que el intendente sospechaba que su marido le pasaba información a "gente opositora", además de que había circulado la versión que trabajaba políticamente a espaldas de Gramajo. El jefe comunal desmintió esos argumentos y valoró el trabajo de su exfuncionario.

Lucero también se distanció y un quiebre en el vínculo con el Ejecutivo se dio a fines de 2018, cuando esos tres ediles se unieron a dos de Cambiemos y frenaron el tratamiento y la sanción del presupuesto comunal para el año siguiente.

Oposición chimbera

Candidatura

"Mi equipo y yo estamos trabajando para que sea candidato a intendente", resaltó Mario Torrejón, quien agregó que, si Orrego decidiera que fuera otro, "buscaría otra forma de jugar dentro de JxC, siendo funcional a Marcelo".

Respaldo

"La propuesta detrás de Martín Zuleta nos parece bastante necesaria en el momento que vive el departamento", destacó Norberto Ruarte, quien destacó que viene trabajando también con el dirigente César Luján.

Otros referentes

El Pro tuvo como candidato a intendente en tierra chimbera a Mauricio Camacho, quien jugó dentro del Frente Con Vos que lideró Marcelo Orrego. El extitular de Anses Chimbas venció en la interna a Carlos Mañé.