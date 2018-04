El discurso del gobernador Sergio Uñac estuvo bajo la lupa de la oposición y entre los presidentes de los respectivos bloques hubo críticas variadas. Los cuestionamientos giraron en torno a que no se reflejó cómo mejorar la educación y la atención en hospitales, la problemática de los viñateros por el aumento de tarifas, la falta de acciones más profundas en la lucha contra la pobreza y que es necesaria más inversión en viviendas que en otros proyectos (ver declaraciones).



Sergio Miodowsky, titular de la bancada basualdista, reconoció que la gestión uñaquista "ha hecho mucho", pero destacó que "queda bastante por hacer". En ese marco, puntualizó en que se debe mejorar la calidad educativa y que debe haber mayor atención en los centros de salud para que la gente no tenga turnos tan extendidos en el tiempo.



El radical Eduardo Castro, miembro de Cambiemos, manifestó que son "bienvenidas las obras públicas", aunque hizo hincapié en aquellas que tienen financiamiento nacional, como el acueducto Gran San Juan y la segunda fase del dique El Tambolar. Y criticó que el Gobernador no destacó la participación de la provincia en un plan de salud que impulsó la Nación.



Por el lado de Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana, explicó que su preocupación gira en torno a que la ley del Consejo de la Magistratura no experimentó cambios en el tiempo y que ante la renovación de la Corte de Justicia se deja margen a la discrecionalidad. Gustavo Usín, de Actuar, cuestionó que no se hiciera referencia a la problemática viñatera, mientras que César Aguilar, del bloque San Juan Federal, manifestó que se deben destinar más recursos para la construcción de viviendas, dado que es uno de los principales reclamos de los habitantes.

Declaraciones

SERGIO MIODOWSKY Compromiso con San Juan

"Preocupa que no haya estado reflejado qué se va a hacer en educación. Pero no en la parte edilicia sino con el resultado de la prueba Aprender, que arrojó que hay chicos que están por debajo de la media nacional. Lo mismo ocurre con Salud: tenemos ambulancia y hospitales, pero la atención debe mejorar".

EDUARDO CASTRO Juntos por San Juan

"Me hubiese gustado escuchar del Gobernador que San Juan se va a integrar a la Cobertura Universal de Salud, que está planteada por la Nación. Me parece que es una herramienta esencial para brindar mejor calidad e igualdad de oportunidades en materia de salud para todos los argentinos y sanjuaninos".

GUSTAVO USIN Actuar

"Con la suba de la boleta de la luz, los viñateros están atravesando una de las peores crisis. El Gobierno no se refirió a ninguna de sus problemáticas. Además, destacamos el aporte sobre el Boleto Único Estudiantil, pero creemos que se debe dar un paso más para que sea gratuito".

FERNANDO MOYA Dignidad Ciudadana

"La renovación de la Justicia es un tema central que no se ha visto reflejado en el mensaje. La ley del Consejo de la Magistratura vigente es vieja y hay que actualizarla. También faltó algo que tenga más continuidad en la lucha contra la pobreza. Hay que acompañar a la gente para que salga de esa situación".

CÉSAR AGUILAR San Juan Federal

"Faltó énfasis en la obra pública para la generación de empleo genuino. En viviendas hace falta más inversión y no destinar millones para un velódromo. No se habló de los proyectos mineros que están en etapa de factibilidad y tampoco de la necesidad de modificar la ley de Glaciares para tener inversión real".