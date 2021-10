Como cada equipo en el que se pasa la tarjeta SUBE tiene un GPS (Sistema de Posicionamiento Global), en la Secretaría de Tránsito y Transporte, que depende del ministerio de Gobierno, contarán con información, en tiempo real, sobre la cantidad de colectivos que están en la calle, si van retrasados o no, si levantan pasajeros o no y si hubo algunos que no salieron. Todos esos datos servirán para controlar el funcionamiento del transporte público, planificar y corregir las falencias que se puedan detectar. El Ejecutivo podrá disponer de esa información gracias a un convenio que firmó el gobernador Sergio Uñac con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, por lo que el sistema comenzará a aplicarse al poco tiempo de que entre a rodar la Red Tulum, indicó la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, de quien depende el área de Transporte.

El control que hoy se hace de la circulación de los ómnibus es a través de inspectores y los reclamos de los pasajeros. Es decir, es un chequeo limitado. En cambio, el nuevo mecanismo ofrecerá la geoposición de cada uno de los colectivos, lo que brindará un mapa y permitirá el seguimiento por parte de las autoridades. Así, podrán conocer cuántas unidades salieron, si lo hicieron a tiempo o no, si respetaron los horarios de egreso entre uno y otro y las frecuencias, entre los puntos centrales, explicaron Aubone y Carlos Romero, director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad.

La titular de la cartera de Gobierno indicó que venían trabajando e insistiendo con Nación para incorporar el sistema también llamado Real Time, el cual solamente se aplica en Ciudad y provincia de Buenos Aires. De esa manera, San Juan se sumará a ese lote, "sin cargo para la provincia", destacó Aubone, quien remarcó el control que van a poder realizar para el mejor funcionamiento del transporte.

Por su parte, Romero agregó que el mecanismo también traerá beneficios para los usuarios. "Lo que estamos buscando es que estos datos generados lleguen a la aplicación de Red Tulum. La idea es que el pasajero tenga la posibilidad de saber cuántos minutos faltan para que llegue el ómnibus. Cuando se emite el dato de tiempo real, cada cinco segundo emite un pulso, el cual va a llegar a la autoridad de control y al usuario a través de la app. Esto va a tomar dos o tres meses de programación. Es factible y está encaminado. Lo que buscamos es que en las estaciones tengamos pantallas que puedan advertir sobre la llegada de las unidades". En ese marco, resaltó que, en las conversaciones que han tenido con especialistas, "el sistema Real Time le ahorra, en el mundo, entre 30 minutos y una hora de espera en promedio a los pasajeros".

Además, el funcionario indicó que van a convivir el sistema de SUBE con la aplicación de Red Tulum. "Con esas herramientas, vamos a tener toda la información que necesitamos. Con SUBE vamos a poder saber dónde los pasajeros están validando los tickets. Con la app, vamos a ver dónde baja la gente, qué trayecto hizo. Más adelante, podremos saber cuántas personas van por colectivo, mide el aforo y podemos saber si un colectivo va lleno".

Aubone ha venido manifestando que Red Tulum se pondrá en marcha antes de fin de año, por lo que todo va encaminado a que sea en noviembre o, a más tardar, en diciembre. El nuevo sistema de transporte público comenzó a implementarse en febrero en los cuatro departamentos turísticos (ver recuadro) y falta su instrumentación en el resto de la provincia, lo que se ha postergando en varias ocasiones.

Estaciones

Para poner en práctica la Red Tulum, el Gobierno está construyendo dos estaciones de trasbordo, las que se encuentran en su etapa final. Una de ellas está ubicada en la intersección de las avenidas Córdoba, España y la calle General Paz; mientras que la otra está sobre calle Mitre, entre Jujuy y Aberastain.

Unidades

152 Colectivos fueron presentados en septiembre como parte de los que integrarán la Red Tulum. El Gobierno y las empresas firmaron un convenio para sumar otras 100 movilidades.

Arranque en el interior

Red Tulum comenzó a funcionar el 22 de febrero. En Valle Fértil hay cuatro líneas: dos interdepartamentales y dos conectarán con San Juan y con Jáchal. En este último hay cinco líneas internas, a las que se suman tres que servirán de conexión con San Juan, Iglesia y Valle Fértil. En el caso de Iglesia, se incorporan dos líneas que unirán las localidades Bella Vista, Las Flores, Tudcum, Rodeo y Angualasto. A ellas se les suman dos más de conexión con San Juan y Jáchal. En Calingasta se incorpora una línea interna, más otra que llega a San Juan.