El cruce entre el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), con Jorge Rivera Prudencio a la cabeza, y el diputado nacional Walberto Allende ha llegado a niveles impensados. Luego de que el legislador le pidiera, en carácter de usuario, al Tribunal de Cuentas que verifique la legalidad del uso de dos fondos para costear el concurso de anteproyectos para la construcción de cocheras, oficinas y depósito que había lanzado la entidad provincial, desde el Directorio le enviaron una carta notarial en la que lo intimaron a que deje de manifestarse contra la institución. Pero no solo eso, ya que lo trataron de mentiroso, de que sus apreciaciones afectan el honor y que sus actitudes "de la vieja política" solo buscan desprestigiar al organismo. Y, encima, lo "invitaron" a que renuncie a sus fueros para zanjar el conflicto en la Justicia. Ante el escrito, el nuevejulino resaltó que se sintió "amenazado" y no se quedó atrás, ya que indicó que la posición del EPRE resulta una "bravuconada", que se trata de "un intento de censura" y que "parece que a la entidad no le gusta dar explicaciones a nadie". Además, remarcó que, cuando se refirieron a sus fueros, dejaron en claro que desconocen el procedimiento de desafuero de un diputado nacional.

La carta notarial del EPRE llegó a manos del diputado esta semana, luego de que este presentara un pedido al organismo que controla el gasto público para que informe si corresponde que el ente pueda echar mano a dos fuentes de financiamiento para llevar adelante un concurso de anteproyectos para construir cocheras, oficinas para la entidad y un depósito en un predio en Rawson. El concurso entregaría premios por 315 mil pesos que saldrían, según la resolución del EPRE, del Fondo PIEDE y/o del Fideicomiso Fondo Especial para la Interconexión en 500 kV entre Mendoza y San Juan. Dichos fondos cuentan, en principio, con un destino específico establecido por ley. Ante los cuestionamientos de Allende, el Directorio del EPRE (Rivera Prudencio, Oscar Trad y Roberto Ferrero) criticó al legislador al indicar que hay un "permanente acoso por su parte" y ante "su manifiesta mendacidad e intencionalidad, lo intimamos a declinar de su conducta que mantiene desde hace bastante tiempo atrás". Ante esos dichos, el legislador indicó que "no hay acoso de mi parte porque yo no estoy denunciando. Sólo pido, como usuario, que el Tribunal de Cuentas aclare la legalidad del gasto". Además, dijo que "intiman a un usuario para intentar callarlo", por lo que la medida del directorio "es un intento de censura no solo contra mí sino contra todos los usuarios del servicio eléctrico". Así, fue categórico al señalar que "es un hecho grave para la institucionalidad de toda la administración pública querer callar la opinión del ciudadano".

Defensa. Jorge Rivera Prudencio, junto al Directorio, firmó una carta notarial contra el legislador.

En su carta, el EPRE destacó que, si Allende persiste en su actitud, "llevaría a la necesidad de acudir a la Justicia", por lo que el exintendente dijo que "es una amenaza. Lo siento así. Ya que mi objetivo es que estén las cuentas claras y que el EPRE esté a disposición de los casi 115 mil consumidores del servicio. Se está pretendiendo callar al usuario que tiene todo el derecho a pedir que se rindan cuentas, avalado por la Constitución Nacional y Provincial". En otro tramo de la nota, la entidad que conduce Rivera Prudencio indicó que Allende "mal informado o mal intencionado, continúa generando malestar" y que "careciendo de facultades de control de la actividad del EPRE deberá abstenerse de continuar sosteniendo en medios de difusión injuriantes calificaciones, invitándolo a resolver la cuestión en sede judicial", por lo que lo invitaron a que "renuncie a los fueros que ostenta". En este punto, el diputado dijo que en ningún momento denunció nada, sino que planteó sus dudas. Que lo que ha puesto bajo la lupa es información que el mismo EPRE ha difundido en el concurso y resaltó que "el hecho de dirigir un ente público no es creerse el conductor de un Estado dentro de un Estado provincial". Además, dijo que "no conocen la ley", ya que un diputado no puede renunciar a sus fueros, sino que lo decide la Cámara tras el pedido de un juez.

>> Cruces anteriores

Octubre de 2019

Preocupado por el alza en las facturas de luz, el diputado Walberto Allende acudió a una audiencia en el EPRE. Solicitó un pedido de informes del padrón de morosos de 2018 y 2019.

Noviembre de 2019

Ante el pedido, el EPRE envió un informe que, según Allende, estaba incompleto, por lo que se mostró molesto con las autoridades. Dijo que "falta información y no era lo que esperaba".

Agosto 2020

"Me parece totalmente inoportuno y fuera de lugar", dijo Allende sobre el concurso de ideas y anteproyectos para la construcción de cocheras, oficinas y depósito que lanzó el EPRE.

Septiembre 2020

En su carácter de usuario de la energía eléctrica, el diputado le pidió al Tribunal de Cuentas que verifique la legalidad del uso de dos fondos para costear el concurso que había lanzado el EPRE.