Capacitación. Los jueces Elena de la Torre, Carlos Fernández Collado, Gladys Rubia, Javier Vázquez y Adriana Tettamanti participaron de las jornadas de capacitación en oralidad en el Foro de Abogados.

Al impulsar la fundamentación oral y no escrita de los recursos de apelación en los fueros Civil, Laboral, Comercial y Contencioso Administrativo, la Corte de Justicia encarará cambios en las normas que regulan los procedimientos. Tal movida desató críticas del presidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, quien señaló que el máximo tribunal judicial no ha convocado a participar de las modificaciones a la entidad que nuclea a los profesionales porque "hay un profundo desprecio por el litigante". El titular de la Corte, Guillermo De Sanctis, no quiso polemizar con Arancibia, aunque lo cruzó al explicar que en realidad están beneficiando a la abogacía con el hecho de brindar sistemas modernos y que no hay inconveniente en convocar a los profesionales.

Los dardos del titular del Foro hacia la Corte no son nuevos. El último encontronazo se dio en febrero, cuando Arancibia cuestionó, a través de una nota, que los miembros del máximo tribunal recibieran al vice Sergio Saffe (su rival), lo que representó un acto que "altera la vida institucional" de la entidad, según destacó en la presentación. En esa ocasión, los ministros analizaron el escrito en una reunión de acuerdos y brindaron una respuesta que en la práctica resultó un ninguneo, ya que manifestaron que las cuestiones planteadas son "ajenas" al ámbito de la Corte y sí son propias de la "realidad interna del Foro". Ante una nueva crítica, De Sanctis evitó referirse a Arancibia y prefirió detallar el trabajo que se viene realizando y destacar la tarea que se llevó a cabo con el resto de los abogados en cuanto a capacitación.

Para agilizar los procesos civiles, laborales, comerciales y contenciosos y administrativos que duran años, la Corte decidió poner en práctica la oralidad en la etapa en la que intervienen los jueces de primera instancia. Pero fue más allá y, de manera inédita, planea aplicar el mecanismo en la fase de apelación, la segunda instancia, donde participan los jueces de Cámara. Para ello, es necesario retocar las normas que regulan los procedimientos, ya que hoy los fundamentos de los recursos se realizan de manera escrita y ante los magistrados de primera instancia y el objetivo es que los argumentos se esgriman ante los jueces superiores de manera oral.

En esencia, Arancibia cuestionó que "no se abra el debate a los abogados", ya que "somos una pata esencial del servicio de Justicia", y que las modificaciones sólo estén en manos de los magistrados. Inclusive remarcó que si la Corte envía el proyecto de ley, tal cual es su facultad, será responsabilidad de la Cámara de Diputados consultarle a los abogados y a representantes de las universidades sobre los temas en cuestión.

Por su parte, De Sanctis resaltó que al poner en marcha el sistema oral en primera instancia (Ver recuadro), el máximo tribunal llevó adelante jornadas de capacitación en las que "los abogados litigantes pudieron consultar y dialogar con los jueces", en señal de que fueron tenidos en cuenta. Así, resaltó que "estamos beneficiando a la abogacía", dado que "le estamos brindando sistemas modernos para que se terminen los procesos de manera rápida". Asimismo, subrayó que "no hay ningún inconveniente en llamar a la abogacía". También hizo hincapié en que hay jueces "muy comprometidos" que están haciendo el trabajo interno de revisión y estudio de los procedimientos.

Grabación

El juzgado tendrá disponible la grabación de la audiencia final en su sistema informático. Y los abogados podrán llevarse una copia en un soporte digital. Según habían calculado en la Corte de Justicia, las primeras audiencias finales, en las que se vean todas las partes ante el juez, se producirán en el segundo semestre.

Audiencias

El acuerdo que selló la Corte faculta a los jueces a tomar la primera audiencia en sus despachos o en las salas especialmente dispuestas para el sistema oral, ubicadas en el edificio que el máximo tribunal acondicionó en calle Rivadavia 249 Este (primer piso), entre Avenida Rioja y Tucumán, Capital.

Oralidad en primera instancia



El 25 de marzo, la Corte de Justicia puso en vigencia el sistema de oralidad para los fueros Civil, Laboral, Comercial y Contencioso Administrativo. Así lo dispuso a través de una acordada, con el objetivo de acortar los plazos de resolución de las causas.

De acuerdo a lo que informó el máximo tribunal, el mecanismo dispuso que todas las causas que ingresen serán bajo el procedimiento oral. El mismo consta de dos audiencias: una inicial y una final. La primera de ellas debe ser tomada en forma personal por el juez, que debe apuntar a que se alcance un acuerdo de conciliación. En caso contrario, selecciona la prueba que entiende sea importante y elimina la que considera innecesaria. Así, fija fecha para la audiencia final dentro de los próximos 60 días hábiles.

La primera audiencia no queda registrada en video ni audio. En cambio, en la segunda, en la que se concentran las declaraciones de peritos, partes y testigos, sí se graba en video y audio, por lo que queda un único registro en soporte digital. De esa manera, se elimina por completo el papel.

En el marco de la puesta en práctica del mecanismo, la Corte de Justicia y el Foro de Abogados (representado por el vice Sergio Saffe), organizaron jornadas de capacitación para los profesionales. Fueron cuatro que se desarrollaron en la sede de la entidad, las que contaron con gran cantidad de público. El máximo tribunal también puso en práctica las preparaciones para estudiantes de las facultades de Derecho de ambas universidades, quienes habían hecho consultas.