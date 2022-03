El próximo 17 será un día clave para el Ejecutivo. Además del sorteo de viviendas que está previsto para esa jornada, en el que estarán en juego 346 casas, de las cuales 20 corresponden a departamentos del complejo Gran Libertador en Rivadavia, la gestión uñaquista entregará 218 viviendas, correspondientes a dos distritos, Rawson y Zonda. Para dicho acto llegará el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, con quien el mandatario tiene una estrecha relación, por el apoyo aportado por la administración nacional para la ejecución de viviendas. En esa línea, el titular del IPV, Marcelo Yornet, confirmó que la provincia obtuvo la no objeción técnica para la licitación de unas 550 casas, las que conforman el primer lote de las 3.000 que el alfil de Alberto Fernández anunció para San Juan el año pasado. Así, el inicio de dichas obras está previsto "no más allá de abril", indicó el funcionario.

El encargado de anunciar la visita del funcionario nacional fue el propio Uñac, quien en rueda de prensa anticipó que "en los próximos 15 ó 20 días vamos a tener la presencia del ministro Ferraresi, con quien vamos a entregar barrios y vamos a firmar convenios por nuevas viviendas para los sanjuaninos". Sobre la entrega de casas, el Secretario de Vivienda y Hábitat local, Robert Garcés, confirmó que serán dos barrios: Los Sauces, en Rawson, de 58 unidades, y el complejo Villa Esperanza, en Zonda, con 160 casas. Mientras que sobre la firma de convenios, no trascendieron los detalles. Por su parte, el titular del IPV indicó que la llegada del ministro nacional "está prevista para el 17, el mismo día del sorteo, aunque su arribo se prevé hacia el mediodía. Esperamos que pueda participar de algún momento del sorteo, pero está conformado que entregará casas por la tarde".

Cabe destacar que el sorteo de viviendas despertó gran interés para los vecinos de Rivadavia, Albardón, Ullum e Iglesia. En total, se anotaron 5.290 familias, de las cuales casi 3.000 compiten para las 20 unidades que pertenecen al complejo Gran Libertador (ver aparte).

Sobre la construcción de nuevos barrios, Yornet recordó que el año pasado Nación se comprometió a financiar 3.000 viviendas, las que se suman a las 1.800 que anunció el Presidente destinadas a los damnificados por el terremoto de enero del 2021, las que ya están en ejecución. El presupuesto estimado para ese nuevo cupo es de 18.000 millones de pesos. De ellas, "550 ya tienen la no objeción técnica, por lo que podemos llamar a licitación y entregar la asistencia financiera a los proyectos en el corto plazo. Queremos que ese lote comience a ejecutarse no más allá de abril", insistió Yornet. Con la adjudicación de las tareas a las empresas constructoras, Nación otorga la no objeción financiera y se inician las obras. Sobre el cupo restante, Yornet indicó que "apuntamos que durante ese semestre inicien 1.200 casas en total y el resto, unas 1.800, para la segunda mitad del año". Algunos de los proyectos a iniciar el mes que viene son El Puerto, en Sorocayense, Calingasta; Las Lomas, en Las Flores, Iglesia; La Huella, en Chimbas, y Los Algarrobos, en Caucete, entre otros.

La construcción de casas es uno de los pilares de la gestión uñaquista, ya que no sólo satisface una alta demanda de viviendas de la sociedad, sino que también sirve para impulsar la economía, con la compra de materiales y la generación de mano de obra. De hecho, de la totalidad de fondos previstos para obras en el presupuesto provincial para este año, casi la mitad, un 48,4 por ciento, está destinado a la ejecución de viviendas.

Gran Libertador hizo punta en el sorteo

El 17 de marzo, el IPV llevará adelante el sorteo de 346 viviendas distribuidas en cuatro departamentos: Rivadavia, Albardón, Ullum e Iglesia. Del total de anotados, 5.290 familias, más de la mitad se inscribieron para ser adjudicatarios de un departamento del complejo Gran Libertador (foto). Según el listado provisorio publicado por el IPV, 2.959 familias se mostraron interesadas por las 20 unidades del proyecto. De acuerdo a la distribución prestablecida, el grupo más numeroso es el de aquellos inscriptos que llevan entre 0 y 7 años esperando una casa. En ese lote hay 1.429 familias que compiten por sólo 4 unidades.

En el caso de Albardón, hay 1.148 anotados para dos barrios y un total de 79 casas disponibles, mientras que en Ullum hay 574 interesados y 59 casas en juego. En Iglesia figuran 609 inscriptos para 188 casas, en dos barrios.



Procrear

A principio de mes, en Buenos Aires, Sergio Uñac firmó el convenio para el traspaso del terreno para la construcción del complejo habitacional La Nave, que estará ubicado sobre calle Rivadavia, a metros de Salta, en Capital. El proyecto contará con 103 departamentos y un costo estimado de $1.110 millones.

Avance

7 son los proyectos que cuentan con la no objeción técnica por parte de Nación, por lo que el IPV podrá iniciar las obras en el corto plazo, antes que finalice abril. Son unas 550 casas.



Fondos

Según quedó plasmado en el presupuesto provincial para este año, de la totalidad de los fondos nacionales y provinciales destinados a infraestructura, casi la mitad, un 48,4 por ciento, irá destinado a la ejecución de viviendas. Así, para este ejercicio se estiman 36.876.483.000 pesos para la construcción de casas.