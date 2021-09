En diálogo con el programa “A todo o Nada” de Radio Sarmiento, los reconocidos periodistas Daniel Tejada (Jefe de prensa de Canal 13) y Federica Mariconda (Jefa de Contenido de grupo Zonda) analizaron la crisis que atraviesa el gobierno nacional luego de la catarata de renuncias y la puja de poder entre Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández.

Luego de analizar la situación actual y el nuevo gabinete que se conformó luego de la puja de poder, los periodistas analizaron también la negativa del gobernador Sergio Uñac al ofrecimiento del cargo de Ministro del Interior que le habría ofrecido el presidente luego de las renuncias que activó Wado de Pedro.

A continuación, las frases de análisis que dejaron ambos periodistas en relación a los temas principales:

CONFLICTO ENTRE CRISTINA KIRCHNER Y ALBERTO FERNÁNDEZ:

Daniel Tejada: "Da la impresión que la conducción política la sigue teniendo la vicepresidenta de la Naicón y estamos transitando esquemas de gobierno más horizontales, de coalición, a los cuales los argentinos no estamos acostubmrados. Cuando un presidente no tenía en sus manos el poder verticalista en este país, siempre se cayó, le pasó a De la Rua. Creo que no hay que tener miedo de que pase lo que sucedió esta semana. Es algo habitual en los sistemas parlamentariosm creo que es un momento difícil pero habrá que acostumbrarse o a naturalizar un poco más este tipo de situaciónes.

Federica Mariconda: "Celebro que hayan tensiones internas en todos los espacios, porque es parte del juego democrático. Está bueno que no hayan grandes caudillos en el gobierno, pero creo que en este caso concreto ha sido peligroso para la institucionalidad. Que un grupo de ministros presente la renuncia sabiendo que el presidente no tiene poder ni gente propia fue una jugada de riesgo que hizo que los argentinos pisaramos el borde del precipicio. Fue claramente un vaciamiento de poder a cargo de la vicepresidenta, no se puede jugar con la institucionalidad".

NUEVO GABINETE NACIONAL

Daniel Tejada: "Entiendo que los nuevos minstros son peronas con mucho más poder político y discursivo que los que estaban. De todas formas no hay que suponer que los gobernadores o Massa son albertistas. Hay que entener que este gobierno es una coalición y Fernández está parado sobre el poder político de Cristina, Massa y los gobernadores".

Federica Mariconda: "El gabinete que se armó es mejor que el que se fue. Creo que ha ganado Cristina en el armado, pero no del todo, los ministro que ha puesto son históricos peronistas pero no hay gente de la Campora, que es la gran pelea que existe en el conurbano bonaerenese, entre los varones y Máximo Kirchner. Se resolvió medianamente rápido pero el juego interno va a seguir".

¿EL GOBIERNO NACIONAL PODRÁ REVERTIR EL RESULTADO DE CARA A NOVIEMBRE?

Daniel Tejada: "No podemos hacer futurología, creo que con este movimiento y crisis interna los sectores que estaban desencantados van a acompañar un poco más al gobierno. En San Juan el frente Juntos por el Cambio no sacó más votos, sino que el frente Todos restó mucho, entiendo que la pregunta más fina es: ¿Cuántos votos le hacen falta al frente Todos para sostener el número en el Congreso? Esa es la lectura fina y numérica que se debe hacer desde el oficialismo.

Federico Mariconda: "Lo veo muy difiicil de revertir, tienen desencantados al sector prductivo, hay gran despreocupación en los jóvenes. Hay falta de trabajo y por eso muchos argentinos se van del país, no es un problema político, es un problema estructural serio. No se puede subestimar a la gente con ayudas de cara a las elecciones para ganar votos".

NEGATIVA DEL GOBERNADOR UÑAC ANTE EL OFRECIMIENTO DEL PRESIDENTE

Daniel Tejada: "Me sorprendió que Uñac tuviera margen para decir que no, so lo destaco y reivindico. No se si Manzur tenía ganas de irse de Tucumán en el contexto que tiene dicha provincia, pero lo había invocado Cristina en su carta y recibió el llamado del mismo presidente, tampoco tenía mucha capacidad de desición. En San Juan hay situaciones para resolver, pero no son tan graves como las de Tucumán, sus prioridades está acá, la proyección nacional quizás le servía pero el desgaste es mucho también. Habrá valorado que era más lo que podía perder de lo que podía ganar, el costo de nacionalización de su figura era muy alto para un político joven que tiene proyección".

Federica Mariconda: "Estuvo bien lo que hizo el gobernador. Decir que no a una braza caliente que todavía no se puede dimensionar fue lo más acertado. Creo que fue inteligentísimo, fue el primero em estar ahí, porque estuvo en todos los medios, y eso le ayuda en su carrera presidencial. Haber estado primero, tener una charla inteligente con el presidente habla bien de Uñac. No aceptar es una muestra de inteligencia".