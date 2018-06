Reunión. En un encuentro que se desarrolló el viernes por la tarde, el presidente de Shandong, Chen Yumin, le indicó a Uñac el interés de la firma en el proyecto binacional Pascua Lama. Además, también buscan comprar vino sanjuanino.

En el Ejecutivo están entusiasmados, pero son cautos. Estiman que no hay impedimento para que la empresa china, Shandong Gold, socia de Barrick en Veladero, pueda hacerse cargo del proyecto binacional Pascua Lama, como anticipó DIARIO DE CUYO el domingo pasado. La expectativa surge porque la firma canadiense fue multada y sancionada a clausurar el proyecto en Chile. Pero además, Barrick ya les indicó a sus accionistas que el proyecto no cumple con los criterios de inversión de la compañía y lo dejó como "una opción para el desarrollo en el futuro si la economía mejora". Por eso, el Ejecutivo local le pedirá a la empresa que lleve adelante el cierre de la mina, medida que puede allanar el camino para la participación de la firma oriental. Para conocer si puede llevar adelante el proyecto binacional, Shandong realizará un informe que, según confirmó ayer el gobernador Sergio Uñac, será presentado por las autoridades chinas antes de fin de año.



Fuentes oficiales indicaron que el ingreso de otra empresa que no sea Barrick para ejecutar el proyecto es clave. Es que entienden que la firma canadiense no tuvo buenos resultados a ambos lados de la cordillera y que "si cambian los personajes, podemos comenzar a transitar un camino nuevo", sostuvieron. Es más, no descartan que pueda haber tratativas con las autoridades nacionales de ambos países para que el proyecto tenga el visto bueno y se pueda avanzar con su objetivo original, que sea binacional.



La iniciativa en Pascua Lama contemplaba la extracción de oro a cielo abierto, pero las autoridades y la Justicia del vecino país paralizaron el proyecto porque en la construcción se afectó tanto un río con aguas ácidas y fauna y flora de la zona, entre otros puntos. Por eso la empresa fue multada con 11,5 millones de pesos y con la clausura total y definitiva del proyecto. Así surgió la alternativa subterránea, que partiría del lado argentino, pero eso quedó frenado por completo por la empresa, decisión que fue anunciada en abril en la presentación de su informe financiero.



Sin el desarrollo de tareas en un futuro cercano, el ministro de Minería Alberto Hensel confirmó que le solicitarán a la empresa canadiense el cierre del proyecto, lo que implica tareas de remediación del lugar donde están instalados quipos, campamentos y estructuras que fueron edificadas. Incluso las fuentes indicaron que esa solicitud será enviada en las próximas semanas a la empresa para que se detalle cómo realizarán los trabajos, la mano de obra requerida, el tiempo que demorarán en el cierre y el monto a destinar.



Según dijo ayer Uñac, al ser consultado sobre la reunión que mantuvo el viernes con el presidente de Shandong Gold, Chen Yumin, "hacia fin de año me van a presentar un informe y están mirando si puede ser Lama o Lama- Pascua, teniendo en cuenta que también pueden hacer minería subterránea".



Sobre las expectativas que genera la participación china, el ministro Hensel sostuvo que "esto puede generar nuevas instancias de negociación". Además, aseguró que "por las conversaciones que hemos tenido, siempre entendimos que Shandong tiene un objetivo más amplio que su participación en Veladero, sobre todo mirando al Valle del Cura y el potencial minero que tiene San Juan".

Interés chino

Otros proyectos

Según indicó el ministro de Minería, Alberto Hensel, la firma Shandong se ha mostrado interesada en varios proyectos avanzados de exploración que hay en la provincia. Sobre todo en lo referido al cobre.