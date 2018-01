Compensación. Son cerca de 40 mil la cantidad de empleados públicos que tiene la provincia y que se verán beneficiados con la aplicación de la cláusula gatillo.

La cifra de inflación de diciembre que publicó ayer el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) causó sorpresa en el Gobierno. Es que el incremento de 3,1 por ciento del índice de precios al consumidor del mes que pasó (Ver página 12) fue más de lo esperado, ya que estimaban que fuera de 2 puntos. El número era seguido de cerca por el Ejecutivo, dado que es clave para aplicar la cláusula gatillo en la recomposición salarial con los gremios. El acuerdo paritario había sido del 22 por ciento y como la inflación anual terminó siendo del 24,8, la diferencia representará casi 25 millones de pesos que deberá aportar la gestión uñaquista en el próximo sueldo para los 40 mil empleados estatales.



Pese a que la cifra publicada ayer por el Indec fue más de lo que se calculaba, desde el Ejecutivo destacaron que San Juan es una de las pocas provincias que tiene sus cuentas ordenadas y registra fondos suficientes para hacerle frente a dicha recomposición. Es más, luego de conocer el dato oficial, el personal del Ministerio de Hacienda comenzó a hacer los trámites para que el incremento en los sueldos se aplique el 31 de enero, junto con el haber de dicho mes.



Una estimación inicial dada a conocer en diciembre por el Gobierno hacía referencia a que por cada punto porcentual de incremento por arriba del 22 por ciento iba a representar unos 5,4 millones de pesos para las arcas del Estado. Ahora, desde Hacienda indicaron que realmente ese punto representa casi 9 millones de pesos, por lo que el número final a aplicar para todos los trabajadores del estado ronda los 25 millones de pesos por mes. Así, la gestión uñaquista pagará los sueldos con un incremento de 2,8 por ciento hasta que la nueva paritaria esté cerrada. Desde la repartición explicaron que es difícil determinar cuánto más ganará cada uno de los agentes, por los diferentes escalafones que existen en el Estado, pero estimaron que sería de unos 600 pesos promedio. Por otro lado aclararon que la recomposición se aplica al sueldo básico y que hay valores, como las sumas fijas no remunerativas no bonificables, que no se verán afectadas.



La herramienta fue un instrumento clave que utilizó la administración central para llegar a un acuerdo con los trabajadores. Se utilizó para evitar que el aumento de la inflación deteriore el poder adquisitivo de los empleados. En San Juan, los gremios y el Estado cerraron una paritaria con un 22 por ciento de incremento a pagar en dos veces, 16 a partir de marzo y el resto en agosto. Por eso, con el nuevo ajuste, el salario de los estatales tendrá un incremento final del 24,8 por ciento, igual que la suba de los precios.



Gerardo Torrent, subsecretario de Hacienda y Finanzas del ministerio que encabeza Roberto Gattoni, indicó que "la cifra aproximada para hacer frente al incremento es de unos 25 millones de pesos. El valor final, con todos los detalles, estará en los próximos días".



La aplicación de la cláusula gatillo también significa un esfuerzo adicional para el Ejecutivo, ya que también había dispuesto el pago de un plus para sus empleados y contratados. El valor, 6 mil pesos en dos pagos de tres mil, estará hoy acreditado en las cuentas del personal (Ver Recuadro).

Cantidad de agentes

40 Mil es la cantidad de empleados de la administración central que se verán beneficiados con la cláusula gatillo.



Fecha de pago



La cláusula gatillo será aplicada con el sueldo de enero y en los subsiguientes meses, hasta que se defina una nueva paritaria con los gremios estatales. Según el calendario de pago, el próximo sueldo será cancelado el último día hábil de este mes, el 31, mientras que en febrero, el pago se hará efectivo el 28.

Acreditaron la cuota número dos del plus



Desde el Ministerio de Hacienda confirmaron ayer que ya se hizo efectivo la transferencia bancaria para hacer frente al pago de la segunda cuota del plus que dispuso la gestión uñaquista para los empleados estatales y personal contratado. Por eso indicaron que el valor, para cada trabajador, estará acreditado hoy en cada una de las cuentas bancarias.



Para el caso de los empleados que no posean una cuenta en el Banco San Juan, la cifra aparecerá acreditada mañana.



En noviembre el Gobierno dispuso el pago de un extra para sus trabajadores. Fue de 6 mil pesos en dos cuotas de tres mil para los empleados estatales y de 4.200 pesos, en 2 cuotas de 2.100 pesos cada una, para los contratados. Además, también instrumentó una ayuda para que cada jefe comunal haga frente a un plus similar para sus empleados.



Desde Hacienda indicaron que el monto total, para hacer frente a este segundo tramo, representa unos 114 millones de pesos.