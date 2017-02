En diálogo con Diario de Mediodía, que se emite por Radio Sarmiento, el flamante ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis, fue consultado sobre el traslado del Poder Judicial al predio de la ex Cavic y el reclamo de los integrantes del Foro de Abogados. En este sentido, el cortista expresó que se comunicará con los "colegas" del Foro para conocer sus opiniones.



El malestar de los letrados surge por diversas razones, una de ella es que los abogados realizaron importantes inversiones inmobiliarias en proximidades del actual edificio.



"Más allá de eso, es importante saber lo que piensan y voy a escuchar a todos los jueces", sostuvo.

De Sanctis: "Voy a llamar a los colegas del Foro de Abogados por lo del traspaso de Tribunales a la ex Cavic" pic.twitter.com/fvWoLEwd3b — Diario de Mediodía (@diario_mediodia) 13 de febrero de 2017

De esta manera, el ministro explicó que el traslado fue "un ofrecimiento gratuito del Poder Ejecutivo".





De Sanctis: “El predio de la ex Cavic no debe llamar a prejuicios” — Diario de Mediodía (@diario_mediodia) 13 de febrero de 2017

De Sanctis dice que le planteó a sus pares que se revean las designaciones "a dedo"



Uno de los temas que más polémica genera en el ámbito judicial son los cargos administrativos que son designados "a dedo". El cortista aseguró haber tratado este asunto con los demás integrantes de la Corte. "Hasta acá no he recibido negativas en lo que he planteado. Estoy generando mi propia opinión y he sido bien recibido", destacó.



De esta manera, confirmó que su idea es generar consenso con los demás jueces para que "sintonicen la misma partitura". Asimismo remarcó que se hizo un "mega concurso" para diferentes cargos.