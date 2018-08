En el Salón Cruce de Los Andes”del Centro Cívico tiene lugar el encuentro que tuvo en la ceremonia de apertura la presencia del gobernador Sergio Uñac; del subsecretario de Relaciones Municipales del Interior del Interior, Lucas Santiago Delfino y funcionarios de distintas áreas de esa cartera nacional.

La reunión fue organizada por la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y asisten los diecinueve intendentes de San Juan y los jefes comunales de la Ciudad de San Luis, Anchorena, Carolina, Concarán, Juan Koslay, La Punta, Nava y Unión, de San Luis; Ciudad de La Rioja Chamical, Chilecito, Rosario Vera Peñaloza, Famatina, General Juan Facundo Quiroga, General Belgrano, Independencia, San Blas de Los Sauces, General Ocampo, General Ángel Vicente Peñaloza, General San Martín, General Lamadrid y Coronel Felipe Varela, de La Rioja; además de la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, San Martín, San Rafael, Santa Rosa y Tupungato, de Mendoza.

Desarrollo tecnológico, derechos humanos, hábitat, obras públicas y viviendas, planificación de la inversión territorial e innovación en la gestión pública municipal son algunos de los temas del encuentro.

El intendente Aranda habló en primer lugar para dar a la bienvenida a las autoridades nacionales e intendentes de Cuyo que se reúnen para tratar temas de interés común para las municipalidades de la región, particularmente para hablar de un asunto que es piedra fundamental del sistema político como es el federalismo.

El intendente capitalino también hizo hincapié en la necesidad de un mayor diálogo. "La política tiene matices y para superarlos existe una herramienta que es histórica, que debe estar vigente y perdurar siempre, que es el diálogo. El diálogo como cultura del entendimiento como recurso necesario para llegar de los matices a los consensos", señaló.

Aranda dijo que las grietas no le hacen bien a nadie; que es malo que el gobierno no dialogue con las oposición o que la oposición no dialogue con el gobierno e insistió en la conveniencia de "tirar juntos para un mismo lado".

A modo de ejemplo de diálogo, Aranda puso a San Juan, una de las dos provincias que aún no cuenta con una ley de coparticipación municipal, pero que por decisión del gobernador Uñac, en unos días más se estará enviando a la Legislatura, un proyecto de ley en el que tuvieron participación todos los municipios de la provincia, sin distinción de colores políticos.

Más adelante, el jefe comunal apuntó que este tipo de encuentros sirve para encontrar herramientas de la nación para todos los municipios, porque las necesidades de los intendentes son las necesidades de la gente.

Delfino, subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, dirigió la palabra más tarde para expresar que la idea de este tipo de jornada es informar a los municipios de cada región de la Argentina, la forma en la que se trabaja desde el Ministerio del Interior, para dialogar, hacer conocer las expectativas del Gobierno nacional, cuando se está en vísperas del envío al Congreso del proyecto de Ley de Presupuesto.

El funcionario nacional indicó que "la Argentina está hoy discutiendo cómo cambia estructuralmente, qué rol se le da a la obra pública, a las obras de infraestructura de los municipios, en lo que es un paso adelante. En esa mesa los intendentes tienen voz y voto y un rol muy importante".

Para finalizar, el subsecretario confirmó que el próximo lunes visitará nuestra provincia el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, "quien no sólo plantea el federalismo sino que lo trabaja todos los días, y es lo que le pide que lleve adelante a su equipo de trabajo".

En el último de los discursos, el gobernador Uñac puso de relieve el rol que desempeña el municipalismo en el desarrollo de la democracia y de la política argentina.

El primer mandatario se refirió a su paso por una intendencia municipal que lo vio despegar en los primeros pasos de la política: "En ese momento tal vez había distintas urgencias, diferentes problemas que atender. En mi experiencia personal el gran desafío fue trabajar en lo urgente, ofreciendo respuestas a las demandas de los ciudadanos y también destinando un espacio de tiempo para poder planificar y dejar cosas para las futuras gestiones municipales".

Respecto de esa planificación, Uñac dijo que fue importante el asesoramiento que recibió de las dos universidades que tiene la provincia, Nacional de San Juan y Católica de Cuyo, como así también la Unión Iberoamericana de Municipalismo, que le permitieron desarrollar un plan estratégico que partió de la discusión de su gestión, dirimiendo consigo mismo si era necesario, transitando el camino de la reelección, poner a consideración de la sociedad su administración municipal.

Que la sociedad pudiera opinar sobre su gestión fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuvo en cuanto a planificación en su paso por la intendencia de Pocito, añadió el gobernador.

La referida planificación, recordó Uñac se basaba en tres ejes fundamentales, primero el ordenamiento territorial de un municipio que estaba en el primer cordón rural de la provincia, con un desarrollo urbano que le iba quitando espacio a una de las principales actividades económicas de Pocito, como es la producción agrícola.

La planificación territorial permitió delimitar con precisión las zonas urbanas, rurales, parque industrial. El segundo eje era el crecimiento económico y el tercero la cohesión social, vale decir, todas aquellas tareas que no son de injerencia directa de los municipios, pero que tienen intervención indirecta y coexisten con obligaciones que le corresponden a la provincia.

El primer mandatario añadió que esa planificación fue un perfecto estado de situación del presente, pero sobre todo un plan a futuro que el municipio tenía y necesitaba.

Sobre el final de su saludo, el primer mandatario dio la bienvenida a los funcionarios nacionales y a los cincuenta intendentes de Cuyo a quienes les agradeció que hayan llegado a San Juan para analizar aspectos relevantes del municipalismo de la región.