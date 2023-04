Enterado por la publicación de DIARIO DE CUYO de que el proyecto de ley para cambiar el cómputo de la antigüedad para todos los trabajadores del Poder Judicial sería girado hoy a comisión, el presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, envió ayer, a primera hora, un escrito a la Cámara de Diputados para sacar la iniciativa. Según explicó, la decisión se dio porque, en realidad, el retiro debió ocurrir en diciembre, cuando el proyecto se presentó y advirtieron que "tenía inconsistencias" y que "había que estudiar mejor la situación", la que implica un cambio en el adicional por antigüedad, el que produciría un aumento en el sueldo de los trabajadores de Tribunales y una suba considerable para jueces y fiscales. Así, el titular del máximo tribunal de Justicia de la provincia habló de "una omisión involuntaria" porque hace cuatro meses que ya se había tomado la decisión de no tratarlo y dijo que "no hubo mala intención de dejarlo" en Diputados.

El proyecto de ley, que apuntaba a dar un cambio al régimen de retribución adicional por antigüedad a los Magistrados, Miembros del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, generó malestar en los otros dos poderes del Estado, ya que el cómputo por ese ítem en el sueldo de los judiciales no es el mismo que para el resto de los trabajadores estatales, por lo que, dicha diferencia, iba a tener como resultado una mejora salarial considerable para los que más remuneración perciben, como jueces y fiscales. Incluso, además de la Unión Judicial, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios, su presidenta, Ana Lía Larrea, confirmó ayer que también habían pedido una modificación en la ley de antigüedad, en el mismo orden que lo hizo la provincia: una suba escalonada en la antigüedad, para que pase del 2 al 5 por ciento, dependiendo de la cantidad de años de servicio. La diferencia es que, en el caso de los agentes del Ejecutivo, la base para el cálculo es el sueldo básico, mientras que, en el Judicial, se hace sobre un cúmulo de ítems que comprenden, además del básico, a la compensación jerárquica y funcional, la dedicación exclusiva y el título.

De Sanctis explicó que, presentado el proyecto, advirtieron que el nuevo esquema de antigüedad era inconsistente para el Poder Judicial porque "los escalafones no son los mismos que en el Ejecutivo, la composición de las remuneraciones no son las mismas. Así que se debe reestudiar, hacer un análisis profundo en el seno del Poder Judicial, con ponderación, prudencia y tiempo". Así, indicó que el estudio comenzará a realizarse, pero que puede derivar en la presentación de un nuevo proyecto o no, ya que "puede quedar todo como está". Esto es, con una antigüedad del 2 por ciento por año hasta un máximo de 30 años de servicio. En esa línea, consultado sobre si no fue una decisión apresurada la de enviar el proyecto de ley sin un estudio previo, De Sanctis dijo que "se puede calificar de apresurada", pero "lo que se pretendía era seguir la inercia que se ha venido manteniendo de ir con la misma política salarial que el Poder Ejecutivo".

Si bien el cortista indicó que no hubo malestar dentro del máximo tribunal por tener que dar marcha atrás en la iniciativa, fuentes oficiales indicaron que hubo enojo en la cúpula del edificio de tribunales, al punto de que hubo una reunión entre los cinco miembros para analizar el tema y determinar por qué no se había retirado el proyecto de ley en diciembre, si así había quedado definido a fines del 2022.

Postura ante la presentación

Fuentes oficiales indicaron que, cuando la Corte envió el proyecto a Diputados, se les hizo

saber a los ministros que, “como estaba presentado, no iba a avanzar” y que, si era aprobado,

era con profundos cambios. Es que un punto clave era que se pedía que ambos poderes estén

“alineados en cuanto a las retribuciones”, por lo que debía cambiarse la base de cálculo

para la antigüedad. Algunos entienden que dicha modificación no era favorable para los trabajadores judiciales, por lo que no avanzaron con la norma.