Está al frente de una de las carteras más sensibles, teniendo en cuenta que el nivel de pobreza en el país está en el 40,6 por ciento. Se trata de Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación, quien realizó ayer actividades con su par local, Fabián Aballay, y firmó convenios con el gobernador Sergio Uñac (Ver Banco de ...). En un hueco de su agenda, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández habló con DIARIO DE CUYO sobre política, el trabajo social y el futuro acuerdo con el FMI.

- ¿Cómo va a trabajar para reducir los alarmantes niveles de pobreza y la transformación de planes sociales en trabajo?

- Primero, enumerar el plan Potenciar Trabajo, el plan de primera infancia, la construcción de centros de desarrollo infantil, todo lo que está vinculado a la urbanización de barrios populares. El traspaso a empleo genuino lo estamos haciendo por sector. Empezamos con el rural en distintas provincias, para que el beneficiario de plan social pueda seguir contando con la asistencia e ir al empleo genuino con el productor, en el caso del sector rural, poniendo los recursos para llegar al salario de convenio. También venimos trabajando con el sector de la construcción, el gastronómico, el de transporte de cargas. Es por sector. Además, tiene que ver con la recuperación económica.

- Funcionarios nacionales hablaron de la posibilidad de la reelección del Presidente, incluido usted, ¿aún existe esa chance?

- Falta mucho. No es un tema del momento. Todos los días tenemos que poner la capacidad de trabajo, el compromiso y los recursos del Estado, con la decisión del presidente, la vicepresidenta y los gobernadores, en resolver los problemas de los argentinos. Tenemos el 57 por ciento de los chicos pobres, un 40 por ciento de pobreza en general. Ahí es donde tiene que estar la política. La política se tiene que volver a enchufar. Esto significa poner la decisión de cada una de las áreas en lo que pasa por la cabeza de cada una de los argentinos y argentinas. Por supuesto que hay que mejorar los ingresos, los salarios, generar empleo, hay que dar una pelea, como la que estamos dando, por el control de precios, que son un problema, al igual que la inflación. La sociedad argentina tiene que sentir que el Gobierno está todos los días entendiendo cuál es el problema y resolviéndolo.

- No es descartable...

- Nada es descartable. Me parece que, de cara a 2023, tenemos que tener una gran primaria. El Frente de Todos (FdT) tiene que tener una nueva cultura de coalición. Eso implica una mesa que institucionalice el frente, diálogo, ampliar. Cuando se amplía, se gana.

- A tono con lo que había planteado el Presidente...

- Me parece que está bien. Hay ejemplos que son destacables. La oposición ha transitado ese camino y van en buen sentido, en donde hay propuestas que después se logran acumular en un sentido cuando pasa la primaria.

- En el oficialismo no existe el riesgo de que una primaria deje heridos, los que después no trabajan...

- No tiene que existir, está la sociedad argentina por delante. Estoy convencido de que la dirigencia política es la que tiene más responsabilidad, tenemos que actuar con mucha madurez y sentido. Insisto, lograr recuperar el trabajo como definición para los argentinos y argentinas.

- ¿Por qué plantear primarias ahora?

- Porque hay que rever de las experiencias que hemos tenido. Hay que plantear otro sentido a la construcción política y en la discusión interna del Frente de Todos. La unidad del Frente de Todos está sellada. Y tiene que ser así porque, si no hay unidad, es muy difícil. Ahora, también está claro que, desde el punto de vista electoral, con la unidad no alcanza. Hay que seguir trabajando para ampliar. 2019 fue un gran ejemplo de poder ampliar y proponer a los argentinos, lo que no pudimos hacer porque nos tocó una pandemia. Ahora hay una ventaja. Nos toca gobernar sin pandemia y podemos demostrar la capacidad que tiene el Gobierno nacional y el Frente de Todos para gobernar Argentina sin pandemia.

- ¿A qué se refiere con ampliar?

- El Frente de Todos tiene que ampliar y sumar a los sectores medios, a un comerciante, un industrial, a un pequeño y mediano empresario. Cuando digo ampliar es proponer un modelo netamente industrial, de desarrollo, de producción y generación de empleo. Ahí es dónde estoy convencido que podemos sumar sectores que acompañen esta propuesta.

- Justamente, analistas dicen que fue una gran coalición electoral, pero que, a nivel gestión, ha fracasado o ha tenido complicaciones.

- Hemos tenido una pandemia, que cambió todo. El Presidente asumió el 10 de diciembre y el 19 de marzo llegó una pandemia. No tienen que asustar las tensiones y las diferencias. Las diferencias tienen que fortalecer nuestro espacio, en el marco de esa unidad, que tuvo un resultado desfavorable por distintos motivos. A esa unidad que mencionaba, hay que incorporarle más discusión y actores capaces de seguir proponiendo y ampliando. Hoy tenemos por delante ese acuerdo con el Fondo Monetario, que, de ninguna forma va obstruir la recuperación ni la inclusión social. El presidente, el equipo de Gobierno y la vicepresidenta entienden que hay que acordar, pero no a cualquier forma. La variable de ajuste no pueden ser los jubilados, los docentes, los trabajadores.

- ¿El acuerdo va a cerrar internamente, debido a que ha habido reparos de la vicepresidente y Máximo Kirchner?

- La vicepresidenta lo ha planteado muy claramente. Ha puesto al presidente en la centralidad del acuerdo y ambos comparten esta definición de que no se afecta la recuperación del país y la inclusión social.

- ¿Qué rol les ve a los gobernadores que ganaron en estas legislativas de cara a 2023?

- El de acompañar la reconstrucción de la Argentina. No hay desarrollo de San Juan si no hay un país y una economía que crezca. Estamos todos eslabonados en esta cadena. Es importante poder contar con gobernadoras y gobernadores exitosos, como es Sergio Uñac, como (Ricardo) Quintela, de La Rioja, y también hay un gobernador que es jefe de Gabinete (Juan Manzur). Lo que nos entusiasma es ver un gobierno nacional con un enclave federal y cada gobernador va a tener un rol muy importante.

- Además de este acompañamiento, puede que tengan aspiraciones políticas...

- Son válidas. Lo que está claro es que, para tener aspiraciones políticas, hay que cumplir con las metas que nos fijamos para los argentinos. Seguramente, Sergio (Uñac) lo está haciendo con los sanjuaninos.

- ¿Lo ve a Uñac con protagonismo a nivel nacional en 2023?

- Depende del gobernador, de lo que decida. Nosotros también miramos ese enclave de gobernadores del Norte de Argentina con expectativa de relanzar esta nueva etapa en el peronismo, del Frente de Todos y de esta Argentina que tiene que crecer y generar empleo.

- ¿Ve que el peronismo vaya hacia una postura más de centro y que quede un poco más relegado el kirchnerismo o la mirada de centroizquierda?

- Acá no sobra nadie.

- No hablo de exclusión...

- No sobra nadie. En esto, volver a hablar de nuestra unidad y de seguir incorporando referentes de distintos sectores que hacen a la sociedad. Lo que necesitamos en el peronismo es poder construir un camino hacia adelante en estos dos años de gobierno con mucho trabajo, responsabilidad, acuerdo y unidad en la diversidad.

- ¿Le preocupa que, después de estas legislativas, Juntos por el Cambio pueda regresar al poder en 2023?

- No me preocupa.

- ¿Por qué?

- Me preocupa terminar una etapa que es acordar con el Fondo Monetario, que es responsabilidad de ellos. Tenemos que pedirle responsabilidad a la oposición, que se sienten en esta mesa que el Presidente ha propuesto en función del acuerdo que tenemos que hacer sobre esta deuda infame que les ha quedado a los argentinos y que no nos permite crecer. Lo que pedimos es autocrítica, entender que Argentina tiene que salir de esta situación de endeudamiento e ir para adelante. Nosotros nos hacemos cargo de todo, porque estamos gobernando provincias, municipios y el país.

- ¿Cree que las bancas que consiguió Juntos por el Cambio en el Congreso implicarán trabas a las iniciativas del Gobierno nacional?

- A la Argentina le tiene que ir mejor y, para que eso suceda, no hay que poner trabas. Lo que hay que hacer es dar discusiones muy serias en función de los grandes temas que hacen a la demanda cotidiana: la pobreza, la salud, la educación, el empleo, los derechos. Durante la pandemia, no le hemos quitado un solo derecho a los argentinos. Las decisiones que hemos tomado en pandemia, que han sido muy difíciles, han sido para que los argentinos y argentinas estuvieran mejor.

- Mencionó la autocrítica a JxC. ¿Qué autocrítica hace desde el Ministerio por el alto nivel de pobreza?

- Más que autocrítica es el camino que queremos transitar: dejar de ser el Ministerio de la emergencia para ser el de la reconstrucción de Argentina. Estamos orgullosos de que haya hombres y mujeres que estén beneficiados con una asistencia social porque lo necesitan. Y si hace falta, lo vamos a seguir haciendo.

Banco de Herramientas y aporte nacional

En su primera actividad, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, recorrió con su par local, Fabián Aballay, la cooperativa Polok Nenu, en Caucete. La cooperativa genera trabajo para 23 familias huarpes, la que recibió maquinaria, herramientas e insumos del plan nacional Banco de Herramientas.

Dentro de ese programa, el funcionario nacional anunció una segunda fase con 132 millones de pesos durante el acto en Casa de Gobierno con el mandatario Sergio Uñac. No fue lo único, ya que Zabaleta manifestó que habrá un aporte de Nación de 80 millones de pesos para las colonias de vacaciones que realiza el gobierno provincial. En ese marco, el Gobernador destacó ante el ministro nacional que "esta provincia ha sabido resurgir de situaciones sumamente difíciles. Lo hemos hecho, sobre todo en estos últimos dos años, teniendo un presidente en el Gobierno nacional que se acuerda de San Juan y de cada uno de los sanjuaninos. Agradecemos mucho el esfuerzo, gracias por tenernos siempre en cuenta".