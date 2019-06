Para poder concretar la construcción del Hospital de Rodeo, el Ejecutivo le aplicará cambios al proyecto. Por eso las autoridades locales decidieron dar de baja la licitación inicial y postergar la compulsa para el mes que viene, fecha a definir. Una de las modificaciones centrales es en el financiamiento. Antes, los casi 637 millones de pesos iban a ser aportados por el fideicomiso minero, pero como el fondo no tiene los recursos suficientes, el Ejecutivo afrontará la mayoría de los aportes, las dos terceras partes del total. Además, como se trata de una obra en la que están contemplados varios servicios, decidió hacerlo por etapas, por lo que la fase inicial contará con menos camas de internación y tampoco tendrá quirófano. Ambas áreas estarán proyectadas y quedará para las etapas siguientes.

Quién dio detalles de los cambios fue el director de Arquitectura, Marcelo Yornet, luego de que se diera a conocer que la licitación fue postergada. El funcionario recordó que la compulsa de precios inicial estaba prevista para fines de mayo, pero "el presupuesto inicial no podía ser completado por el fondo fiduciario minero. Por eso se decidió darla de baja para hacer un nuevo llamado y aclarar de dónde van a salir los recursos. Ahora, vamos a compartir el valor de la obra, un tercio saldrá del fondo minero y el resto lo va a solventar el Gobierno". Así, de los 636.820.000 pesos de presupuesto oficial, la provincia asumirá unos 424 millones de pesos, aproximadamente.

De acuerdo al proyecto original, la obra contará con una sala de espera importante, diez consultorios, espacios para las especialidades como otorrinolaringología, oftalmología, kinesiología, odontología, fonoaudiología, un laboratorio adecuado y un área de clínica médica para mujer y hombre y pediatría. El edificio tendrá camas de internación, pero no en la cantidad que estaban previstas originalmente. También habrá una sala de parto, pero no contará con quirófano. Tanto una mayor capacidad de camas como el quirófano, quedarán proyectados dentro de la obra, pero para ser ejecutados en una segunda etapa. El director de Arquitectura indicó que no la falta de una sala para operaciones no será un problema, ya que "el actual hospital está a casi 40 kilómetros de Jáchal, departamento que tiene un nosocomio de 11 mil metros cuadrados, donde hay quirófanos y terapia intensiva. Por lo que ante cualquier situación de gravedad, los pacientes podrán ser trasladados", aseguró.

De acuerdo a lo que indicaron las fuentes del Ministerio de Salud Pública, el actual hospital de Rodeo ha quedado colapsado, por lo que un nuevo edificio servirá para una mejor atención principalmente de los iglesianos, de aquellos que tienen casa los fines de semana y de los turistas. No es la primera vez que el proyecto del nuevo hospital de Rodeo tiene inconvenientes. Hace seis años, el municipio de Iglesia expropió un terreno de ocho hectáreas para la construcción, pero sorpresivamente quedaron unos lotes en los que viven familias que no pudieron pasar a manos de la comuna, sumado a que al menos de una de ellas tenía problemas de titularidad de su terreno. Eso demoró las tareas, por lo que la gestión uñaquista, que viene realizando inversiones en materia de salud (ver recuadro), puso el foco en las tareas y cortó por lo sano. Como el IPV había comprado tres inmuebles en una zona cercana para hacer casas, en el Gobierno decidieron que los cediera para que allí se levante el moderno centro de salud y así se pudo liberar el camino, explicaron las fuentes consultadas.

Plazo de ejecución

720 Esa es la cantidad de días corridos que tendrá la empresa ganadora para ejecutar el proyecto.

Presupuesto

Las autoridades estiman que el presupuesto oficial de la obra, 636.820.000 pesos, no sufrirá cambios significativos al postergar el llamado a licitación, previsto para julio.

> FIDEICOMISO MINERO

Parte de los recursos para el nuevo hospital de Rodeo saldrán del fondo fiduciario minero de Veladero. El fondo se nutre de aportes de la explotación del proyecto minero en Iglesia. Barrick y su socia china Shandong Gold acordaron con el Gobierno el aporte este año el 1,5 por ciento del valor de facturación bruta total por la venta de los metales que produzca, tal como hacen el resto de las minas sanjuaninas. El fideicomiso tiene un destino específico, la generación de infraestructura de base, crear nuevos polos de desarrollo y alternativas de diversificación económica.



Avanza la obra del nuevo hospital de Jáchal

La construcción del nuevo hospital de San Roque (foto), en Jáchal, avanza en su construcción y se espera que esté finalizado en el corto plazo. La obra, al igual que el hospital de Rodeo, está dentro del programa descentralización que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública para que los grandes hospitales, el Rawson y el Marcial Quiroga, sólo reciban pacientes que requieran de atención de alta complejidad.

Con la colaboración del Ministerio de Infraestructura, la gestión de la ministra Alejandra Venerando llevó adelante la remodelación, reacondicionamiento y refacción de 28 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Junto al hospital de Jáchal, avanza la ampliación del hospital Marcial Quiroga, un Centro de Salud en San Martín y la segunda etapa del hospital Julieta Lanteri, ex neuropsiquiátrico de Zonda.