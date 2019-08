Elección. En el partido que hoy conducen Carlos Rodríguez y Alberto Sánchez encararon una renovación y eligieron a Gustavo Fernández y Federica Mariconda como cabezas de listas, tanto en el comicio provincial como en el nacional.

El partido compite en elecciones desde hace 16 años y en 2015 experimentó un crecimiento al conseguir una banca de diputado provincial y una de concejal en Capital, aunque lo hizo a través de un frente electoral. Y si bien ha tenido bajos rendimientos a lo largo de su existencia, la cifra que Dignidad Ciudadana consiguió el domingo es la peor desde su creación, allá por 2002, al punto de que no superó el piso que exigen las PASO para participar de las generales del 27 de octubre. No obstante, su fundador y vice a cargo de la presidencia, Alberto Sánchez, explicó que el guarismo forma parte de la experiencia que deben ir recolectando como fuerza política y que seguirán en la pelea. En ese marco, señaló que fueron víctimas de la polarización y que tuvieron candidatos nuevos a los que deben seguir instalando.



No fue la única fuerza que no superó la vara del 1,5 por ciento de los votos válidos, ya que en ese lote estuvo el Frente de Izquierda y de Trabajadores y Nueva Dirigencia.



Para las primarias nacionales, en las que en la provincia se pusieron en juego las bancas de diputado en la Cámara baja, Dignidad Ciudadana decidió jugar en soledad, con boleta corta, sin llevar candidato a presidente. Según había dicho Gustavo Fernández, postulante a la banca, no se habían sentido identificados con ninguno de los lineamientos nacionales y Sánchez destacó que "privilegiamos las cosas que hacen a la identidad del partido y a las convicciones de sus integrantes". Entre sus banderas, la fuerza política está en contra del aborto legal, dado que defienden las dos vidas. La movida de ir por su propia cuenta fue en sintonía a la que tomaron en la elección provincial, en la que dejaron el Frente Cambiemos, que llevó el nombre Con Vos y que lideró Marcelo Orrego. En el ámbito local, perdieron el cargo de diputado que tiene Fernando Moya y el puesto de concejal que ocupa Ricardo Marún. "No los hubiéramos mantenido yendo en esa coalición", dijo el fundador de Dignidad Ciudadana, en referencia a que el santaluceño no los tuvo en cuenta en el armado de dicha alianza. Por eso, resaltó que jugar en soledad en ambas ocasiones no fue un error.



Con el 99,64 por ciento de las mesas escrutadas, el partido sacó 5.935 votos en las PASO, lo que representa el 1,4 por ciento. El piso a sobrepasar para sacar el pasaje a la general es del 1,5, que equivale a 6.321 sufragios.



El resultado se veía venir, ya que, en la elección provincial, Fernández, como candidato a gobernador, obtuvo el 1,67 por ciento. Desde 2003 a la fecha, la agrupación consiguió valores que giraron entre los dos, tres y cuatro puntos.



"Sería el resultado más bajo históricamente para Dignidad Ciudadana", reconoció Sánchez, quien explico que los motivos obedecieron a que, en primer lugar, "no llevamos candidato a presidente, eso se sintió. En segundo término, el partido está en un proceso de recambio dirigencial, con figuras muy nuevas y buenas que no están instaladas, como Gustavo Fernández y Federica Mariconda. Todo ese proceso requiere un proceso de instalación. Sumado a la extrema polarización".

Los otros que no pasaron a las generales

El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) y el partido Nueva Dirigencia tampoco superaron el piso de votos necesarios para poder participar de las elecciones de octubre. El primero logró 6.143 adhesiones (1,45 por ciento), mientras que el segundo cosechó 1.118 sufragios (0,26 por ciento). En el Frente de Izquierda, el partido de mayor peso es la Nueva Izquierda, que es la referencia en cuanto al caudal de ese sector. En la legislativa nacional de 2017, la agrupación superó las primarias y en la general obtuvo el 2,74 por ciento de los votos mientras que en el comicio provincial de este año sacó el 0,9 en la instancia decisiva. Pese a que a la coalición se sumaron en esta legislativa la Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el de los Trabajadores Socialistas, todos juntos apenas llegaron al 1,45.



Por el lado de Nueva Dirigencia, su referente, Marcelo Tejada, comenzó con la carrera política en 2017, cuando decidió alejarse del frente que lideraba el kirchnerismo. En las legislativas de ese año, el partido jugó en soledad y sacó el 1,7 por ciento. Hoy llegó al 0,26.



Consenso Federal



La otra alianza que sigue en carrera es Consenso Federal. En la provincia hubo interna entre la lista que encabezó la cruzadista Nancy Avelín y la de Conrado Suárez, que jugó con el Socialismo. Ganó la primera.



Rendimiento



El departamento en el que mejor le fue al Frente Consenso Federal fue Rawson. Entre la lista de Nancy Avelín y de Conrado Suárez llegaron al 11,49 por ciento, lo que equivale a 8.080 votos, según el escrutinio provisorio.