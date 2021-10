La Municipalidad de la Capital, que conduce Emilio Baistrocchi, recibió un alivio judicial. La Sala IV de la Cámara Civil revocó un fallo en el que la comuna había sido condenada a resarcir a una empresa que había reclamado la realización de una obra que nunca cobró, debido a que la plata fue a parar al bolsillo de un particular. La causa es la que inició la firma LV SRL, la que dejó expuesta una serie de irregularidades administrativas durante la gestión de Franco Aranda y el municipio fue condenado a pagar unos 333 mil pesos más intereses, lo que, a la fecha, alcanzaría los 800 mil pesos. La Cámara revirtió el castigo por un tema formal: según la sentencia, la compañía debió cuestionar judicialmente la resolución municipal en la que se decidió no pagarle las tareas y no iniciar una demanda por daños y perjuicios. Con ese fundamento, declaró "inadmisible" el planteo de la empresa, rechazó la demanda y revocó el fallo de primera instancia. Si bien se trata de una decisión de Cámara, la misma puede ser recurrida ante la Corte de Justicia para que sea revisada.

El fallo no solo representa un alivio para la actual administración de la Capital, sino también para el exintendente Aranda, ya que, ante la primera resolución, Baistrocchi había asegurado que, de tener que hacer el desembolso, iría contra el exjefe comunal para recuperar el monto.

El caso había levantado polvareda dentro del ámbito comunal, ya que la compañía había denunciado un "proceder antijurídico de la gestión municipal" de Aranda por "haber pagado a un tercero" los trabajos realizados por la empresa. La tarea en cuestión fue la provisión, construcción y colocación de 200 rejillas para las tapas de acequias distribuidas en distintos lugares del departamento. La firma colocó la mitad, pero no recibió el pago por ese trabajo y, según denunció, tampoco pudo instalar el resto porque su contrato fue dado de baja de manera unilateral. La situación fue tal que derivó en un conflicto dentro del Concejo Deliberante, ya que la oposición llegó a presentar una denuncia penal para que se investigue el presunto delito detectado y también hizo la misma presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano que emitió una dura resolución contra la gestión de Aranda (Ver abajo).

El fallo de Cámara contó con el voto principal de la jueza María Eugenia Varas, el cual fue acompañado por su colega Juan Jesús Romero. En el escrito, la magistrada sostuvo que la compañía debió "impugnar el acto administrativo" por el cual el municipio decidió no pagarle y debió realizarlo a través de un juicio contencioso administrativo. Es más, sostuvo que la comuna rechazó el pedido de la empresa en octubre de 2018, lo que fue notificado el último día de ese mes, mientras que la demanda judicial se planteó en mayo de 2019, esto es, seis meses después, cuando debió impugnar esa decisión, al menos, dentro de los 30 días hábiles, después de notificado. Como no lo hizo, "torna imposible su revisión judicial e, incluso, la petición de daños como fruto de la actividad legítima o ilegítima de la administración". De acuerdo a las constancias del expediente, la impugnación del acto administrativo no fue planteada en ningún momento por algunas de las partes. No obstante, la magistrada analizó ese punto, el cual resultó clave. Por otro lado, Varas indicó que las "anomalías detectadas" en la administración de Aranda no están cuestionadas.

Quien había cobrado las tareas de LV SRL, sin poder de representación, fue Manuel Mínguez (fallecido).

Debate en el Concejo

El escándalo por los pagos irregulares dentro de la administración de Franco Aranda fue motivo de debate dentro del Concejo Deliberante. Es que, los ediles opositores denunciaron los hechos ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, órgano que detectó una serie de anomalías en el expediente. Incluso, destacó que "todo hace suponer la anuencia y connivencia entre Mínguez y las autoridades municipales". Mínguez fue quien cobró las tareas realizaras por LV SRL, cuando no tenía poder para hacerlo. Luego, solicitó que el contrato se diera de baja y presentó a otra empresa para que realizara las tareas restantes. El hombre fue quien facturó por esas nuevas obras. Ante eso, los concejales fueron a la Justicia, pero la denuncia fue desestimada porque "no se había agotado aún la instancia administrativa".

CLAVES

Tareas

En 2016, la gestión de Aranda licitó las tareas para colocar 200 tapas en acequias. A la convocatoria se presentaron 4 empresas, una de ellas fue LV SRL.

Cobro y queja

La empresa colocó 100 tapas y denunció que su contrato fue dado de baja de manera irregular, sin notificación, y que una persona externa cobró por las tareas.

Demanda y fallo

En 2019, la firma inició una demanda por los daños por las tareas ejecutadas y no pagadas y por las que no realizó. La jueza Adriana Tettamanti le dio la razón.