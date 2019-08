Reconocimiento. El presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, recibirá hoy una medalla en el homenaje por el aniversario número 25 de la reforma de la Constitución, al igual que varios de sus antiguos colegas convencionales.

A los 45 años, fue uno de los convencionales electos por San Juan que trabajó en la histórica reforma de la Constitución nacional y hoy, tras la invitación, participará del homenaje por el aniversario número 25, el cual encabezará el presidente Mauricio Macri. El actual titular de la Corte de Justicia local, Guillermo De Sanctis, hizo un repaso sobre los hitos sobresalientes que se introdujeron en la carta magna, destacó que su confección fue la de mayor consenso político desde que el país se organizó y mencionó como materia pendiente la puesta en práctica de la ley convenio entre Nación y provincias por un sistema de coparticipación de impuestos.



La elección de convencionales constituyentes se realizó el 10 de abril de 1994 y San Juan tuvo ocho lugares, en sintonía a la cantidad de legisladores que en ese entonces enviaba al Congreso. Además de De Sanctis, por el PJ fueron elegidos Jorge y Tulio Del Bono y el exgobernador Jorge Escobar. Por su parte, la Cruzada Renovadora ubicó a Nancy Avelín, Luis Varese y Antonio Achem mientras que el bloquismo metió a don Leopoldo Bravo. Así, los sanjuaninos se codearon con figuras de talla nacional (Ver aparte).



El ministro de la Corte local recordó que integró la Comisión de Participación Democrática y la de Redacción, en las que tuvo variadas intervenciones. Entre los puntos centrales, remarcó que "se les dio rango constitucional a los partidos políticos, lo que implica que no hay democracia sin ellos". También señaló que se "consagró el tercer senador para la minoría, el Ministerio Público Fiscal, el defensor del Pueblo de la Nación. Se incorporaron nuevos derechos y garantías como el recurso de hábeas corpus y de hábeas data, los derechos del consumidor, los derechos sociales, de los trabajadores, y los de tercera generación, que son los colectivos, como los ligados a la protección del medio ambiente. Se reafirmaron los derechos argentinos por Malvinas y el reconocimiento a los pueblos originarios. Además, se les dio rango constitucional a 12 tratados internacionales sobre derechos humanos".



Así, De Sanctis hizo hincapié en que fue "fruto de un entendimiento entre los dos más grandes partidos de la historia nacional, con una gran legitimidad del expresidente Raúl Alfonsín y el presidente Carlos Menem". Las máximas figuras del radicalismo y el justicialismo de entonces habían sellado previamente el llamado Pacto de Olivos, que fue la base para la reforma y con el que el riojano consiguió que se introdujera la reelección por un mandato de cuatro años, cosa que logró en 1995. A cambio, si se quiere, la Ciudad de Buenos Aires consiguió su autonomía, un distrito que viene resultando esquivo para el peronismo.



El cortista sanjuanino resaltó el consenso logrado, dado que "asistió todo el arco político argentino". En ese punto, explicó que la Constitución de 1853 salió con el OK de 13 provincias, pero "Buenos Aires no participó, se dictó la Constitución y se separó de la Confederación. Es que no estaba dispuesta a repartir sus rentas con las provincias". En ese repaso, indicó que "después vinieron las reformas de 1860 y 1866, que fueron imposiciones de Buenos Aires para volver a la Confederación y fueron productos de batallas. Primero la de Cepeda y luego la de Pavón. A Buenos Aires se la obligó a repartir por las armas. Y repartió, pero algo". Con respecto a la carta magna de 1949, la peronista, "se sancionó sin los radicales, que se retiraron" y "en 1973 rigió una Constitución reformada de facto por Lanusse".



Entre lo pendiente, mencionó la falta de aplicación de una ley de reparto de recursos impositivos, en el que opinó que las provincias deben tener mayores ingresos con respecto a la Nación (coparticipación primaria), dado que las jurisdicciones son preexistentes a la administración central.

Nancy Avelín dijo que rechazaron la reforma porque "fue para la reelección de Menem". El eslogan era "Así no" y que cuestionaban que la votación "se hacía de una sola vez para modificar más de 40 cláusulas todas juntas".

Además de Alfonsín y Cafiero, fueron convencionales Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde, Carlos "Chacho" Álvarez, Elisa Carrió, el excortista Eugenio Zafaroni y el actual supremo Horacio Rosatti, entre otros.

De Sanctis recordó uno de los cruces más picantes en una de las sesiones, cuando el convencional y obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, fue muy crítico con la reforma constitucional y contra aquellos que la impulsaban. Tras su discurso, el sacerdote se retiró, pero el hoy cortista le pidió al presidente que le dijera que se quedara dado que si se había metido en política debía aceptar las reglas del debate y el enfrentamiento de ideas. Además, De Sanctis rememoró que el excarapintada Aldo Rico estaba a unas tres bancas del expresidente Raúl Alfonsín. Rico había sido el militar que encabezó el levantamiento contra el Gobierno radical y en la Convención convivió con el exmandatario y con Antonio Cafiero, el líder peronista que había respaldado a Alfonsín en ese entonces.