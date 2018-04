Asamblea. Ayer por la noche el Directorio del Foro de Abogados convocó a sus afiliados para definir acciones que fortalezcan el Consejo de la Magistratura y la elección de los jueces.

En una sesión extraordinaria, que duró poco más de una hora, el Foro de Abogados aprobó ratificar el pedido ante la Cámara de Diputados para que se lleve adelante una audiencia pública que "permita a la ciudadanía conocer aspectos relativos a la trayectoria profesional y académica de las ternadas", antes que se elija la nueva integrante de la Corte de Justicia local.



Pero además, no fue lo único ya que también aprobaron crear una comisión que evalúe de qué manera el Foro de Abogados puede accionar para que se ponga en vigencia la ley 7.371, actualmente suspendida. Esa norma es clave ya que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y determina que la elección de las ternas, que son enviadas a la Legislatura para la elección de un Juez o un Ministro de la Corte, resulte de un proceso de evaluación donde los aspirantes logran un puntaje teniendo en cuenta sus antecedentes, una prueba escrita y una entrevista personal.



La decisión de pedir que se realice una audiencia pública y que se ponga en vigencia la ley del Consejo, responde a lo que el mismo Foro expresó en una solicitada publicada el domingo en DIARIO DE CUYO.



En ese texto se destacó que los cinco miembros del Consejo de la Magistratura por primera vez fundaron e hicieron público su voto, pero se cuestionó que no quedó plasmado si las ternadas garantizarían la división de poderes. Con eso, el Foro le pidió a los legisladores que rechacen la terna y que regrese la designación al Consejo de la Magistratura. Ese último punto generó cruces en la asamblea de ayer, ya que varios letrados cuestionaron al Directorio, manifestando que ese pedido es inconstitucional. Además, también criticaron que el tema por el que fueron citados para la asamblea extraordinaria, el Consejo de la Magistratura, no respondía a un punto en particular, sino más bien a una idea en general.



Según se pudo constatar, a la asamblea llegaron varios abogados allegados al PJ. Ese escenario, según evaluaron algunos letrados, pesó para que la conducción actual del Foro no llevara adelante medidas más drásticas, como una presentación en la justicia pidiendo la nulidad de la terna conformada por el Consejo de la Magistratura.



Tras la asamblea, Arancibia se mostró satisfecho ya que tuvo respaldo en medidas que ya está llevando a cabo para que los jueces de la provincia sean elegidos "a través de concursos transparentes". Además, Arancibia destacó la incursión del Foro ya que "la Corte de Justicia está en un proceso de cambio y se van a generar más vacantes en el corto plazo".