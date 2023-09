El fin de semana estalló un conflicto entre la Clínica Santa Clara y la Asociación de Ortopedia y Traumatología que derivó en una escalada judicial que salió ayer a la luz. Los abogados de la empresa de salud, primero, presentaron un amparo con una medida cautelar para que los traumatólogos levantasen una medida de corte de servicios, lo que fue dispuesto el domingo por un juez Civil. No obstante, en la tarde de ese mismo día, otra apoderada puso una denuncia en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales debido a que expuso que los profesionales estaban incumpliendo la orden judicial, por lo que la causa quedó bajo la lupa. Desde la asociación, su presidente, Germán Vera, explicó que el convenio con Santa Clara está caído, que se decidió el cobro por reintegro y que el fin de semana se trabaja bajo guardias pasivas, por lo que los médicos asisten ante una urgencia y no se dejó de prestar servicios, por lo que no era necesario una orden judicial, dado que acudieron cuando hizo falta.

En el medio, se produjo el fallecimiento de una persona que había sufrido una fractura. Hernán Benítez, uno de los apoderados de Santa Clara, dijo en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, que la muerte de un paciente se produjo "el domingo en la noche", el que "se había caído, golpeado la cabeza " y sufrido una "quebradura de cadera". El abogado aclaró que no acusaba a los traumatólogos, pero que pusieron en conocimiento de la situación a la Unidad Fiscal para que sea la Justicia la que determine si hubo una vinculación o no entre la fractura y el deceso. Por su parte, Vera señaló que el ingreso de la persona se produjo el viernes en la noche, que fue atendida por un profesional y que creen que el fallecimiento se habría producido, aparentemente, por el traumatismo de cráneo, el que debe revisar otro especialista. En la UFI Delitos Especiales indicaron que tenían conocimiento de la muerte, pero aclararon que la denuncia de Santa Clara fue por la desobediencia judicial. No obstante, señalaron que todo estará bajo investigación.

Benítez destacó que con la Asociación de Traumatología "se venía en conversaciones" para mejorar los valores de las prestaciones y prácticas. Estaba todo acordado. Nos íbamos a juntar el viernes a firmar el convenio, pero ellos dijeron el lunes. Y el sábado, de forma intempestiva, dejaron de prestar atención médica". Por eso, señaló que presentaron el amparo con la medida cautelar y el juez del Tercero Civil, Luis Arancibia, le hizo lugar a este último planteo y ordenó el restablecimiento de los servicios.

Por su parte, Vera remarcó que "estamos sorprendidos" y que el convenio con Santa Clara "está caído desde julio. Veníamos en tratativas, insistiendo y, el viernes, al no tener respuestas de la firma de convenio, quedó la atención de urgencia, internado y programación de cirugías. El lunes teníamos una reunión citada por ellos. Fuimos y no nos atendieron por un problema médico del fin de semana (en referencia al fallecimiento)". Además, resaltó que "los fines de semana hay guardias pasivas. Nadie hace consultorio ni opera. Se atienden urgencias, con o sin convenio". Por eso, expresó que "veníamos trabajando de palabra, cobrando lo mismo que antes. Esperando una contestación. Al no firmar un convenio, de ahora en más se atiende como un particular, sin sacar la prestación. Después, el afiliado le reclama a su obra social. Se trabaja por reintegro". Mientras tanto, indicó que los profesionales siguen haciendo atención de urgencia e internado.

A su vez, Ivana Vargas, otra de las apoderadas, denunció el domingo que a una serie de pacientes de PAMI se les solicitó interconsulta con traumatólogos, las que no fueron respondidas, además de que tampoco se presentó ningún traumatólogo para valorar nuevos ingresos ni los que ya se encontraban.

ESCALADA

Amparo y cautelar

El sábado, apoderados de la Clínica Santa Clara presentaron un amparo con una cautelar

para restablecer el servicio de traumatología. El juez Civil Luis Arancibia les hizo lugar el

domingo al pedido.



Denuncia

Luego de que el juez Arancibia ordenara el restablecimiento del servicio el domingo al mediodía, otra apoderada de Santa Clara radicó una denuncia a las 18.45 por incumplimiento

de la orden judicial.

Respuesta

Desde la Asociación explicaron que los fines de semana se trabaja con guardias pasivas,

que nunca se dejó de prestar servicio y que, por la falta de convenio, se atiende urgencia,

internado y cirugías.

DEFINICIONES

Hernán Benítez - Apoderado Santa Clara

“Hay una cuestión económica. Nunca dejamos de abonar las prestaciones ni que no vamos a

ceder a los reclamos. El convenio estaba listo, con los nuevos valores, para firmar el viernes. Primó lo económico sobre el valor vida”.



Germán Vera - Asociación de Traumatología

“El viernes no recibimos contestación para la firma de convenio. El fin de semana, los médicos traumatólogos estaban de guardia pasiva como siempre. La verdad, no entendemos qué pasó. Estamos sorprendidos”.