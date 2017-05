En el Ministerio de Minería no quieren dejar ningún cabo suelto en las refacciones que deben llevar adelante las empresas Barrick y Shandong en el valle de lixiviación de la mina Veladero, por lo que decidieron contratar dos expertos que, en conjunto con los técnicos de la repartición, supervisarán las obras. El equipo oficial irá haciendo un control a medida que los profesionales y operarios de las compañías vayan realizando los trabajos, para que “no nos llevemos una sorpresa cuando se terminen de ejecutar las tareas que el rediseño del valle requiere”, aseguró el titular de la cartera, Alberto Hensel, en Radio Sarmiento. Además, resaltó que, de acuerdo a los estudios que vienen haciendo en el Ministerio, el freno en la producción se levantaría a fines de junio, lo que coincide con los pronósticos de la firma canadiense.



Luego del tercer incidente en Veladero (Ver cronología), producto del desacople de tres cañerías por las que salió líquido con oro, plata y cianuro fuera del valle de lixiviación, la gestión uñaquista extremó las exigencias. No sólo suspendió la actividad en la zona donde se extrae el metal de la roca sino que además le ordenó a Barrick la confección de un plan integral para renovar la mina, garantizar la seguridad de las operaciones y evitar al máximo la repetición de incidentes. En tan solo un año y medio hubo tres, contando el derrame de solución cianurada de 2015.



La empresa presentó la semana pasada una parte del plan, que contiene la parte de reingeniería. En la entrevista en Radio Sarmiento, Hensel remarcó que “hemos contratado gente especializada en el tema del valle de lixiviación y en las obras de ingeniería, de manera tal que se vaya haciendo una auditoría concomitante con la ejecución de los trabajos”.



No serán los únicos, ya que en esa tarea también estará el personal de la repartición. Eduardo Machuca, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, señaló que uno de ellos es ingeniero hidráulico que estará abocado al tema de la renovación de las cañerías y el restante es ingeniero civil, que carga en sus mochilas con maestrías universitarias, quien colaborará en las mejoras en el valle de lixiviación. El funcionario indicó que son profesionales pertenecientes a los institutos de la Universidad Nacional de San Juan.

Ordenan análisis



El juez de Jáchal, Pablo Oritja, ordenó realizar análisis de sangre a los pobladores cercanos a la mina Veladero. La medida fue postergada luego de un pedido realizado por miembros de la Asamblea Jáchal no se Toca, que creen que dicho estudio no es el más adecuado.

Hensel explicó que el objetivo es ir haciendo un control paralelo a medida que se vayan efectuando las refacciones para no encontrarse con inconvenientes. En principio, el plazo para que todo esté listo sería de 60 días. Una vez que Minería apruebe todas las mejoras, se reanudará la actividad en el valle de lixiviación. El juez de Jáchal, Pablo Oritja, también había frenado la mina a través de una cautelar, al hacerle lugar a un planteo de un concejal y abogado jachallero. El magistrado también ha solicitado informes, pero levantará la suspensión cuando Minería, la autoridad de aplicación, dé el OK definitivo.

Pérdidas 59,4 Son los millones de pesos que, según los cálculos, perderá la provincia en concepto de regalías por el freno hasta junio.

El ministro manifestó que el plan presentado contempla el recambio de todas las cañerías del sector sur, donde se produjo el último incidente. Pasarán de cinco a siete, con una caja de transferencia para mayor seguridad y con llaves de corte por cualquier contingencia. Además, señaló que se trasladarán hacia el interior del valle de lixiviación. Asimismo, destacó que se impermeabilizará el camino lateral que actuará como otra barrera de contención. También está previsto que, por etapas, las empresas construyan un nuevo valle de lixiviación.

Cronología del tercer incidente

Marzo / 2017 - 28



Se desacoplan tres cañerías dentro del valle de lixiviación y líquido con oro, plata y solución cianurada sale de esa zona.



Marzo / 2017 - 29



El gobernador Uñac dispone el freno de las actividades dentro del valle de lixiviación hasta que se produzcan mejoras.





Abril / 2017 - 21



En la casa de San Juan en Buenos Aires, Barrick y Shandong presenta parte del plan integral exigido por la provincia.



Abril / 2017 - 24



Barrick presentó en el Ministerio de Minería los detalles técnicos de las modificaciones a realizar en el valle de lixiviación.