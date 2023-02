Ocurrió en las últimas dos elecciones (2015 y 2019) y volvió a suceder ayer cuando la Junta Electoral de Unión Docente Agremiados Provinciales (UDAP) notificó formalmente que la lista opositora Verde Integración Docente no fue oficializada y no podrá competir en el comicio previsto para el próximo 13 de abril. La que sí tuvo el OK fue la lista Celeste Sentir Docente que pretende llevar al actual secretario General, Luis Lucero, a la reelección. De mantenerse la situación actual, competirá en soledad tal como lo hizo hace cuatro años. Con ese escenario, se repite la historia electoral de años recientes en el principal gremio docente de la provincia, incluso, con acusaciones cruzadas y la promesa de llevar la situación ante la Justicia y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿El objetivo? Suspender las elecciones y que se permita la participación del armado rival. Así lo confirmaron anoche las referentes de la lista Verde, Patricia Quiroga y Silvia Pelletier, y también su apoderada, la abogada Mabel Szalankiewicz, quien indicó que "estoy segura de que los argumentos que tuvo la Junta para dar de baja a la lista son falsos".

Anoche, pasada las 21, se vivieron momentos caldeados en la puerta del Instituto Superior de Formación Docente "Marina Vilte", por calle Aberastain antes de Avenida Córdoba, sede de la Junta Electoral de UDAP. Unas 80 personas cercanas a la lista Verde se presentaron en el lugar para escuchar de primera mano la resolución y no pudieron ocultar su malestar ante la confirmación de que el armado fue dado de baja. Hubo gritos, insultos y hasta algunos golpes a vehículos de miembros de la Junta. Ante la situación intervino la Policía, pero sin mayores acciones que sólo evitar que todo pasara a mayores.

La principal queja de quienes estaban presentes, y también de los miembros de la lista Verde Integración Docente, fue que el armado no fuera oficializado porque la lista que encabeza Lucero denunció "falsificación de firmas en los formularios de candidatos". Por esa acusación, la Junta Electoral resolvió realizar una pericia caligráfica, la que fue realizada por el perito del Poder Judicial, Juan Luis Bertagna Merino. Según la resolución que emitió ayer la Junta, el perito determinó que de las 10 firmas denunciadas, hay dos que son falsas y corresponden a Silvia Pelletier, quien se anotó para llegar al puesto de segunda congresal titular de CTERA. Así, la Junta determinó que "esta conclusión pericial importa que no es válida la candidatura de Pelletier como congresal de CTERA, por lo que la lista es incompleta y no debe ser oficializada". Pelletier, principal armadora de la lista Verde Integración, y exadjunta de Lucero en la elección de 2019, negó dicha falsedad indicando que son sus rúbricas. Así, ha denunciado hostigamiento, persecución, amenazas y discriminación.

UDAP viene atravesando una crisis de representación que quedó en evidencia el año pasado, cuando docentes autoconvocados tomaron las calles en reclamo de mejoras salariales. Incluso, ayer trascendió que hoy habrá una marcha al Centro Cívico y que la lista Verde se sumará con el reclamo electoral.

Avales

150 Era la cantidad de documentos que cada lista debía presentar ante la Junta Electoral. La lista Celeste Sentir Docente presentó 385 documentos válidos.

Paritaria

La presentación de listas en UDAP se dio en el medio de la reunión paritaria, la que tendrá

continuidad hoy por la mañana. En dicho encuentro existe la promesa de que el Ejecutivo

presentará una oferta a los gremios UDAP, UDA y AMET.