Decisión. Dignidad Ciudadana pegó el portazo al frente opositor de Marcelo Orrego. Según indicaron las fuentes, faltó comunicación para llegar a un acuerdo. El candidato a Gobernador por el espacio es Gustavo Fernández.

Luego de la decisión de no integrar el frente opositor Con Vos, que encabeza Marcelo Orrego, la Cruzada Renovadora y Dignidad Ciudadana perfilan a ir por caminos distintos de cara a las próximas elecciones. La fuerza que comandan los hermanos Alfredo y Nancy Avelín están en plena negociación con Acción por Una Democracia Nueva (ADN) para integrar el frente que este último intenta cerrar con el socialismo, entre otros. Si bien el resultado de los acuerdos se dará el jueves, plazo máximo para la presentación de alianzas, ambos espacios indicaron que las conversaciones son buenas y que las chances de firmar son altas. El que no será de esa movida es Dignidad Ciudadana. El partido recibió llamados y concretó reuniones, pero fuentes calificadas indicaron que un motivo de peso para no sumarse es que ADN mantiene diálogo con sectores de la izquierda, con los que no comulgan ideológicamente. Por otro lado, el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), de Alberto Agüero, va camino establecer alianzas con otras fuerzas, por lo que por el momento habrá tres frentes opositores y dos partidos que irán solos para enfrentar al oficialismo que conduce el gobernador Sergio Uñac.



Dicho escenario de alianzas electorales y fuerzas políticas viene a reeditar la misma cantidad de propuestas políticas que hubo en las elecciones generales de 2015 y también en las legislativas de 2017. Para la última convocatoria a las urnas, el principal frente opositor, Cambiemos, estuvo integrado por Producción y Trabajo, el Pro, la UCR, Actuar, el bloquismo disidente, la Cruzada Renovadora y Dignidad Ciudadana. Orrego, en su lanzamiento como precandidato a Gobernador, apostó a mantener la misma estructura opositora, pero tanto la Cruzada como Dignidad decidieron no seguir al santaluceño por una falta de convocatoria para conformar el frente. Incluso, al ser consultado por la decisión de no ir la flamante sociedad Con Vos, el cruzadista Alfredo Avelín sostuvo que "ni ellos han hablado con nosotros, ni nosotros hemos hablado con ellos". Por su parte, el precandidato a Gobernador de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, dijo que "buscamos un espacio que sea una construcción que vaya más allá de lo electoral y no hemos encontrado en Cambiemos ese lugar de participación". Tras ese paso, los dos partidos iniciaron conversaciones durante el fin de semana con ADN de Martín Turcumán. Según manifestó este último, "las charlas están avanzadas, aunque más con la Cruzada". Si bien el excandidato a Gobernador del Pro no le cierra la puerta a Dignidad Ciudadana, fuentes calificadas indicaron que están prácticamente cerradas, ya que ADN viene dialogando desde fines de 2018 con el Socialismo, con quien el partido de Fernández no tiene afinidad. Así, el frente camina a estar conformado por ADN, la Cruzada, el Socialismo, Libres del Sur y FUCI, del zondino César Monla.



Por su parte, los partidos que irían eventualmente solos a las urnas son Dignidad Ciudadana y la Nueva Izquierda de Mary Garrido. En cuanto a Agüero, del PTP, señaló que busca acordar con Nueva Dirigencia de Marcelo Tejada y agrupaciones como Patria Grande y el Partido Popular, entre otros.



La salida de la Cruzada y Dignidad Ciudadana tendrá su impacto en el resultado opositor de Capital, ya que es el distrito en el que ambas fuerzas tienen mayor presencia. Así, sus candidatos enfrentarán a Rodolfo Colombo, el referente de Con Vos.

Elecciones generales 2015

5.751 Es la cantidad de votos que obtuvo la candidata a gobernadora de la Cruzada Renovadora Nancy Avelín en el 2015.

Presentación de Todos

El oficialismo presentará los integrantes del frente Todos el jueves al mediodía en el Hotel Provincial. Ahí se darán a conocer quiénes serán los partidos y agrupaciones que acompañarán a Sergio Uñac en las elecciones provinciales. El principal socio del Justicialismo es el Bloquismo.

El padrón electoral ya está en la web

El padrón electoral provisorio ya se puede consultar vía online a través de: www.padron.sanjuan.gov.ar. Los sanjuaninos puede controlar ahí sus datos filiatorios y hacer el reclamo si hay algún error.



Según informó el Tribunal Electoral de la provincia, los electores podrán revisar en el padrón su nombre, apellido, DNI y domicilio. En caso de que algún dato sea incorrecto se debe hacer el reclamo correspondiente a través del link que figura en el sitio. Además, en dicha página web aparecen las direcciones de las distintas oficinas a las que se podrá acudir personalmente en caso que eso sea necesario. Al ser un padrón provisorio, todavía no figuran todos los detalles como la escuela en la que le toca votar a cada elector. Eso será informado en los próximos días.



El padrón provisorio fue publicado el 31 de diciembre del año pasado y hasta el 15 de enero hay tiempo de reclamar en caso de que exista algún error en el mismo. El listado definitivo se publicará el primero de marzo.