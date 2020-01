Quejas. Los usuarios se venían quejando del aumento del valor del pasaje de colectivos, tanto de la primera sección como los de media y larga distancia. La provincia hizo el esfuerzo económico para sostener el precio en 29,60 pesos. Con ayuda de Nación, lo bajará a 22 pesos desde el miércoles y por 120 días.

El gobernador Sergio Uñac anunció ayer que bajará el precio del pasaje de colectivo a partir del miércoles, por lo que el de la primera sección, el más utilizado, quedará en 22 pesos, el valor que tenía a fin del año pasado, antes de que subiera a 29,60. Los montos de las otras secciones, como el escolar y el viaje a los departamentos alejados, también se retrotraerán a sus importes anteriores. La medida se sustenta en el esfuerzo que pone la provincia en subsidiar parte de la tarifa y de la ayuda que consiguió de la Nación. Si bien aún no hay cifras de los recursos que destinará la gestión del presidente Alberto Fernández, las funcionarias sanjuaninas que trabajaron el tema aseguraron que les garantizaron los fondos para el regreso de los precios por 120 días.



No fue lo único que dio a conocer Uñac, ya que también remarcó que congeló, por el mismo plazo, el precio de la tarifa del agua y cloacas, que administra Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Su actual presidente, Guillermo Sirerol, había reconocido que iba a haber un aumento a tono con la inflación del año. Para sostener el valor de las boletas (Ver nota de página 3), la plata saldrá de las arcas provinciales, aunque en el Gobierno tampoco tenían números de cuánto destinará la provincia. La ministra de Hacienda, Marisa López, señaló que revisarán las cifras del presupuesto local, pedirán eficiencia en los gastos de la empresa estatal y que estarán a la espera del cálculo de gastos y recursos de la administración nacional para destinar los fondos.



En cuanto a la tarifa de transporte, Fabiola Aubone, ministra de Gobierno que tiene a cargo dicha área, señaló que el martes estarán firmando el convenio de adhesión con la Nación para definir el subsidio que le toca a San Juan. Luego de los cuatro meses de congelamiento, Uñac dijo que "veremos con el Gobierno nacional cuáles son los caminos que podemos tomar".



El tema de los subsidios viene de fines de 2017, cuando la gestión macrista firmó con la mayoría de las provincias el Pacto Fiscal, en el que se dispuso que estas se hicieran cargo de las tarifas eléctricas y de transporte. En ese marco, San Juan subsidió el pasaje el año pasado con 90 millones de pesos por mes y, en noviembre, se estableció el último aumento ante el incremento de todos los costos por la escalada inflacionaria (Ver cronología). Así, el de la primera sección pasó de 22 a 29,60 pesos, el escolar de 7 a 9,80 pesos y hubo diferentes subas en el transporte de media y larga distancia.



En eso, ya en la gestión del presidente Alberto Fernández, el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunciaron el congelamiento de las tarifas del área metropolitana de provincia y Ciudad de Buenos Aires. Además, invitaban a las provincias a sumarse a la iniciativa. La medida desató críticas de la oposición, como la del presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, quien había señalado que era una clara discriminación hacia los distritos.



En San Juan, las ministras López y Aubone habían dicho que tramitaban una reunión con Meoni para conocer si el anuncio contemplaba una ayuda para las provincias y se mostraron esperanzadas en conseguir subsidios. De paso, recordaron que la gestión uñaquista pondrá este año 127 millones de pesos por mes para lograr que el pasaje de la primera sección, por ejemplo, esté a 29,60 pesos. Si no estuviera esa ayuda, el valor se hubiera ido a 50 pesos, según había indicado.



Pero Nación luego dio a conocer que reactivará el Fondo Compensatorio con 5 mil millones de pesos y convocó a los representantes provinciales para entablar las conversaciones, las cuales se llevaron a cabo entre el martes y el miércoles. Ahora resta definir el monto específico que le tocará a San Juan y pese a que también hay otros distritos que querrán su respectiva parte del Fondo Compensatorio, tanto Uñac como sus funcionarias aseguraron que estarán los recursos para sostener el regreso de los valores de la tarifa del transporte público a fines del año pasado.

Conferencia. Durante el anuncio, Uñac estuvo rodeado de sus ministros y de representantes del sector empresarial (ATAP) y del gremial (UTA).

Cronología

Noviembre 2019

11 El Gobierno anunció el aumento que llevó el pasaje de la primera sección a 29,60 pesos y el escolar a 9,80.

Enero 2020

5 Funcionarias informaron sobre el aporte local para sostener el precio del pasaje y dijeron que iban a buscar ayuda en Nación.

Enero 2020

2 Nación congeló las tarifas por 120 días para el área metropolitana de Buenos Aires e invitó a las provincias a sumarse.

Enero 2020

7 Las funcionarias uñaquistas empezaron las negociaciones con la Nación, las que se extendieron hasta el día siguiente.

Ullum: preocupación del intendente y concejales

El intendente de Ullum, Leopoldo Soler, se reunió con los concejales para analizar el malestar de los vecinos, ya que el pasaje había subido de 80 a 110 pesos. Por eso, le enviaron una nota al Gobernador para darle a conocer la situación. Sin embargo, desde el Ejecutivo les habían manifestado que las negociaciones con Nación iban bien encaminadas.

25 de Mayo: protesta y cortes de calles

En 25 de Mayo hubo vecinos que realizaron cortes de calle en forma de protesta por la suba del pasaje. Según dijeron fuentes departamentales, el costo de viajar desde Las Casuarinas al centro de San Juan estaba en 110 pesos, mientras que había trepado a 125 pesos el viaje desde la localidad La Chimbera a la Capital.

Por el mismo período no habrá aumentos de agua y cloacas

El mismo día que asumió el nuevo presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, el pasado 27 de diciembre; deslizó a DIARIO de CUYO que el aumento de la tarifa de agua y cloacas que históricamente se aplica cada año a partir de enero, tendría un aumento similar a la inflación, con lo cual se esperaba que el importe de la factura se disparara a unos $1000. Pero ayer el propio Uñac anunció que la administración provincial decidió realizar ""un esfuerzo" y también al igual que con el transporte público, frenar los aumentos y congelar el importe de la tarifa del servicio por los próximos cuatro meses, en sintonía con las medidas adoptadas por la Nación, ""para cuidar el poder adquisitivo de los sanjuaninos". "Queremos anunciar que las tarifas de agua y cloacas no aumentarán por 120 días en lo que respecta a la prestación que hace OSSE" dijo el Gobernador, quien agregó que esto no alcanza a las uniones vecinales que manejan el servicio. ""Esta es una medida en sintonía con Nación y después, decidiremos con Nación qué caminos se seguirá", añadió el mandatario provincial. Así, el servicio de agua seguirá en $395,51; y el de agua y cloaca, en $720,71. Durante el 2019 tuvieron lugar dos incrementos en las tarifas de la repartición oficial, que impactaron en los casi 187.000 usuarios sanjuaninos. En enero, la suba fue del 51,82%, y según se informó en ese momento, correspondió a todo el incremento de insumos del año 2018. Luego, el 1 de agosto de 2019 fue el segundo aumento del año que OSSE implementó en la tarifa, de un 15,7%. En ese momento se dijo que el alza respondía a la necesidad de ajustar la tarifa a los incrementos que se han producido en sus principales costos: el combustible y los insumos para potabilizar y controlar la calidad del agua, algunos de los cuales están dolarizados.