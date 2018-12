Preparado. Fabián Gramajo firmó el decreto declarando aprobado su presupuesto minutos después de que la sesión del Concejo Deliberante fue dada de baja.

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, apostó a una jugada política para dar por aprobado su presupuesto para el año que viene. Los cinco concejales que le responden no dieron el quórum suficiente para iniciar el cuarto intermedio que quedó fijado para ayer para tratar la norma, por lo que la sesión fue dada de baja. Como el presupuesto no fue tratado por el cuerpo, Gramajo quedó liberado para usar una herramienta que él considera que le otorga la Carta Orgánica municipal: que si un proyecto del Ejecutivo ingresa al Concejo Deliberante para un tratamiento "urgente" y el mismo no tiene debate en un periodo de 30 días, será aprobado de hecho. Según explicaron fuentes calificadas, el presupuesto de Chimbas ingresó bajo ese esquema el 23 de noviembre, por lo que el Intendente pudo hacer uso de esa herramienta antes, pero apostó al diálogo para tener le OK. Tras la negativa, minutos después de la sesión, el jefe comunal firmó el decreto correspondiente y comunicó que los gastos y recursos para el año que viene, saldrán del proyecto, sin modificaciones. Los concejales que mostraron su apoyo a Gramajo, sin aportar el número suficiente para dar inicio a la sesión, fueron los oficialistas Isidro Ariel Riveros, María Antonia Arredondo y Franco Félix; junto al basualdista Carlos Firmapaz y el macrista Raúl Tapia, y el motivo que esgrimieron para no estar presentes fue que "no nos vamos a sentar en una mesa donde se ponga en riesgo el bienestar de los chimberos". Según habían indicado los ediles oportunamente, los opositores buscaban frenarle el presupuesto al jefe comunal con el objetivo de obtener un rédito político de cara a las próximas elecciones. Incluyo ayer, luego de firmar el decreto, el intendente de Chimbas fue contundente al manifestar que "las cuestiones políticas se tienen que tratar en enero cuando se presenten los candidatos y luego en junio cuando haya un nuevo proceso electoral, donde pueden poner a consideración un proyecto político superador al de nosotros".



Quienes estuvieron en la vereda de enfrente del Intendente fueron Norberto Ruarte, César Luján y Marta Lucero; junto a los miembros de Cambiemos, Carlos Narváez y Enrique Quintero. Según manifestó Ruarte "la medida de ayer es altamente ilegal. Todos los presupuestos del país son potestad de las cámaras y de las cámaras legislativas de los municipios. En la Carta Orgánica, el presupuesto tiene su articulado particular por lo que no es ordenanza cualquiera como dice el intendente. Es más, por eso indica que debe ser aprobada por las dos terceras partes de los concejales". Bajo ese fundamento, el edil indicó que no descarta ir a la Justicia por esta situación, lo que analizará más adelante y si cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.



Fuentes calificadas indicaron que la movida política no era la única herramienta a la que apostaba Gramajo para contar con los recursos necesarios para manejar el municipio. La opción más compleja tenía como base recibir una negativa del presupuesto, lo que obligaba al jefe comunal a trabajar con los mismos fondos de este año. Ese escenario le hubiese permitido recibir fondos discrecionales por parte del Ejecutivo local o incluso nacional, indicaron las fuentes. Según el intendente, los gastos y recursos que proyectó para el 2019 son clave ya que contemplan la ley de coparticipación municipal impulsada por el uñaquismo, en el que Chimbas recibirá al menos 498.478.423 pesos, lo que representa el 80 por ciento del total de los recursos de la comuna.

Aumento de fondos



El presupuesto de Chimbas para el año que viene asciende a los 631 millones de pesos, lo que representa una suba del 31,5 por ciento respecto a la partida de este año.



De la totalidad de esos recursos, los fondos que recibirán por coparticipación municipal representan poco más del 80 por ciento, un total de 498.478.423 pesos, según lo que estimó el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto nacional.



Dado que la comuna de Chimbas es una de las más grandes, en cantidad de habitantes, la cifra por coparticipación es la tercera más alta de la provincia, detrás de Rawson y Capital, y por arriba de Rivadavia.



Según Gramajo, los fondos contemplados en el presupuesto 2019 permitirán encarar obras importantes para la comuna que darán crecimiento para los vecinos.



Fabián Gramajo x 2

"No ha terminado el diálogo con los concejales porque no me hayan aprobado el presupuesto. Hay que seguir consensuando porque tenemos que crecer por encima de cualquier color político".

"El decreto tiene que tomar estado administrativo mañana (por hoy) dado que es el último día hábil, porque el lunes hay asueto. Hemos agotado todos los tiempos que tenían para aprobar el presupuesto".



Refuerzo salarial



El Ejecutivo local le envió a Chimbas a principio de mes una suma de 1.420.000 pesos para que el municipio pueda hacer frente a una suba salarial de sus empleados, de acuerdo a la cláusula gatillo.