En un último recurso por evitar la sanción del proyecto opositor que retrotrae las tarifas de los servicios públicos a noviembre del año pasado, el presidente Mauricio Macri difundió un mensaje que se grabó esta mañana en su despacho de la Quinta Presidencial de Olivos.

Una vez más el jefe de Estado recalcó la importancia de que los consumidores ahorren energía y les envió un mensaje muy especial a los senadores y gobernadores de la oposición: "Les pido que demuestren que existe un peronismo confiable que no se deja conducir por las locuras de Cristina Fernández".

"Confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. La Argentina no puede gastar más plata de lo que le ingresa. Apelo a la responsabilidad de senadores y gobernadores peronistas. No me voy a cansar de convocar a todos los sectores a dialogar, a acordar, a buscar puentes para transitar juntos el camino de la verdad y la racionalidad. No importa quién esté hoy en el Gobierno. Tenemos que ser capaces de mirar más allá de nuestros egos y tomar decisiones pensando en todos, con buena fe, con el corazón y con la mirada puesta sólo en un futuro mejor para los argentinos", completó Macri.

Según el mandatario, el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y este miércoles podría ser debatido en el Senado es "inconstitucional" porque el Congreso no tiene potestad para legislar sobre las tarifas de los servicios públicos. Además, "va en contra de la ley de Presupuesto" que el propio Parlamento votó hace cinco meses.

"He escuchado mucho sobre la importancia de reducir el déficit fiscal para no depender más del endeudamiento externo. Sin embargo, no he escuchado una sola propuesta que vaya en esa línea. Las leyes mágicas claro que suenan bien, pero qué pasa con el agujero fiscal que dejarían. ¿De dónde sale el dinero para poder taparlo?", se preguntó.

Macri estuvo acompañado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien no pronunció ni una sola palabra. La presencia del funcionario se explica en una nueva aplicación que lanzó su cartera para que los usuarios calculen cuánta energía pueden ahorrar cambiando las lamparitas de bajo consumo por las nuevas led.

El peronismo hizo trascender que ya tiene los votos necesarios para sancionar el proyecto. No solo el kirchnerismo está dispuesto a votarlo. El sector más dialoguista que encabeza Miguel Ángel Pichetto adelantó que acompañará el dictamen que llegó al Senado desde la Cámara Baja.

El oficialismo adelantó que Macri vetará la iniciativa si finalmente se convierte en ley, sin embargo aún mantiene negociaciones con legisladores y gobernadores para evitar el costo político de una medida en ese sentido.

