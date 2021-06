En el Gobierno nacional ya habían adelantado un inédito plan de casas para mayores de 60 años, el cual se lanzará en estos días, por lo que en la gestión uñaquista ya están preparados. Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ya tienen listo un proyecto con 32 hogares, divididos entre monoambientes y de dos ambientes, en el que resta definir si estará ubicado en un terreno de Capital o Chimbas. El financiamiento para la construcción de las unidades habitacionales proviene íntegramente de Nación y el programa apunta a adultos mayores que vivan solos o estén en pareja o casados y que no califican para ningún crédito hipotecario. De esa manera, en el organismo local inscribirán a los interesados para, luego, realizar el sorteo, cuyos ganadores recibirán la vivienda en comodato.

El plan se denomina Casa Activa y está dentro del programa Casa Propia, con el que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat viene financiando distintos proyectos, como los barrios para la relocalización de villas y los afectados por el terremoto de enero en San Juan. Según había trascendido a nivel nacional, los beneficiarios estarán exceptuados del recupero, es decir, del pago de la cuota de la casa, aunque la confirmación de ese dato se dará con el lanzamiento oficial del programa.

El director del IPV, Marcelo Yornet, confirmó que ya vienen trabajando en el proyecto y que arrancarán con un complejo de 32 viviendas, el cual estará ubicado en Capital o Chimbas. Como el programa está destinado a mayores de 60, se trate de una persona o un matrimonio, el diseño comprende hogares tipo monoambientes y de dos ambientes, más un espacio común en el inmueble que puedan compartir los residentes, el que puede contar con parrilleros, pileta y áreas para actividades recreativas, explicó el funcionario.

A diferencia de otros planes, Yornet destacó que la vivienda se entrega bajo la figura de comodato, por lo que ni el beneficiario ni sus herederos tendrán la adjudicación ni la propiedad, sino que será para uso del adulto mayor, que la recibirá como préstamo.

El director del IPV indicó que habrá una inscripción y posteriormente un sorteo, debido a que el padrón del organismo se ha ido modificando por las entregas de casas que se han producido en los últimos años.

El lanzamiento oficial del programa Casa Activa se espera para esta semana o la que viene y en el Ejecutivo provincial hay expectativas para adherirse al plan. Luego de ese paso formal, el IPV tiene que enviar la documentación y la información del inmueble que termine escogiendo y del proyecto para tener el visto bueno técnico y financiero. Después de todas esas etapas, el organismo habitacional local llamará a licitación para la construcción del barrio, cuyo plazo de ejecución se baraja entre los ocho meses, debido a que se trata de hogares chicos. El financiamiento corre por cuenta de la cartera de Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi, mientras que el IPV se hará cargo de la urbanización del terreno, que consiste en la apertura de calles y la gestión para la instalación de servicios, entre otras tareas.

De acuerdo a la información nacional, el plan Casa Activa tiene por objeto edificar 264 mil nuevas viviendas en todo el país durante el trienio 2021-2023. Por eso, Yornet expresó que, "si el programa anda bien, se puede replicar en otros departamentos". La movida se trata de una arista más del plan habitacional de la gestión uñaquista, el que cuenta con el sorteo de casas para los anotados en el IPV, créditos para clase media y nuevos programas (ver recuadro).

Requisitos

El plan Casa Activa está destinado a personas mayores de 60 años, las que no deben tener ninguna vivienda a su nombre. Nación definirá si los beneficiarios deberán pagar o no la cuota, ya que apunta a adultos mayores que no pueden acceder a un préstamo hipotecario.

Modalidad

Las casas son de menores dimensiones, debido a que son prototipos monoambientes y de dos ambientes. La vivienda se entregará bajo la figura de comodato, por lo que el beneficiario no tendrá la adjudicación ni la propiedad, al igual que sus herederos.

Para clase media

La gestión uñaquista le cedió dos terrenos a Nación para que estén incorporados dentro del Plan Procrear. Uno de ellos es el que está ubicado en calle Rivadavia antes de llegar a Salta, mientras que el segundo se encuentra detrás del Colegio María Auxiliadora, sobre Aristóbulo del Valle y Avenida Circunvalación. Entre ambos inmuebles, ubicados en Capital, suman unos 400 hogares, los que irán destinados a la clase media. En el inmueble de calle Rivadavia se levantarán edificios, mientras que en el restante se apunta a monoblock consistentes en planta baja, primer y segundo piso. Hay un tercer predio, detrás del Híper Libertad, que contempla unos 350 departamentos. Según indicó Marcelo Yornet, las posibilidades que barajan es que sea entregado al Procrear o que se incluya en el plan Casa Propia, el cual cuenta con financiamiento de Nación.