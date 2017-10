Contentos: en el búnker de calle Laprida los integrantes del frente opositor celebraron el triunfo junto a intendentes del frente.

En un escenario donde no faltaron jóvenes militantes vistiendo la remera de Cambiemos, decenas de globos en el piso y el acompañamiento de los intendentes, anoche a las 21,45 los candidatos del armado opositor festejaron la banca del senado que ganó Roberto Basualdo y la de diputado que obtuvo Eduardo Cáceres. Pese a que no lograron achicar la diferencia obtenida con el oficialismo -anoche era de 22 puntos, frente a los 18 de las PASO de agosto- no obstante en el búnker de Cambiemos celebraron que lograron aumentar el porcentaje de votos en esta elección general en alrededor de dos puntos. Cáceres por ejemplo dijo que "no hubo territorio en San Juan donde no se haya aumentado la cantidad de electores". Pero las grandes novedades fueron que Basualdo anunció que ésta será su última elección y además que para dentro de dos años se perfila la figura de Rodolfo Colombo como candidato para la intendencia de Capital, en donde el frente Cambiemos volvió a alzarse con la victoria. Lo de Basualdo se venía rumoreando, pero ayer el actual senador dijo abiertamente: "ésta es mi ultima elección". Agregó que no se retirará de la política, sino que seguirá trabajando en transmitir su experiencia para que otro pueda ser candidato.



Respecto al futuro de Colombo, tanto Basualdo como Cáceres le dieron un guiño para su futura candidatura en Capital para el 2019. "Faltan 2 años, pero sería un candidato natural" dijo el senador, quien agregó que todo dependerá de lo que decida Colombo y el frente. Por su lado, Cáceres aseguró que en lo personal, su "gran deseo" es que Rodolfo Colombo sea el próximo intendente de la Capital. El referente del PRO en San Juan dijo que hay grandes perspectivas de cambio en la Capital y que quizá sea una de las ciudades en la que mayores transformaciones pueda llegar a lograrse, de acuerdo a lo que está haciendo Cambiemos a nivel nacional. Con el optimismo que había en el búnker el senador Basualdo también habló de recambio de figuras para el futuro, y dijo que las chances las tiene "cualquiera de los intendentes" que integran el frente. Ambos ganadores coincidieron en vaticinar que para el 2019 obtendrán aún mejores resultados.

Encuentro: Los socios políticos del armado opositor, Basualdo y Cáceres, se estrecharon en un fuerte abrazo al encontrarse.





En el búnker

A disposición

El senador Roberto Basualdo dijo que ya terminadas las elecciones le va a preguntar al gobernador Sergio Uñac en qué puede colaborar y que le reiterará que desde su cargo legislativo va a defender que lleguen fondos para San Juan, sin importar las diferencias de proyectos.

Gran producción

Los jóvenes militantes de Cambiemos dieron la nota de color ayer en el búnker. Chicas y chicos llegaron minutos antes de la conferencia de los candidatos, se calzaron camisetas y se colocaron estratégicamente algunos parados y otros sentados entre los globos en la mesa principal.

Pequeño ágape

Tras la conferencia oficial, todos los referentes del frente opositor que llegaron al partido ubicado en calle Laprida se quedaron un rato más a comer empanaditas y sánguches varios, regados por gaseosas, mientras seguían relevando y actualizando el porcentaje de votos de cada departamento.