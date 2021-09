Jorge Pellice tiene 73 años y fue uno de los primeros en votar en el Colegio Central Universitario, en Capital. En el bolsillo de su camisa llevó 2 lapiceras azules (una de repuesto), para evitar usar la de la mesa, y en su mano llevó un alcohol en gel para desinfectarse luego de meter el sobre en la urna. Al igual que él, la mayoría de los sanjuaninos que votaron ayer lo hizo con estos dos elementos a mano, pues todos dijeron conocer el protocolo, que hizo que las elecciones fueran inéditas y sin sobresaltos, a pesar de que algunos sanjuaninos se encontraron con la novedad de que no votaban en la misma escuela de siempre o no sabían dónde estaban las escuelas agregadas ahora al padrón.

A primera hora el movimiento en las escuelas fue mínimo. Aumentó después de las 11.

En el Gran San Juan y otros departamentos los comicios se realizaron de manera tranquila. Lo único que causó algunos problemas fue el viento Zonda, que por momentos hasta amenazó con llevarse las urnas, por las fuertes ráfagas. Esto llevó a que en algunas escuelas cambiaran de orientación las mesas y hasta ataran las urnas a los pupitres, para mantenerlas a salvo. Es que, a media mañana, el viento tuvo una gran intensidad e hizo que se volara la cartelería informativa con los padrones y los conos que la Policía había colocado en el ingreso de algunas escuelas, entre otras cosas. Y, a pesar de que hubo momentos en los que la tierra que levantó el viento hizo que esperar en la puerta de las escuelas fuera molesto, las personas aguardaron su turno con paciencia.

Por el viento. En algunas escuelas, como en la Juan Jufré de Angaco (foto) y en la Camilo Rojo (Albardón), ataron las urnas para que no se volaran por el viento.

"Sabemos que tenemos que hacer las filas en las veredas por el protocolo, que tenemos que esperar nuestro turno para entrar. Ya estamos acostumbrados a estas filas", agregó Santiago Yacante, un votante de Rivadavia. Mientras que otras personas que esperaban en la misma fila comentaron que les parecía que el protocolo se estaba cumpliendo. De hecho, los votantes que hablaron con este medio dijeron conocer las reglas de esta votación extraordinaria.

En los pasillos de las escuelas no hubo amontonamiento de personas. La gente no asistió a votar en grandes grupos y sólo entraron con acompañante los que por su edad o porque tienen alguna discapacidad no podían hacerlo solos. Y si bien la mayoría llegó a las escuelas con alcohol y una lapicera en mano o enganchada en la oreja, hubo otros que optaron por agregar otras medidas de prevención, para sentirse más seguros. Algunos sanjuaninos votaron con doble tapaboca, o con tapaboca y máscara, y algunos hasta llevaron guantes.

Cuidados extra. Hubo muchos electores que además de las normas obligatorias llevaron otras medidas de prevención, como guantes.

"Me da un poco de miedo la situación. No sé cuántas personas tocaron el voto o el sobre que me entregan y siento que con los guantes estoy más protegido", dijo Juan José Delgado, un chimbero que votó en la escuela Bavio, en Chimbas, y que no quiso ni apoyar el DNI en el escritorio para evitar "la contaminación". Hubo incluso algunas personas que hasta llevaron el carnet de vacunación covid-19, por si llegaba a ser exigido para votar. "No sabía si había que traerlo o no, pero decidí cargarlo por las dudas", comentó Jorge Daniel Castro, de Albardón.

Limpieza. En las escuelas, las porteras se encargaron de desinfectar mesas, sanitarios y hasta los picaportes de las puertas, cada 3 horas aproximadamente.

La distancia entre votantes fue un ítem que sí costó que se cumpliera. Esto llevó a que los efectivos de la Policía trataran en todo momento de hacer respetar esta parte del protocolo. Y en la mayoría de los casos, los votantes acataron esta orden. Sin embargo, en la escuela Juan Jufré, en Angaco, esta norma se cumplió a rajatabla. En todo momento, y sin que nadie se los pidiera, los angaqueros se ubicaron sobre las líneas amarillas, que están pintadas en el suelo para que en los días de semana los alumnos ingresen al establecimiento escolar. Además de pedir que se mantenga la distancia en las filas de ingreso, los efectivos de la Policía y el Ejército también fueron guías dentro de las escuelas. Esta postal se repitió en casi todos los establecimientos. Fueron los encargados de organizar el ingreso de personas, indicar por dónde los votantes debían dejar la escuela y hasta se encargaron de ayudar a las personas para que supieran en qué mesa y en qué orden figuraban en el padrón.

Pegamento. Durante los comicios de ayer hubo sanjuaninos que asistieron con pegamento en sus bolsillos para asegurar los sobres.

Registro Civil con poca gente

El Registro Civil de San Juan abrió ayer sus puertas en el contexto de las elecciones. Natalia Giacone, directora de esta institución, comentó que hasta las 13 de ayer atendieron a unas 30 personas en la sede central (también estuvieron abiertas las oficinas departamentales). De ellas, 10 fueron a retirar el DNI y el resto, a hacer consultas relacionadas al padrón.



Cartelería en las escuelas

En las escuelas hubo mucha cartelería informativa pegada en las paredes. Además de los tradicionales padrones, hubo establecimientos en los que hasta colocaron carteles para recordar la obligatoriedad del uso de tapaboca, la importancia de la desinfección de las manos y el cuidado de la limpieza. En una escuela de Albardón hasta pusieron un cartel que decía "no arrojar yerba en este cesto".