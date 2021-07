Para el presidente del bloquismo, Luis Rueda, la situación es simple: aquellos afiliados que utilicen el nombre del partido en otros armados políticos deben ser sancionados. No sólo eso, sino que, además, tomará cartas en el asunto para que no puedan utilizar el nombre del partido por fuera de las directivas de la estructura orgánica. La dura decisión radica en que esos dirigentes no puedan utilizar el sello Partido Bloquista "para beneficio propio, cuando hay una decisión orgánica", afirmó Rueda. La movida del líder del principal socio del Partido Justicialista en el Frente Todos tiene como destinatario a Enrique Conti, César Aguilar y Juan Domingo Bravo. Los tres firmaron su adhesión a Juntos por el Cambio: los dos primeros como parte del Bloquismo Disidente, mientras que el tercero lo hizo a través del Bloquismo Auténtico. Si bien la aplicación de la sanción estará en manos del Tribunal de Disciplina, el objetivo final es que el tridente sea expulsado del partido.

La aplicación de sanciones para aquellos que no siguen las directivas de las autoridades partidarias fue una modificación que el partido de la estrella le hizo a su Carta Orgánica en 2017, cuando Rueda estaba al frente de la Convención Bloquista. El órgano dispuso una suspensión automática para los miembros que incurran en "inconducta partidaria y no tengan respeto a la institucionalidad del partido", indicó el presidente. En esa línea, Rueda afirmó que ha convocado para el próximo martes a una reunión del Comité Central para "pedir que eleven una nota al Tribunal de Disciplina del partido para que decidan qué sanción se les aplica a aquellos dirigentes que utilizan el nombre del bloquismo en otros frentes electorales". Así, dijo que los afiliados díscolos "serán suspendidos mientras el tribunal define la sanción", mientras que dicho órgano tiene 30 días para emitir una definición.

Por otro lado, Rueda consideró que la actitud de Conti, Bravo y Aguilar "es muy grave porque es una falta de respeto a la institucionalidad". Es que, según expresó, a principio de año, en el bloquismo "hubo una interna partidaria en la que se decidió que sea este proyecto el que conduce y ellos no respetan ninguna decisión que hemos tomado", respecto a que el partido de la estrella volvió a ser parte del frente oficialista Todos.

Es más, sobre Conti, Rueda disparó que, "al ocupar un lugar en el Tribunal de Cuentas, no puede hacer actividad política y sin embargo estuvo participando del lanzamiento del frente opositor". En ese marco, sostuvo que el bloquismo cuenta con un vocal dentro del órgano que analiza las cuentas del Estado, en referencia a Daniel Pérez Celedón, pero que, "a diferencia de Conti, no hace política", dijo Rueda. En el caso de Aguilar, el líder bloquista fue crítico al manifestar que "ocupó un cargo en la conducción anterior y se lo respetó, por lo que ahora debería respetar la institucionalidad del partido". En cuanto a Bravo, no lo nombró, pero dijo que no descarta presentar una denuncia contra "aquellos dirigentes que agravien el buen nombre y la moral de otros representantes del partido y de la conducción. Hay que ponerle un parate a las agresiones que vienen desde hace mucho tiempo. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto y nosotros lo vamos a hacer".

Sobre una prohibición para que dirigentes del partido no puedan utilizar el nombre del bloquismo en otros espacios políticos, desde la fuerza indicaron que el área legal está recabando toda la información para hacer la semana que viene una presentación ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1. "Estos dirigentes se aprovechan del nombre del partido para su beneficio y lo vienen haciendo desde hace tiempo, en todas las elecciones", dijo Rueda. El escrito judicial irá destinado a impedir y a que no puedan existir armados "bloquistas" por fuera del Frente Todos.

Alianza y competición

Acuerdo

La sociedad entre el bloquismo y el Partido Justicialista (PJ) en un mismo frente electoral cumplirá 14 años de historia. El primer acuerdo se dio en 2007, con la presidencia de Leopoldo Bravo. Tras su alejamiento, la titular del espacio, Graciela Caselles, fue la encargada de reeditar la estrategia política y, ahora, fue el turno de Luis Rueda. El nacimiento del "bloquismo disidente" se dio por un grupo de dirigentes que no estuvieron a favor de esa alianza. En el caso de Caselles, la expresidenta se vio beneficiada, ya que logró la diputación nacional y pudo retener ese cargo en las sucesivas elecciones legislativas, incluida la de 2019.

Armado de lista

Por ahora, todo indica que el bloquismo va camino a presentar una lista propia para competir en las PASO del 12 de septiembre. De esa manera, se perfila a enfrentar un armado del Partido Justicialista dentro del Frente Todos. De cara al comicio, los presidentes de los Comités departamentales le pidieron a Luis Rueda que el partido compita, mientras que, en la conformación de la coalición, el espacio solicitó que, ante una eventual participación, exista un lugar para las minorías en la lista, de acuerdo al resultado electoral obtenido. El bloquismo tuvo una negativa, por lo que el ganador de la interna se llevará todos los lugares de la lista.

Claves del conflicto

Carta Orgánica

Tras una modificación de la Carta Orgánica, el bloquismo habilitó sancionar a aquellos afiliados que no "respetan las decisiones tomadas por el Comité Central y la Convención", respecto a la integración de frentes electorales.

En la mira

Los que figuran ante un eventual castigo son Enrique Conti, Juan Domingo Bravo y César Aguilar. Los tres usan el nombre del partido y participaron en la integración de Juntos por el Cambio.

Medidas

El presidente del partido llamó al Comité Central a una reunión para el martes, con el fin de que se envíe una notificación al Tribunal de Disciplina y, así, sancionar a los "disidentes".

Puja por el sello

El Partido Bloquista hará una presentación en la Justicia Federal con competencia Electoral para impedirle a los dirigentes disidentes que utilicen el nombre del partido.

Listas

El planteo en la Justicia Federal está dirigido a que, si los disidentes participan y compiten en las PASO dentro de Juntos por el Cambio, no puedan usar el nombre del partido.