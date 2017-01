Debido a que el seguro para los chicos que participarán desde hoy en las Colonias de Verano se venció el último día de 2016, el Ministerio de Desarrollo Humano tuvo que salir de urgencia a buscar un reemplazo.



Desde la cartera social convocaron ayer a distintas empresas para que presentaran sus ofertas y contrataron a aquella que hizo la propuesta más completa y más económica.



Con la firma, la provincia destinará 385.960 pesos por una cobertura que se extenderá hasta el 10 de febrero en los 79 centros recreativos que están distribuidos a lo largo y ancho de la provincia.



El seguro cubre todo tipo de accidente que puedan sufrir los niños y no solamente ellos, ya que también contempla a los adultos mayores, personas con discapacidad, monitores y profesores.



Hasta el año pasado, el Gobierno utilizaba para asegurar a todos los participantes de las colonias una extensión de la cobertura que contemplaba a todos los alumnos de la provincia que asistían a sus respectivas escuelas.



Este servicio lo brindaba el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), el cual culminó el 31 de diciembre. Al finalizar la contratación principal, el Ministerio no pudo recurrir a la extensión.



Y como no llegó con los tiempos administrativos para llamar a licitación para las actividades recreativas de verano, apeló a un concurso de precios.



En el mismo, participaron empresas que fueron parte la semana pasada de la licitación para la ART de los estatales (ver aparte). El área que dirige Walberto Allende recibió tres propuestas de compañías aseguradoras que llegaron a presentar la documentación necesaria en tiempo y forma.



Una fue La Segunda Seguros, otra el mismo IAPSER, y la tercera fue Sancor Seguros. Ellas hicieron una oferta por cada persona, ya sea chico, adulto mayor, monitor o profesor que participan de las colonias, siendo los valores 24,06; 20,30 y 19,90 pesos, respectivamente.



Con esos montos la cartera firmó contrato con Sancor Seguros, que presentó el menor valor, por lo que desde ayer está prestando el servicio a todos los integrantes de las colonias, un total de 19.395 personas.



Un dato no menor es que con la finalización del contrato entre el IAPSER y San Juan por el seguro de los alumnos de las escuelas, el Ejecutivo estudia llamar a licitación la prestación del servicio, tal como lo hizo en diciembre con la ART para los estatales.



Con la licitación por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo para empleados de la administración central y la Policía, el Gobierno buscó mejorar los costos que el Estado viene pagando por ese servicio desde la gestión anterior.



La apertura de sobres arrojó cifras muy alentadoras, ya que todos los valores son menores a lo que hoy se están desembolsando.

ART para los estatales



3 Esa es la cantidad de empresas que siguen en carrera para brindar el servicio de ART a los empleados de la administración pública central y la Policía. La adjudicación será este mes.

Tras 11 años



El Ejecutivo llamó el mes pasado a licitación para la contratación de una ART para los empleados de la administración central y la Policía, abarca un universo de 38.209 personas. Hasta el momento la empresa aseguradora es el IAPSER que aporta el servicio desde el 2015 y su contrato finaliza el 31 de enero.